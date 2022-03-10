https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/bayden-ostavil-ssha-bez-nefti-i-s-zolotym-benzinom-1038021363.html

Байден оставил США без нефти и с золотым бензином

Байден оставил США без нефти и с золотым бензином

После заявлений о запрете импорта российских углеводородов бензин в США рекордно подорожал. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T09:45+0300

2022-03-10T09:45+0300

2022-03-10T09:45+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Еще осенью президент США Джо Байден обещал радикально снизить цены на топливо. Получилось наоборот. Без сырья из России никак не обойтись: американским НПЗ нужна "тяжелая" нефть. В поисках альтернатив Белый дом уговаривает Венесуэлу, саудитов и ОАЭ нарастить поставки. Но, похоже, помогать никто не готов. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Рекордно взлетелаВ Американской автомобильной ассоциации сообщили, что бензин стоит 4,17 доллара за галлон (1,2 доллара за литр), чего еще никогда не было. Топливо дорожает с января 2021-го. Масла в огонь подлила майская кибератака на Colonial Pipeline — одного из крупнейших операторов трубопроводов в США, поставляющего 45% топлива на Восточное побережье, включая бензин, дизель и мазут для отопления домов.В скачке цен Вашингтон обвинил ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно."Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше", — утверждал Байден. Япония и Индия тоже призывали увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство. Тем не менее ОПЕК+ сохраняет прежние темпы. Определяющей стала единая позиция России и Саудовской Аравии. Решение объяснили рисками нового переизбытка.Пошло не такБайден все же заверил: так дело он не оставит. И в конце осени пообещал в ближайшие три года "драматическое" снижение цен. Не вышло.Как отмечает Эндрю Хантер, старший экономист американской Capital Economics, "впереди еще много боли". Нынешний скачок бензина — это плюс 75 миллиардов долларов к ежегодным расходам домохозяйств.В такой ситуации решение Байдена о запрете российских энергоресурсов выглядит выстрелом в ногу, хотя, на первый взгляд, зависимость от России не столь велика. В 2020-м Москва, потеснив Эр-Рияд, резко сокративший экспорт, вышла на второе место среди поставщиков США. Нынешний показатель — порядка 245 тысяч баррелей в сутки.Нечем заменитьВопрос даже в количестве, а в характеристиках. Россия производит более тяжелое и высокосернистое сырье, которое американские НПЗ перерабатывают в бензин, дизельное и авиационное топливо. Этот тип нефти особенно необходим Западному побережью и северо-востоку из-за географических проблем с доставкой туда продуктов переработки газа.За помощью пришлось обращаться к России. В конце ноября в США прибыли четыре танкера с двумя миллионами баррелей дизтоплива на борту (максимум с 2018-го). В феврале купили еще порядка полутора миллионов бочек: 22% общего импорта в январе — феврале.США зависят от России в обеспечении "сбалансированного портфеля нефтеперерабатывающих заводов", и в последние годы зависимость усилилась из-за экономических санкций в отношении другого крупного производителя нефти, Венесуэлы.Пробивают почвуТеперь же в поиске альтернатив стучат во все двери. Как утверждает Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации, 5 марта официальные лица встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Американские чиновники пообещали ослабление санкций, если Венесуэла согласится поставлять нефть. Предложили, например, "продавать через западные компании".Но дело не только в этом. Разрушенная нефтепромышленность Венесуэлы не в состоянии заменить российские поставки. Как отмечает Forbes, чтобы вернуть добычу в стране на прежний уровень, нужно 250 миллиардов долларов инвестиций и лет семь-восемь на восстановление инфраструктуры.Хата с краюЕвропа последовать за Байденом пока явно не готова. Как заявил Жозеп Боррель, Брюссель не собирается запрещать прямой импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Но людям предложили немного померзнуть: понизить температуру в домах ради снижения энергетической зависимости от Москвы.Не упустил возможность покритиковать решения Белого дома и Дональд Трамп. "Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории! Вы уже по мне соскучились?" Большинство стран Европы не объявят бойкот российской нефти и газу. "Как всегда, США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока читаем фейк-ньюс", — констатировал Трамп.В конгрессе, похоже, готовятся оценить указ Байдена "на трезвую голову". Как пишет Politico, палата представителей перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО). Причина — возражения со стороны республиканцев. Их смутило, что в тексте отсутствует ключевое положение, предусматривающее разрыв торговых отношений с Россией и Белоруссией. Белый дом объяснил задержку необходимостью "обсудить с союзниками вероятные последствия такого шага".

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аналитика, в мире, экономика, нефть, бензин, россия, санкции, сша