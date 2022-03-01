https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/na-poroge-tretey-mirovoy-obyavlyaet-li-nato-voynu-rossii-1037876422.html

На пороге Третьей мировой: объявляет ли НАТО войну России

На пороге Третьей мировой: объявляет ли НАТО войну России

Евросоюз открыто позиционирует себя подразделением НАТО, которая подчинена интересам Пентагона. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T19:50+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЕС и ряд восточноевропейских стран обсуждают поставки боевой авиации, тяжелого вооружения и направления "добровольцев" для защиты нацистского киевского режима. Это безрассудные шаги к прямому вооруженному столкновению с Россией, началу термоядерной войны в Европе и на территории Соединенных Штатов. И все же, никто не спешит сжечь планету по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.Первое и главное: министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 марта заявил, что группировка российских вооруженных сил продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны.Западные источники дезинформации, риторика чиновников ЕС и НАТО, раздача оружия украинским уголовникам, антироссийские санкции США – на темп и цели операции "Z" не повлияют. Идет борьба за безопасное будущее независимой России.Поставки оружия на Украину накануне анонсировали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министры иностранных дел стран G7. И все же информация о передаче Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25 из состава ВВС Болгарии, Польши, Словакии выглядит неоднозначно.Гипотетическое использование ударной авиации НАТО с польских аэродромов для нанесения ударов по российским войскам на Украине – акт прямой агрессии альянса против Российской Федерации, со всеми тяжелыми для "партнеров" последствиями. Неслучайно информацию о поставках боевой авиации киевскому режиму очень быстро опровергли болгарский премьер Кирилл Петков и польский президент Анжей Дуда.Использование в воздушном пространстве Украины натовских ВВС под чужим флагом означает готовность Пентагона и альянса к прямому вооруженному столкновению с Россией. Это гарантирует народам Европы и Северной Америки термоядерную войну.Катастрофа "Drang nach Osten"После значительных потерь ВСУ в феврале киевский режим не располагает необходимым количеством подготовленных летчиков для эксплуатации 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Однако не бывает дыма без огня, утечка информации о поставках ударной авиации НАТО на украинский ТВД заслуживает самого серьезного внимания и контроля.Все возможно, пока Запад продолжает использовать оболваненный нацистами народ и территорию Украины в борьбе против России. Переброска в зону боевых действий 16 болгарских, 28 польских и 12 словацких МиГ-29, а также 14 болгарских Су-25 технологически осуществима.Эти 70 самолетов советского производства – все, что осталось в Восточной Европе от военно-воздушных сил "Варшавского договора". Наследие достаточно изношенное, не все же летает.Как бы то ни было, ВКС России оперативно утилизируют любые натовские истребители и штурмовики при пересечении польско-украинской границы. Для захода авиации противника через Беларусь возможностей и того меньше – стационарные и мобильные средства ПВО республики находятся в постоянной готовности отразить любой "удар в спину" российским войскам. С южной стороны российскую группировку войск на Украине защищают ракетные корабли ВМФ в Черном и Средиземном морях, а также ракетоносная авиация на российской базе Хмеймим в Сирии.Агрессивная реакция Запада на применение Россией военно-технических инструментов обеспечения безопасности подтверждает объективную необходимость демилитаризации и денацификации Украины, которая превращена в опасный плацдарм Пентагона и НАТО, средоточие дюжины военных биолабораторий США.Антироссийскому киевскому режиму пора позабыть о своих требованиях к Москве, оставить надежды на военную помощь Запада и легион иностранных наемников, принять неизбежное в сложившейся ситуации решение о самоликвидации. Капитуляция позволит главным украинским военным преступникам хотя бы сохранить жизнь.США и НАТО очень хочется уничтожить РФ – на фоне украинских событий впервые развернуты элементы сил реагирования альянса, но руки коротки.Евросоюз пообещал вести против России тотальную экономическую и финансовую войну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно прокомментировала планы "партнеров": "Мы это уже поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад".Новейшая историяНа российскую операцию демилитаризации и денацификации Украины многополярный мир смотрит не так, как хотелось бы Вашингтону и Брюсселю.После недавних историй "продвижения демократии" Соединенными Штатами и альянсом в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии в большинстве стран мира присутствует понимание: боевые действия России носят вынужденный, оборонительный характер. Не Москва организовала расширение НАТО на восток, государственный переворот в Киеве, и развязала войну против русских, которая продолжается на Украине 8 лет.Перед суровым двуличием ЕС и НАТО власти Болгарии пообещали отправить киевскому режиму всего несколько грузовиков с палатками, одеялами, одеждой и обувью, а также принять и интегрировать украинских беженцев.Грузинское руководство стремится не допустить "координированных попыток подключения к конфликту на Украине", и это мудрое решение. Венгрия отказалась поставлять на Украину оружие. Германия дистанцируется от прямой эскалации с Россией, в Бундестаге все чаще и громче заявляют о провале политики Запада на российском направлении.Более других в антироссийской истерике бьются страны Балтии, военный потенциал которых ничтожен. К примеру, Латвия разрешила своим гражданам воевать против России на Украине, но это путь в один конец.Украинский конфликт – результат политики США по созданию кризисов в мире. Часы Судного дня показывают "100 секунд до полночи", и все же американский президент Джозеф Байден считает, что угрозы ядерной войны нет. То есть, Запад не собирается всерьез конфликтовать с Россией, и уничтожать планету ради неудачного "украинского проекта".Слова американского полковника хорошо иллюстрируют спутниковые снимки от Maxar Technologies, на которых запечатлена концентрация российской бронетехники – более 2300 единиц – в пригороде Киева.Главный рыночный стратег из Bannockburn Global Forex Марк Чендлер заметил: "Мы не станем сражаться пулями. Мы удушим их финансово". ЕС старается ввести против России такие санкции, которые будут достаточно жесткими и болезненными, но не спровоцируют расширение зоны боев на территорию НАТО. Экономические санкции – это мифологическое оружие Запада, которое ни разу не позволило победить.Мы еще посмотрим, кто от кого зависит в большей степени. Россия всего лишь наводит порядок у себя во дворе. Военно-технологический потенциал РФ огромен. Экономика устойчива. Социальная поддержка безусловна – операцию Вооруженных сил РФ одобряют 68% российских граждан. Готова выполнить союзнические обязательства и Республика Беларусь.По последним данным Минобороны РФ, подразделения ДНР вышли на границу Донецкой области и присоединились к российским силам, которые взяли под контроль районы вдоль побережья – выход частей ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.Российские ВС уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов. Ракетным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поражены еще два аэродрома и три поста ПВО ВСУ.Окруженные на юго-востоке части ВСУ (до 50 тысяч военнослужащих) должны сложить оружие, или будут уничтожены. Готовность киевского режима к демилитаризации и денацификации, то есть к полной и безоговорочной капитуляции может приблизить окончание операции ВС России. Украина получит нейтральный статус, и это будет историческим уроком для многих союзников и противников Москвы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, украина, нато, сша, политика, аналитика, мнение