https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/ot-rusofobii-k-natsizmu-opyt-informatsionnogo-protivostoyaniya-obsudili-v-sukhume--1038027501.html
От русофобии к нацизму: вопросы информационного противостояния обсудили в Сухуме
От русофобии к нацизму: вопросы информационного противостояния обсудили в Сухуме
В мероприятии приняли участие представители Минобороны, МИДа, Совбеза Абхазии, Седьмой российской военной базы, российские и абхазские эксперты и общественные... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T16:27+0300
2022-03-10T16:27+0300
2022-03-10T16:27+0300
украина
россия
в абхазии
абхазия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038027161_0:118:1231:810_1920x0_80_0_0_b03330e83fd7465b4fa071e1b7e7ce1c.jpg
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От русофобии к нацизму: исторический опыт информационного противостояния" состоялся в Сухуме в четверг, 10 марта.В начале встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что тема круглого стола очень актуальна.Западные страны, продолжил министр, активно развивают антироссийскую информационную кампанию с особым упором на современные информационные технологии и социальные сети."Мы видим насколько ситуация нагнетается, насколько осложняется. Выступаем за объективное освещение того, что происходит сегодня на Украине. Я с утра смотрю телеканалы CNN, BBC, Euronews, там ситуация далека от объективности, это надо заметить. Сегодня мы видим, как западные страны активно используют некоммерческие организации для продвижения своих интересов", – подчеркнул глава МИД Абхазии.Ардзинба добавил, что тема круглого стола отражает суть событий, которые происходят на Украине. Он отметил, что эта идеология сегодня фактически доминирующая на Украине, "сегодня эти люди влияют на принятие решений руководством Украины".Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов заметил, что в последние десятилетия русофобия стала политической доктриной целого ряда государств.Для западных стран русофобские настроения являются одним из механизмов своего глобального влияния, сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заметил, что русофобская политика запада направлена на сдерживание России, и такая политика продолжается не одно столетие.Объявляя о начале операции 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи, и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий". Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/mid-rossiya-ne-budet-uchastvovat-v-prevraschenii-se-v-ploschadku-zapadnogo-samolyubovaniya-1038022628.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/ekspert-o-situatsii-na-ukraine-nuzhny-kibervoyska-dlya-borby-s-feykami--1037946807.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-prizvali-gruziyu-priznat-nezavisimost-respublik-1038028435.html
украина
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038027161_0:2:1231:925_1920x0_80_0_0_0de0b52b0edb0aa1528a5f6fa6f19a95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, абхазия, политика
От русофобии к нацизму: вопросы информационного противостояния обсудили в Сухуме
Подписаться на
В мероприятии приняли участие представители Минобороны, МИДа, Совбеза Абхазии, Седьмой российской военной базы, российские и абхазские эксперты и общественные деятели.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От русофобии к нацизму: исторический опыт информационного противостояния" состоялся в Сухуме в четверг, 10 марта.
В начале встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что тема круглого стола очень актуальна.
"Мы как раз завершили переговоры с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Николаевичем Медоевым, обсуждали весь комплекс вопросов, связанных со сложной международной обстановкой, которая усложняется информационным противостоянием, которое сейчас имеет место на международной арене. Выразили безусловную поддержку политике Российской Федерации и мерам по принуждению к миру, по защите мирного населения Донбасса", – отметил он.
Западные страны, продолжил министр, активно развивают антироссийскую информационную кампанию с особым упором на современные информационные технологии и социальные сети.
"Мы видим насколько ситуация нагнетается, насколько осложняется. Выступаем за объективное освещение того, что происходит сегодня на Украине. Я с утра смотрю телеканалы CNN, BBC, Euronews, там ситуация далека от объективности, это надо заметить. Сегодня мы видим, как западные страны активно используют некоммерческие организации для продвижения своих интересов", – подчеркнул глава МИД Абхазии.
Ардзинба добавил, что тема круглого стола отражает суть событий, которые происходят на Украине. Он отметил, что эта идеология сегодня фактически доминирующая на Украине, "сегодня эти люди влияют на принятие решений руководством Украины".
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов заметил, что в последние десятилетия русофобия стала политической доктриной целого ряда государств.
"Главными апологетами, безусловно, являются США и Великобритания. Нельзя не отметить крайние русофобские настроения части политического истеблишмента Грузии, прежде всего это касается сторонников Михаила Саакашвили. Характерно, что, исходя из уровня своего развития, государства используют русофобскую идеологию по-разному. Для восточных европейцев характерна роль жертв советской или российской оккупации и агрессии", – подчеркнул Литвинов.
Для западных стран русофобские настроения являются одним из механизмов своего глобального влияния, сказал он.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заметил, что русофобская политика запада направлена на сдерживание России, и такая политика продолжается не одно столетие.
"Очевидно, что Россию втягивали в эту войну, создавали все условия для Украины, для того, чтобы она спровоцировала. Россию нужно было втянуть в войну, потому что это должно привести, по разумению Запада, к экономическому краху России, так же, как и к краху Советского Союза, но реалии изменились", – отметил он.
Объявляя о начале операции 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи, и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий". Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.