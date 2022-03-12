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Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе

Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе

Выборы депутатов в Народное Собрание Абхазии в Гагрском районе проходят в пяти избирательных округах. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T17:21+0300

2022-03-12T17:21+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В двух округах Гагрского района к 14:00 выборы состоялись по явке, сообщили Sputnik председатели окружных избирательных комиссий.Председатель комиссии по Цандрипшскому округу Нали Цугба сообщил, что к 14:00 субботы на всех 13 участках проголосовало более 900 человек из 5358 – 17%. "Явка, конечно, низкая, но до закрытия участков время еще есть, и я думаю, что выборы состоятся. В некоторых деревнях выпало до 20 сантиметров снега. Возможно, в том числе это повлияло на явку", - считает Цугба. Он добавил, что ни на одном из 13 избирательных участках этого округа нарушений не было выявлено. Выборы в гагрском городском округе №13 уже состоялись. К 14:00 явка составила 25% - проголосовало 1740 избирателей из 6854, рассказал председатель избирательного округа Давид Гезердава. В гагрском избирательном округе №12 явка уже перевалила за 30%, об этом рассказал председатель Дмитрий Робащук. По его словам, к 14:00 проголосовало 1390 из примерно четырех с половиной тысяч человек. В целом, отметил он, голосование проходит в спокойной обстановке, но периодически ненадолго отключают электроэнергию. В Бзыбском округе №11 к 14:00 явка превысила 21% - 1129 избирателей из 5242, сообщил председатель этого округа Батал Хагуш. По его мнению, рубеж явки в 25% там должны преодолеть к 17:00. Что касается соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции, считает он, избиратели расслабились и в основном не желают носить медицинские маски. Были случаи, когда приходилось настаивать на этом. Такую позицию Хагуш связывает с тем, что COVID-19 идет на спад в стране. Как рассказала председатель избиркома №10 в Пицунде Ирма Чамагуа, из 4331 избирателя к 14:00 там проголосовало 669 человек. На некоторых участках звучит абхазская народная музыка. "Настроение у людей прекрасное. Светит солнце, на участках играет музыка, песни. Все отлично у нас. Избиратели следуют рекомендациям медиков и приходят в масках. Некоторые даже пришли со своими шариковыми ручками", - поделилась позитивным ходом голосования Чамагуа. Как отметили все председатели окружных комиссий, Центризбирком страны обеспечил участки необходимым количеством медицинских масок, антисептиками и защитными медицинскими халатами, которые используются при выездном голосовании.

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