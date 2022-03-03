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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/deputat-gosdumy-natovtsy-po-gorlo-v-krovi-1037901187.html
Депутат Госдумы: натовцы по горло в крови
Депутат Госдумы: натовцы по горло в крови
Герой России Андрей Красов считает операцию на Украине уникальной - и по типу высокоточного вооружения, которого нет ни у кого в мире, и по тому, как... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T08:36+0300
2022-03-03T08:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
донбасс
мнение
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Алексей Стефанов, SputnikПервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов знает о войне не понаслышке – он сам участник боевых действий, герой России. В августе 2008-го принимал участие в военной операции РФ по принуждению Грузии к миру.Поговорили с ним о том, насколько операция по демилитаризации и денацификации Украины уникальна и почему не имеет аналогов.Это даже не военная, а миротворческая операция"Давайте вспомним, с чего все начиналось. Вначале, после распада СССР, нам обещали, что продвижения НАТО к нашим границам не будет. Воспользовались слабостью нашего государства, – обманули. Западные объединенные войска уже фактически стоят у наших границ. Дальше - аппетиты разыгрались, они провели государственный переворот на Украине с привлечением неонацистов. И развязали кровавую бойню на востоке Украины. И эта бойня, развязанная киевской хунтой, длится уже восемь лет! Восемь лет гибнут мирные жители, люди старшего поколения, женщины, дети. Восемь лет льется кровь", - возмущается Андрей Красов.Он отмечает, что Запад готовился использовать Украину в своих интересах, пичкал страну оружием, выделял средства на милитаризацию, возводил в ранг героев нацистов - Бандеру и Шухевича. Сотни тысяч советников, инструкторов работали в Вооруженных силах Украины, готовили их действовать в интересах НАТО. Кроме того, Украина уже принимала участие в натовских операциях - в Афганистане и Ираке. ВСУ были готовы были действовать по стандартам НАТО, говорит политик.А после Украины те же западные сценаристы попытались организовать госперевороты в Белоруссии и Казахстане, но сделать это не удалось благодаря России и ОДКБ, подчеркивает собеседник. Поэтому не было ничего удивительного в том, что президент России, чьи озабоченности Запад игнорировал, принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Политик уверен, что российские военнослужащие настоящие профи - их профессионализм ковался в ходе многочисленных учений, которые проводились как на территории Российской Федерации, так и совместно с Белоруссией. У армии России имеется опыт участия в боевых действиях в Сирии, на Северном Кавказе, в Грузии.Но главное - Россия не агрессор, а страна-миротворец. Президент четко определил задачи – сберечь гражданское население, и с великодушием относиться в том числе к украинским военнослужащим, которые сложили оружие, отмечает Красов. Не затрагивать гражданские объекты и инфраструктуру, сохранять жизни мирного населения, но при этом выводить из строя военную инфраструктуру. Аэродромы, технику, в том числе летательные аппараты, склады, средства ПВО, станции РЛС, пункты управления помогает применение высокоточного оружия с уникальными характеристиками. "Таких аналогов в мире просто нет", - говорит политик.В то же время Андрей Красов призывает вспомнить военные операции, которые проводили США."Яркий пример - наша братская страна, тогда еще Югославия. Вы помните ракетные, авиационные удары, огонь артиллерии с использованием фосфорных боеприпасов, обедненного урана? И что руководство НАТО заявляло? Мы, конечно, сожалеем о том, что есть потери в том числе среди гражданского населения, но будем продолжать операцию. И они утюжили бедную Югославию вдоль и поперек, нанося удары и по гражданской инфраструктуре – по больницам, школам. Очень много жертв было именно среди гражданского населения. По сути, это было военное преступление. Но никто за это не ответил".А дальше - тотальное разоружение"Теперь давайте вернемся к обращению Владимира Владимировича Путина к военнослужащим Вооруженных сил Украины - он просил не выполнять преступные приказы руководства, просил сдавать оружие. Только это позволит сохранить жизни. В дальнейшем с соблюдением определенных формальностей они смогут вернуться к своим семьям. Но это, конечно, не касается тех упырей в национальных батальонах, головорезов. По ним состоится военный трибунал. Их осудят как нацистских преступников", - уверен Красов.После завершения военной операции придется еще поработать - изъять оружие у гражданского населения, оно не должно быть в свободном доступе. В Киеве более 25 тысяч стрелкового оружия раздали населению без всякого учета. Даже западные журналисты говорят: страшно не от того, что ведутся боевые действия в Киеве и на окраинах столицы, страшно от того, что оружие попало в непонятно чьи руки и кошмары происходят днем и ночью, отмечает политик."