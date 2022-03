https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/peremena-mest-kto-zaymet-nishi-zapadnykh-kompaniy-v-rossii-1038047308.html

Перемена мест: кто займет ниши западных компаний в России

зяли паузу автоконцерны, сети фастфудов, бренды одежды. Прекратились поставки электроники. Киностудии отменили премьеры, онлайн-сервисы заблокировали доступ. Кто займет освободившиеся места — разбиралось РИА Новости.Режим ожиданияAdidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие отныне ничего не производят и не продают в России.Отменили поставки Intel и AMD, японские Panasonic и Sony, южнокорейская Samsung, немецкая Siemens.Так же поступила Unilever, выпускающая косметику, парфюмерию и бытовую химию: Dove, Rexona, Axe, Domectos, "Чистая линия", "Бархатные ручки". Исключение — средства гигиены.Американская компания Mars, специализирующая на продуктах питания и корме для животных, отказывается от маркетинга и инвестиций в России.В стране недоступны теперь бренды одежды Zara, MassimoDutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius.Пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg) заблокировала производство и продажи. "Балтика", входящая в датскую корпорацию, пока продолжит работать отдельно.Закрываются все 850 российских ресторанов McDonald’s, а также заведения Yum! Brands, владеющей KFC и Pizza Hut. Правда, на тех, у кого франшиза KFC, это не распространяется. А таких большинство.К тому же есть альтернатива — отечественные Farш, Burger Heroes, BB Burgers, отмечает Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ".До последнего держалась японская Uniqlo. "Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", — говорил основатель и глава Fast Retailing Co. (владеет торговыми марками Uniqlo и Theory) Тадаси Янаи.Однако и ему пришлось отступить. "В рамках своей миссии мы стремились предоставлять доступную повседневную одежду россиянам. Тем не менее в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации", — объяснили в Uniqlo.Бронь не проходитОтключились онлайн-сервисы по аренде жилья Airbnb и Booking.com. "Это коснулось абсолютно всех отелей, хостелов и арендодателей, которые сдают апартаменты, дома и квартиры. У многих игроков на агрегаторах были собственные продукты, например кешбэки. Предоставляли скидки", — объясняет Илья Вагнер, директор по развитию Smartway. Впрочем, тут есть российские аналоги: Ostrovok.ru, Яндекс.Путешествия, Туту.ру, Tvil.ru."Главный вопрос — справедливая цена. Далеко не на всех сайтах отелей она актуальна. Booking.com решал эту задачу и был золотым стандартом для сравнения", — уточняет эксперт.Среди малого и микробизнеса 75-80 процентов компаний пользовались этим сервисом. Достойной замены нет и, скорее всего, не будет. Причем дело вовсе не в технологиях. Просто никто не захочет в сложившейся ситуации инвестировать в это направление без гарантии, что Booking.com не вернется.Крупнейший в мире производитель коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств для передачи данных Cisco тоже покидает Россию. Заменить эту технику можно, но не сразу."Есть тайваньский бренд D-Link. Российский Zelax выпускает системы оптического уплотнения, маршрутизаторы, коммутаторы, мультиплексоры, модемы, шлюзы TDM через IP, конвертеры, устройства защиты и другое связное оборудование, — указывает Анастасия Бастрыкина, генеральный директор PGR agency. — Nateks разрабатывает и изготавливает телекоммуникационное оборудование. Российская корпорация средств связи (РКСС) предлагает комплексные автоматизированные системы безопасности, ситуационно-аналитические центры (САЦ)". Отечественное оборудование активно используют в госуправлении, нефтяной и газовой промышленности.Без поспешных решенийОднако, несмотря на громкие заявления, на поверку порой оказывается, что иностранцы никуда не уходят. По крайней мере пока.Шведская IKEA никого не увольняет, сообщил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Это подтверждают в соцсетях сотрудники компании. По их словам, они продолжают получать зарплату.Не распускают штат, сохранив примерно половину оклада, автоконцерны. Российский рынок — может, и не основной, но важный для зарубежных автопроизводителей. Официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают как обычно. Просто поставок нет из-за нарушенной логистики.Не останутся без денег и сотрудники McDonald’s, которых около 62 тысяч. Арендные контракты не разрывают, за помещения платят.В России и на Украине — около двух процентов всех ресторанов корпорации. На них приходится девять процентов мировой выручки.Japan Tobacco Inc., контролирующая 37 процентов российского табачного рынка, не сворачивает производство. Но предприятие в украинском Кременчуге закрылось.В ООО "ММС Рус" — официальном дистрибьюторе Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси — сказали, что отгрузка автомобилей дилерам и сервисное обслуживание "осуществляются в штатном режиме".Работает и швейцарская Nestle ("Россия — щедрая душа", "Быстров", "Бон Пари", Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet). "Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками. Мы продолжаем предлагать на рынке широкий ассортимент", — уточнили в пресс-службе. Однако инвестиции прекратили.Финский девелопер Hansa Group (крупнейшие заказчики — РЖД и "Северсталь") тоже остается. "Российскому представительству более 20 лет, мы финансово не зависим от материнской компании. Все взаиморасчеты проводим через отечественные банки", — пояснили в компании.Эммануэль Макрон посоветовал французскому бизнесу не горячиться, пишет газета Le Figaro. Он встретился с представителями промышленности, банковского дела, энергетики, сельского хозяйства, работающими в России.Французский строительный ретейлер Leroy Merlin и продовольственная компания Danone (Простоквашино", "Активия", Actimel, Evian, "Растишка") вскоре сообщили, что не планируют никаких изменений.Помимо них, в России действуют французские TotalEnergies, LVMH, Auchan, Engie, Lactalis, Air Liquide, L'Oreal, Chanel.С надеждой на китайцевКак известно, свято место пусто не бывает. Если бойкот затянется, придут другие компании. Речь прежде всего о китайцах. Они готовы нарастить поставки любых товаров — от автомобилей до детских игрушек.Однако придется запастить терпением: нужно пройти сертификацию. Для бытовой техники и игрушек это пара месяцев. На медицинскую продукцию разрешительную документацию оформляют больше полугода.Что-то удастся заменить собственными изделиями. Например, отечественная легкая промышленность явно окажется в плюсе. И без особого повышения цен.То же самое — с полупроводниками, электронными компонентами. Важный момент: торговать с Россией нельзя даже третьим странам, если там используют американские технологии. "В первую очередь пострадают компании, полагавшиеся на импорт. Но в большинстве случаев азиатские аналоги помогут", — подчеркивает эксперт.Разрушенная пандемией логистика до сих не восстановилась. Ситуация усугубляется бойкотом европейских и американских перевозчиков. В основном это компании-гиганты, занимающие до 40 процента рынка, включая поставки из Китая в Россию.Остаются отечественные, китайские и пока корейские перевозчики. Но вряд ли они справятся с такими объемами. Поэтому задержки и повышение тарифов на логистику неизбежны. Соответственно, подорожают и товары на полках магазинов.

