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Беженцам из ДНР и ЛНР окажут помощь в медучреждениях Абхазии
Беженцам из ДНР и ЛНР окажут помощь в медучреждениях Абхазии
В четверг, 24 февраля, в Абхазию прибыли беженцы 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T13:58+0300
2022-02-25T13:58+0300
2022-02-25T14:02+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны, со ссылкой на главу Минздрава Абхазии Эдуарада Бутба пишет агентство "Апсныпресс".Министр здравоохранения встретился с беженцами в пансионате "Айтар" в Сухуме, где их разместили после приезда. Всего в республику прибыло 93 человека, 49 из них дети. Он отметил, что абхазский народ знает, что такое война. Министр подчеркнул, что не возникнет проблем с обеспечением необходимыми медикаментами. В пансионате также дежурят медики.По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kak-perevozili-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-v-sukhum-1037758505.html
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мчс абхазии, медицина, абхазия, здравоохранение, сухум, беженцы, днр, лнр
Беженцам из ДНР и ЛНР окажут помощь в медучреждениях Абхазии
13:58 25.02.2022 (обновлено: 14:02 25.02.2022) Подписаться на
В четверг, 24 февраля, в Абхазию прибыли беженцы
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны, со ссылкой на главу Минздрава Абхазии Эдуарада Бутба пишет
агентство "Апсныпресс".
Министр здравоохранения встретился с беженцами в пансионате "Айтар" в Сухуме, где их разместили после приезда.
Всего в республику прибыло 93 человека, 49 из них дети.
"Мы определили кураторов, которые будут держать с вами связь и оказывать содействие во всех вопросах ", – сказал Эдуард Бутба.
Он отметил, что абхазский народ знает, что такое война. Министр подчеркнул, что не возникнет проблем с обеспечением необходимыми медикаментами. В пансионате также дежурят медики.
По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.