А то, что победа будет за нами, это очевидно – посмотрите, как Вооруженные силы России действуют на месте, используя и морскую пехоту, и воздушный десант, и сухопутные войска, и авиацию, и ВМС. Все это идет в комплексе. Самое важное, что населенные пункты блокируются, и только потом начинается их зачистка. Так мы сохраняем время, жизни и здоровье наших военнослужащих. Это тоже часть проведения уникальной операции", - поясняет депутат Госдумы.Красов уверен, что ВСУ готовили к наступательным действиям по захвату Донецкой и Луганской народных республик, об этом говорило все – вооружение и силы, которые были сконцентрированы на границе ЛНР и ДНР, поэтому главнокомандующий и отдал приказ на опережение. А вот обороняться украинских вояк западные инструкторы не научили. И теперь все знания коту под хвост."Это полный провал, переданный опыт не помог, вложенные средства на глазах превращаются в пыль", - говорит собеседник."Хочу сказать, обращаясь к гражданам Российской Федерации, к моим согражданам, что пришло время нам снова продемонстрировать сплоченность, силу нашего русского единства. Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть выпавшие на нас испытания. Сохраним целостность и обеспечим безопасность своей страны, безопасность будущих поколений. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации, и полностью поддерживаю президента России Владимира Владимировича Путина, горжусь нашими вооруженными силами и нашими военнослужащими. Ребята, работайте до победы! Мы вас поддержим!", - заключил Андрей Красов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/chem-otlichaetsya-rossiyskaya-operatsiya-z-ot-zapadnykh-analogov-1037898760.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/na-poroge-tretey-mirovoy-obyavlyaet-li-nato-voynu-rossii-1037876422.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-operatsii-rossii-na-ukraine-1037864218.html
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украина, донбасс, мнение

Депутат Госдумы: натовцы по горло в крови

08:36 03.03.2022 (обновлено: 08:39 03.03.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Герой России Андрей Красов считает операцию на Украине уникальной - и по типу высокоточного вооружения, которого нет ни у кого в мире, и по тому, как аккуратно, точечно работает российская армия.
Алексей Стефанов, Sputnik
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов знает о войне не понаслышке – он сам участник боевых действий, герой России. В августе 2008-го принимал участие в военной операции РФ по принуждению Грузии к миру.
Поговорили с ним о том, насколько операция по демилитаризации и денацификации Украины уникальна и почему не имеет аналогов.
Это даже не военная, а миротворческая операция
"Давайте вспомним, с чего все начиналось. Вначале, после распада СССР, нам обещали, что продвижения НАТО к нашим границам не будет. Воспользовались слабостью нашего государства, – обманули. Западные объединенные войска уже фактически стоят у наших границ. Дальше - аппетиты разыгрались, они провели государственный переворот на Украине с привлечением неонацистов. И развязали кровавую бойню на востоке Украины. И эта бойня, развязанная киевской хунтой, длится уже восемь лет! Восемь лет гибнут мирные жители, люди старшего поколения, женщины, дети. Восемь лет льется кровь", - возмущается Андрей Красов.
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Он отмечает, что Запад готовился использовать Украину в своих интересах, пичкал страну оружием, выделял средства на милитаризацию, возводил в ранг героев нацистов - Бандеру и Шухевича. Сотни тысяч советников, инструкторов работали в Вооруженных силах Украины, готовили их действовать в интересах НАТО. Кроме того, Украина уже принимала участие в натовских операциях - в Афганистане и Ираке. ВСУ были готовы были действовать по стандартам НАТО, говорит политик.
А после Украины те же западные сценаристы попытались организовать госперевороты в Белоруссии и Казахстане, но сделать это не удалось благодаря России и ОДКБ, подчеркивает собеседник. Поэтому не было ничего удивительного в том, что президент России, чьи озабоченности Запад игнорировал, принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
"Наши вооруженные силы проводят специальную военную, а по сути миротворческую операцию, прекращают геноцид русскоязычного населения, геноцид жителей двух независимых республик – ДНР и ЛНР. Мы недавно это уже проходили, когда наши войска на территории Абхазии и Южной Осетии принудили к миру разгулявшегося в милитаристском угаре грузинского лидера. И тогда наши солдаты спасли жизни тысяч мирных жителей".
Политик уверен, что российские военнослужащие настоящие профи - их профессионализм ковался в ходе многочисленных учений, которые проводились как на территории Российской Федерации, так и совместно с Белоруссией. У армии России имеется опыт участия в боевых действиях в Сирии, на Северном Кавказе, в Грузии.
