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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glavy-okruzhnykh-komissiy-rasskazali-o-khode-golosovaniya-na-vyborakh-v-gagrskom-rayone-1038079177.html
Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе
Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе
Выборы депутатов в Народное Собрание Абхазии в Гагрском районе проходят в пяти избирательных округах. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T17:21+0300
2022-03-12T19:13+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В двух округах Гагрского района к 14:00 выборы состоялись по явке, сообщили Sputnik председатели окружных избирательных комиссий.Председатель комиссии по Цандрипшскому округу Нали Цугба сообщил, что к 14:00 субботы на всех 13 участках проголосовало более 900 человек из 5358 – 17%. "Явка, конечно, низкая, но до закрытия участков время еще есть, и я думаю, что выборы состоятся. В некоторых деревнях выпало до 20 сантиметров снега. Возможно, в том числе это повлияло на явку", - считает Цугба. Он добавил, что ни на одном из 13 избирательных участках этого округа нарушений не было выявлено. Выборы в гагрском городском округе №13 уже состоялись. К 14:00 явка составила 25% - проголосовало 1740 избирателей из 6854, рассказал председатель избирательного округа Давид Гезердава. В гагрском избирательном округе №12 явка уже перевалила за 30%, об этом рассказал председатель Дмитрий Робащук. По его словам, к 14:00 проголосовало 1390 из примерно четырех с половиной тысяч человек. В целом, отметил он, голосование проходит в спокойной обстановке, но периодически ненадолго отключают электроэнергию. В Бзыбском округе №11 к 14:00 явка превысила 21% - 1129 избирателей из 5242, сообщил председатель этого округа Батал Хагуш. По его мнению, рубеж явки в 25% там должны преодолеть к 17:00. Что касается соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции, считает он, избиратели расслабились и в основном не желают носить медицинские маски. Были случаи, когда приходилось настаивать на этом. Такую позицию Хагуш связывает с тем, что COVID-19 идет на спад в стране. Как рассказала председатель избиркома №10 в Пицунде Ирма Чамагуа, из 4331 избирателя к 14:00 там проголосовало 669 человек. На некоторых участках звучит абхазская народная музыка. "Настроение у людей прекрасное. Светит солнце, на участках играет музыка, песни. Все отлично у нас. Избиратели следуют рекомендациям медиков и приходят в масках. Некоторые даже пришли со своими шариковыми ручками", - поделилась позитивным ходом голосования Чамагуа. Как отметили все председатели окружных комиссий, Центризбирком страны обеспечил участки необходимым количеством медицинских масок, антисептиками и защитными медицинскими халатами, которые используются при выездном голосовании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-obyavil-promezhutochnye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-parlament-1038077425.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glava-mvd-abkhazii-narusheniy-poryadka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-ne-zafiksirovano-1038074360.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/snezhnye-gonki-kak-v-gudaute-prokhodyat-parlamentskie-vybory-1038074822.html
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парламент, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, новости

Главы окружных комиссий рассказали о ходе голосования на выборах в Гагрском районе

17:21 12.03.2022 (обновлено: 19:13 12.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы депутатов в Народное Собрание Абхазии в Гагрском районе проходят в пяти избирательных округах.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В двух округах Гагрского района к 14:00 выборы состоялись по явке, сообщили Sputnik председатели окружных избирательных комиссий.
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Парламент
15:24
Председатель комиссии по Цандрипшскому округу Нали Цугба сообщил, что к 14:00 субботы на всех 13 участках проголосовало более 900 человек из 5358 – 17%.
"Явка, конечно, низкая, но до закрытия участков время еще есть, и я думаю, что выборы состоятся. В некоторых деревнях выпало до 20 сантиметров снега. Возможно, в том числе это повлияло на явку", - считает Цугба.
Он добавил, что ни на одном из 13 избирательных участках этого округа нарушений не было выявлено.
© Foto / Ирма ЧамагуаПицундский избирательный округ
Пицундский избирательный округ - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
© Foto / Ирма ЧамагуаПицундский избирательный округ
Пицундский избирательный округ - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
© Foto / Ирма ЧамагуаПицундский избирательный округ
Пицундский избирательный округ - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
1/3
© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
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© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
3/3
© Foto / Ирма Чамагуа
Пицундский избирательный округ
Выборы в гагрском городском округе №13 уже состоялись. К 14:00 явка составила 25% - проголосовало 1740 избирателей из 6854, рассказал председатель избирательного округа Давид Гезердава.

"Погода, конечно, влияет, но люди идут. Нарушений к этому часу не зафиксировано. Во всех пяти наших участках есть электричество и тепло", - уточнил Гезердава.

В гагрском избирательном округе №12 явка уже перевалила за 30%, об этом рассказал председатель Дмитрий Робащук.
По его словам, к 14:00 проголосовало 1390 из примерно четырех с половиной тысяч человек. В целом, отметил он, голосование проходит в спокойной обстановке, но периодически ненадолго отключают электроэнергию.
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14:06
В Бзыбском округе №11 к 14:00 явка превысила 21% - 1129 избирателей из 5242, сообщил председатель этого округа Батал Хагуш.
По его мнению, рубеж явки в 25% там должны преодолеть к 17:00.

"У нас пять участков, и я был на всех. Сообщений о нарушениях не поступало. Люди приходят поддержать кандидатов", - поделился наблюдениями Хагуш.

Что касается соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции, считает он, избиратели расслабились и в основном не желают носить медицинские маски. Были случаи, когда приходилось настаивать на этом. Такую позицию Хагуш связывает с тем, что COVID-19 идет на спад в стране.
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Как рассказала председатель избиркома №10 в Пицунде Ирма Чамагуа, из 4331 избирателя к 14:00 там проголосовало 669 человек. На некоторых участках звучит абхазская народная музыка.
"Настроение у людей прекрасное. Светит солнце, на участках играет музыка, песни. Все отлично у нас. Избиратели следуют рекомендациям медиков и приходят в масках. Некоторые даже пришли со своими шариковыми ручками", - поделилась позитивным ходом голосования Чамагуа.
Как отметили все председатели окружных комиссий, Центризбирком страны обеспечил участки необходимым количеством медицинских масок, антисептиками и защитными медицинскими халатами, которые используются при выездном голосовании.
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