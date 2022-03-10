https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/ot-rusofobii-k-natsizmu-opyt-informatsionnogo-protivostoyaniya-obsudili-v-sukhume--1038027501.html

От русофобии к нацизму: вопросы информационного противостояния обсудили в Сухуме

От русофобии к нацизму: вопросы информационного противостояния обсудили в Сухуме

В мероприятии приняли участие представители Минобороны, МИДа, Совбеза Абхазии, Седьмой российской военной базы, российские и абхазские эксперты и общественные... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T16:27+0300

2022-03-10T16:27+0300

2022-03-10T16:27+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От русофобии к нацизму: исторический опыт информационного противостояния" состоялся в Сухуме в четверг, 10 марта.В начале встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что тема круглого стола очень актуальна.Западные страны, продолжил министр, активно развивают антироссийскую информационную кампанию с особым упором на современные информационные технологии и социальные сети."Мы видим насколько ситуация нагнетается, насколько осложняется. Выступаем за объективное освещение того, что происходит сегодня на Украине. Я с утра смотрю телеканалы CNN, BBC, Euronews, там ситуация далека от объективности, это надо заметить. Сегодня мы видим, как западные страны активно используют некоммерческие организации для продвижения своих интересов", – подчеркнул глава МИД Абхазии.Ардзинба добавил, что тема круглого стола отражает суть событий, которые происходят на Украине. Он отметил, что эта идеология сегодня фактически доминирующая на Украине, "сегодня эти люди влияют на принятие решений руководством Украины".Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов заметил, что в последние десятилетия русофобия стала политической доктриной целого ряда государств.Для западных стран русофобские настроения являются одним из механизмов своего глобального влияния, сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заметил, что русофобская политика запада направлена на сдерживание России, и такая политика продолжается не одно столетие.Объявляя о начале операции 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи, и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий". Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.

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