Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В двух округах Гагрского района к 14:00 выборы состоялись по явке, сообщили Sputnik председатели окружных избирательных комиссий.Председатель комиссии по Цандрипшскому округу Нали Цугба сообщил, что к 14:00 субботы на всех 13 участках проголосовало более 900 человек из 5358 – 17%. "Явка, конечно, низкая, но до закрытия участков время еще есть, и я думаю, что выборы состоятся. В некоторых деревнях выпало до 20 сантиметров снега. Возможно, в том числе это повлияло на явку", - считает Цугба. Он добавил, что ни на одном из 13 избирательных участках этого округа нарушений не было выявлено. Выборы в гагрском городском округе №13 уже состоялись. К 14:00 явка составила 25% - проголосовало 1740 избирателей из 6854, рассказал председатель избирательного округа Давид Гезердава. В гагрском избирательном округе №12 явка уже перевалила за 30%, об этом рассказал председатель Дмитрий Робащук. По его словам, к 14:00 проголосовало 1390 из примерно четырех с половиной тысяч человек. В целом, отметил он, голосование проходит в спокойной обстановке, но периодически ненадолго отключают электроэнергию. В Бзыбском округе №11 к 14:00 явка превысила 21% - 1129 избирателей из 5242, сообщил председатель этого округа Батал Хагуш. По его мнению, рубеж явки в 25% там должны преодолеть к 17:00. Что касается соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции, считает он, избиратели расслабились и в основном не желают носить медицинские маски. Были случаи, когда приходилось настаивать на этом. Такую позицию Хагуш связывает с тем, что COVID-19 идет на спад в стране. Как рассказала председатель избиркома №10 в Пицунде Ирма Чамагуа, из 4331 избирателя к 14:00 там проголосовало 669 человек. На некоторых участках звучит абхазская народная музыка. "Настроение у людей прекрасное. Светит солнце, на участках играет музыка, песни. Все отлично у нас. Избиратели следуют рекомендациям медиков и приходят в масках. Некоторые даже пришли со своими шариковыми ручками", - поделилась позитивным ходом голосования Чамагуа. Как отметили все председатели окружных комиссий, Центризбирком страны обеспечил участки необходимым количеством медицинских масок, антисептиками и защитными медицинскими халатами, которые используются при выездном голосовании.
Председатель комиссии по Цандрипшскому округу Нали Цугба сообщил, что к 14:00 субботы на всех 13 участках проголосовало более 900 человек из 5358 – 17%.
"Явка, конечно, низкая, но до закрытия участков время еще есть, и я думаю, что выборы состоятся. В некоторых деревнях выпало до 20 сантиметров снега. Возможно, в том числе это повлияло на явку", - считает Цугба.
Он добавил, что ни на одном из 13 избирательных участках этого округа нарушений не было выявлено.
Выборы в гагрском городском округе №13 уже состоялись. К 14:00 явка составила 25% - проголосовало 1740 избирателей из 6854, рассказал председатель избирательного округа Давид Гезердава.
"Погода, конечно, влияет, но люди идут. Нарушений к этому часу не зафиксировано. Во всех пяти наших участках есть электричество и тепло", - уточнил Гезердава.
В гагрском избирательном округе №12 явка уже перевалила за 30%, об этом рассказал председатель Дмитрий Робащук.
По его словам, к 14:00 проголосовало 1390 из примерно четырех с половиной тысяч человек. В целом, отметил он, голосование проходит в спокойной обстановке, но периодически ненадолго отключают электроэнергию.
В Бзыбском округе №11 к 14:00 явка превысила 21% - 1129 избирателей из 5242, сообщил председатель этого округа Батал Хагуш.
По его мнению, рубеж явки в 25% там должны преодолеть к 17:00.
"У нас пять участков, и я был на всех. Сообщений о нарушениях не поступало. Люди приходят поддержать кандидатов", - поделился наблюдениями Хагуш.
Что касается соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции, считает он, избиратели расслабились и в основном не желают носить медицинские маски. Были случаи, когда приходилось настаивать на этом. Такую позицию Хагуш связывает с тем, что COVID-19 идет на спад в стране.
Как рассказала председатель избиркома №10 в Пицунде Ирма Чамагуа, из 4331 избирателя к 14:00 там проголосовало 669 человек. На некоторых участках звучит абхазская народная музыка.
"Настроение у людей прекрасное. Светит солнце, на участках играет музыка, песни. Все отлично у нас. Избиратели следуют рекомендациям медиков и приходят в масках. Некоторые даже пришли со своими шариковыми ручками", - поделилась позитивным ходом голосования Чамагуа.
Как отметили все председатели окружных комиссий, Центризбирком страны обеспечил участки необходимым количеством медицинских масок, антисептиками и защитными медицинскими халатами, которые используются при выездном голосовании.