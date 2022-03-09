https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/lozh-i-litsemerie-zapada-balkanskiy-urok-1038012816.html

Ложь и лицемерие Запада: балканский урок

Ложь и лицемерие Запада: балканский урок

Происходящие в настоящее время события на Украине не могут оставить равнодушными, наверно, никого. Конечно, это очень плохо, когда вместо языка дипломатии... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T18:40+0300

2022-03-09T18:40+0300

2022-03-09T18:53+0300

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Лишь бы наказатьНаблюдаем в сводках новостей, с каким остервенением весь западный мир – США и их союзники – накинулся на Россию, угрожая задавить ее экономическими санкциями, фактически объявив нашего союзника страной-изгоем. Весь спектр давления и запомнить сложно. Самое отвратительное и непонятное из этого – увольнение великого дирижера Гергиева, отказ от сотрудничества с Анной Нетребко. Уж что-что, а искусство точно должно быть вне политических игрищ. Как и спорт.И все это как наказание России за ее военную спецоперацию на Украине. Не хочу вдаваться в детали этого кризиса, его причины, но вот что очень интересно, так это отношение мирового сообщества. Таких конфликтов в мире было предостаточно. И в новейшей истории тоже. Одно дело, что мы читаем в новостях, совершенно другое мнение возникает, когда можешь изучить ситуацию изнутри, пообщаться непосредственно с участниками боевых действий.По праву сильногоЛет десять назад, мне довелось побывать в служебной командировке в Республике Сербской. В ее столице Баня Луке проводился семинар для сотрудников правоохранительных органов по противодействию высокотехнологичной преступности. Удивительно, но не все знают, что есть Сербия и есть другое государственное образование Республика Сербская в составе государства Босния и Герцеговина, где в подавляющем большинстве проживают этнические сербы, оторванные геополитикой от своей родины. Не буду лукавить, и я не знал. Перед поездкой пришлось посидеть в сети, чтобы извлечь максимум информации об этом государстве.Можно было бы смело считать, что поездка была практически бесполезной, если бы на второй или третий день, к нам в гостиницу не пришли представители местной ветеранской организации "Борачка". Чтобы понятно было, это мощная общественная организация, которая поддерживает всех, кто участвовал в кровавых событиях войны на Балканах. О том, насколько успешно и плодотворно, это отдельная история, заслуживающая пристального внимания. В нашей делегации были три представителя братской Южной Осетии и я, которые также являлись участниками боевых действий. Местные ветераны об этом узнали и решили в полном объеме проявить свое гостеприимство. Это были незабываемые дни. Сербы очень сердобольный и очень красивый народ, с богатой, многовековой историей. Географическое расположение прямо в центре Европы, благодатная природа сыграли роковую роль для них. На эту землю много раз ступала нога захватчиков, и только благодаря героизму сербского народа и братской помощи России им удавалось сохранить свою самобытность и культуру, независимое государство. В считанные дни авиация и крылатые ракеты альянса практически уничтожили всю инфраструктуру Сербии. Ударам подвергались и телевышки, и мосты, и школы, и детсады, объекты энергоснабжения. Гибли простые люди, женщины, старики и дети. И все это с молчаливого согласия или даже одобрения практически всего так называемого цивилизованного мира. Россия тогда была слаба, возглавлял ее безвольный руководитель, чем и воспользовались натовцы.Красные линииМнениями обо всех "прелестях" навязывания своей воли Западом и своей "правды" с нами очень красноречиво делились ветераны боевых действий. Они не выглядели сломленными. Со слезами на глазах рассказывали, как они отчаянно пытались противостоять иностранной армаде. Но силы были несопоставимы. Я лично познакомился с воином сербской армии, который "приземлил" хваленный "стелс" (самолет-невидимка – прим. авт.) стоимостью в несколько миллиардов долларов. С какой гордостью он показывал мне личный трофей – документы американского летчика, управлявшего суперсовременной машиной смерти.Вот где тогда были все моралисты, все пацифисты? Странное впечатление, что одним можно все и любыми способами, а когда Россия обозначила красные линии и неоднократно пыталась показать, что их переходить нельзя, что это подрывает ее суверенитет и безопасность, ее не услышали. И когда она вынуждена была встать на защиту русского населения Донецка и Луганска, чтобы навсегда обозначить свое стратегическое и историческое доминирование в этой части планеты, то ее объявили изгоем. Что за лицемерие, что за двойные стандарты? Где она правда? Почему все должны думать по указке США? Сколько еще должно пролиться крови, чтобы убедились все, что не может быть на планете Земля однополярности, что это контрпродуктивно, что это противоречит логике. Может, мы и подошли к той вехе в истории, когда наконец все встанет на свои места и произойдет полное разграничение интересов. Остается только определиться, кто, где и на чьей стороне. Выбор Абхазии очевиден – мы союзники России и поддерживаем ее курс.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ukraina-poteryala-boevoe-upravlenie-aviatsiey-i-pvo-1038013773.html

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колумнисты, мнение, украина, россия, политика