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Беженцам из ДНР и ЛНР окажут помощь в медучреждениях Абхазии

Беженцам из ДНР и ЛНР окажут помощь в медучреждениях Абхазии

В четверг, 24 февраля, в Абхазию прибыли беженцы 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T13:58+0300

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны, со ссылкой на главу Минздрава Абхазии Эдуарада Бутба пишет агентство "Апсныпресс".Министр здравоохранения встретился с беженцами в пансионате "Айтар" в Сухуме, где их разместили после приезда. Всего в республику прибыло 93 человека, 49 из них дети. Он отметил, что абхазский народ знает, что такое война. Министр подчеркнул, что не возникнет проблем с обеспечением необходимыми медикаментами. В пансионате также дежурят медики.По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kak-perevozili-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-v-sukhum-1037758505.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/lev-kvitsiniya-ob-evakuatsii-bezhentsev-iz-lnr-i-dnr--1037763692.html

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