"Плюс у наших военных самые передовые образцы вооружения и военной техники. Причем, с такими характеристиками, каких нет ни в одной стране мира. Это дает нам большое преимущество в поражении противоборствующей стороны".
Но главное - Россия не агрессор, а страна-миротворец. Президент четко определил задачи – сберечь гражданское население, и с великодушием относиться в том числе к украинским военнослужащим, которые сложили оружие, отмечает Красов. Не затрагивать гражданские объекты и инфраструктуру, сохранять жизни мирного населения, но при этом выводить из строя военную инфраструктуру. Аэродромы, технику, в том числе летательные аппараты, склады, средства ПВО, станции РЛС, пункты управления помогает применение высокоточного оружия с уникальными характеристиками.
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"Таких аналогов в мире просто нет", - говорит политик.
В то же время Андрей Красов призывает вспомнить военные операции, которые проводили США.
"Яркий пример - наша братская страна, тогда еще Югославия. Вы помните ракетные, авиационные удары, огонь артиллерии с использованием фосфорных боеприпасов, обедненного урана? И что руководство НАТО заявляло? Мы, конечно, сожалеем о том, что есть потери в том числе среди гражданского населения, но будем продолжать операцию. И они утюжили бедную Югославию вдоль и поперек, нанося удары и по гражданской инфраструктуре – по больницам, школам. Очень много жертв было именно среди гражданского населения. По сути, это было военное преступление. Но никто за это не ответил".
О том, как именно проводят операции натовцы можно спросить в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии, "и они вам ответят, что руки у натовских солдат даже не по локоть в крови, они по горло утонули в крови, а нам пытаются внушить, что это оборонительная, очень добрая организация".
А дальше - тотальное разоружение
"Теперь давайте вернемся к обращению Владимира Владимировича Путина к военнослужащим Вооруженных сил Украины - он просил не выполнять преступные приказы руководства, просил сдавать оружие. Только это позволит сохранить жизни. В дальнейшем с соблюдением определенных формальностей они смогут вернуться к своим семьям. Но это, конечно, не касается тех упырей в национальных батальонах, головорезов. По ним состоится военный трибунал. Их осудят как нацистских преступников", - уверен Красов.
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После завершения военной операции придется еще поработать - изъять оружие у гражданского населения, оно не должно быть в свободном доступе. В Киеве более 25 тысяч стрелкового оружия раздали населению без всякого учета. Даже западные журналисты говорят: страшно не от того, что ведутся боевые действия в Киеве и на окраинах столицы, страшно от того, что оружие попало в непонятно чьи руки и кошмары происходят днем и ночью, отмечает политик.
"А то, что победа будет за нами, это очевидно – посмотрите, как Вооруженные силы России действуют на месте, используя и морскую пехоту, и воздушный десант, и сухопутные войска, и авиацию, и ВМС. Все это идет в комплексе. Самое важное, что населенные пункты блокируются, и только потом начинается их зачистка. Так мы сохраняем время, жизни и здоровье наших военнослужащих. Это тоже часть проведения уникальной операции", - поясняет депутат Госдумы.
Самое обидное для Запада, что многолетняя работа западных инструкторов, вливание миллиардов долларов в вооружение на Украине, как это было и с Грузией, в буквальном смысле взлетает на воздух.
Красов уверен, что ВСУ готовили к наступательным действиям по захвату Донецкой и Луганской народных республик, об этом говорило все – вооружение и силы, которые были сконцентрированы на границе ЛНР и ДНР, поэтому главнокомандующий и отдал приказ на опережение. А вот обороняться украинских вояк западные инструкторы не научили. И теперь все знания коту под хвост.
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"Это полный провал, переданный опыт не помог, вложенные средства на глазах превращаются в пыль", - говорит собеседник.
Если же Запад и дальше продолжит поставлять Украине вооружение, самолеты, то, как предупредил Андрей Красов, эту помощь тут же будут уничтожать Вооруженные силы России – "у нас глаза есть в каждом районе Украины".
"Хочу сказать, обращаясь к гражданам Российской Федерации, к моим согражданам, что пришло время нам снова продемонстрировать сплоченность, силу нашего русского единства. Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть выпавшие на нас испытания. Сохраним целостность и обеспечим безопасность своей страны, безопасность будущих поколений. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации, и полностью поддерживаю президента России Владимира Владимировича Путина, горжусь нашими вооруженными силами и нашими военнослужащими. Ребята, работайте до победы! Мы вас поддержим!", - заключил Андрей Красов.
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