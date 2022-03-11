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Время мечтать: как школьники из Донбасса привыкают к жизни в Абхазии

Время мечтать: как школьники из Донбасса привыкают к жизни в Абхазии

В Абхазии находятся 118 жителей Донецкой и Луганской народных республик, они проживают в сухумском пансионате "Айтар" уже две недели. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T15:10+0300

2022-03-11T15:10+0300

2022-03-11T15:10+0300

в абхазии

донбасс

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образование

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Дети из семей беженцев продолжают обучаться, чтобы не отставать от школьной программы. Ребята младших классов учатся на территории пансионата, учеников средней и старшей школы определили в сухумскую школу №6."Мы вышли погреться, и вот"Дима Павленко самый старший из ребят, в этом году он оканчивает школу. Всего месяц назад он готовился к сдаче ЕГЭ по математике и русскому языку и поступлению в техникум, но планы пришлось отложить. Семье пришлось экстренно эвакуироваться, в Абхазию Дима приехал с мамой и младшей сестрой.Когда-то Дима хотел стать слесарем, как и его отец. Но сейчас он планирует стать архивариусом.– А как тебе пришла такая идея? Все же, редкая профессия, кажется, и не особо популярная, – спрашиваю.– Ну, в моем положении сейчас только так, – честно признается парень.Подниматься на четвертый этаж в свой класс Диме сложнее, чем сверстникам. В 2014 году ему оторвало половину ноги, пришлось установить протез.– Можешь рассказать, как это произошло? Извини, что спрашиваю о личном.– Да нет, все хорошо, мне не сложно.13 августа 2014 года. Семья Павленко пряталась от ракетных ударов в подвале своего дома."Мы вышли из подвала, все было хорошо, тихо, спокойно, тепло. Мы вышли погреться, и вот. У меня оторвало ногу выше колена, у сестры перебиты стопы, у мамы оторвало ухо, бабушка тоже без ноги, а папе попало в висок", – рассказывает он.Год Дима "скитался" по больницам Донецкой республики, которые, по его словам, тоже находились под обстрелами. За восемь лет мальчик поменял четыре протеза.– Если тебе сложно стоять, мы можем присесть.– Нет-нет, все хорошо, мне не сложно.Дима признается, что уже привык жить в состоянии войны, и обострение ситуации в феврале его не сильно напугало, а вот расставаться с привычным образом жизни и друзьями было сложнее.Отец Димы – слесарь третьего разряда, сотрудник местного депо. Он остался дома, ремонтировать поезда и помогать солдатам."Но мы с ним держим связь. Он рассказывает, что стреляют, запускают "Точку-У" (ракетный комплекс - ред.)", – поделился парень.Учителя рассказывают, что Диму в классе полюбили с первого дня, а одноклассники даже просили классного руководителя поближе познакомиться с парнем во внеурочные часы. Педагоги удивляются – мальчик очень открытый, позитивный и общительный.– Домой хочется сейчас?– Конечно, хочу. Дома все мои друзья, семья ждет. Тут я все равно не в своей тарелке.Планы и жизньКоля, Ярослав и Максим учатся в девятом классе. Мальчиков посадили за первые парты, они оказались очень общительные. Особенно Коля. Он говорит, что в абхазской школе все "совсем по-другому"."Во-первых, уроки у нас начинались всегда в 8, не бывало такого, чтоб не было первого урока. Еще у нас не много уроков по 45 минут, а один большой. Еще учителя намного строже, а у вас добрые. С программой проблем нет, мы уже прошли то, что проходят здесь", – рассказывает он.По словам Коли, он до последнего уговаривал родителей не уезжать, "потому что у меня там друзья, квартира моя удобная". Родители уговорам не поддались, сказали мальчику, что в Абхазию поедут всего на неделю.– А зачем ты их пытался уговорить? Неужели не было страшно, все же обстановка не из приятных.– Не, я уже привык.Коля планирует поступить в пожарную академию. Его отец тоже пожарник, но мальчик объясняет, что дело не в традициях."Потому что у нас очень мало нормальных профессий с достойным заработком. А в полицию я идти не хочу, потому что там так себе", – говорит он.У ребят уже было несколько уроков абхазского языка, Коля даже попытался почитать гимн, говорит, что получилось.– И как тебе язык на слух, сложно?– Мы привыкли, что в украинском все, как в русском, только пару букв заменяется, и слово по-другому звучит. А у вас очень непохоже, такое ощущение, что просто набор букв.Отложенные мечтыВалентин учится в пятом классе. Называть его уменьшительно-ласкательно язык не поворачивается, очень уж серьезный молодой человек, сильно отличается от одноклассников. У Валентина я даже предварительно попросила разрешение на интервью, он не отказался.Мальчик честно признался, что первые дни в школе были "удивительными", привыкнуть было сложно, но через пару дней он вошел в колею и даже завел друзей.Валентин хочет стать программистом и создавать игры, в Луганске он уже начал тренироваться. Сейчас такой возможности нет, компьютер пришлось оставить дома.По словам школьного психолога, дети без проблем влились в новые компании и не испытывают проблем с учебой. Школа предложила родителям услуги психолога, но они пока что отказались за ненадобностью. К тому же, в пансионате с беженцами также работает специалист.После школы для ребят из Донецка и Луганска организовывают экскурсии и знакомят их с Абхазией.

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донбасс, школьники, дети, сухум, образование, беженцы