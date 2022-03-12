https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/snezhnye-gonki-kak-v-gudaute-prokhodyat-parlamentskie-vybory-1038074822.html
Снежные гонки: как в Гудауте проходят парламентские выборы
Снежные гонки: как в Гудауте проходят парламентские выборы
Выборы депутатов Народного Собрания – Парламента Абхазии пройдут на всей территории республики в субботу, 12 марта. Следующий созыв станет седьмым по счету. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T14:38+0300
2022-03-12T14:38+0300
2022-03-12T15:32+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
выборы в парламент абхазии
новости
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О том, как проходят выборы депутатов Парламента в Гудаутском районе, повлияла ли снежная погода на активность населения, чего ждут избиратели от новых народных избранников и почему на одном из участков наблюдателям и членам комиссии пришлось померзнуть, читайте в материале Sputnik.В ожидании измененийВ день выборов в Парламент Абхазии погода решила устроить сюрприз. Дождь плавно превратился в мокрый снег, ненадолго покрывший землю и дороги тонким слоем. Но избирателей это не остановило – многие пришли голосовать в первые часы открытия участков.Председатель первой участковой комиссии округа №19 рассказала, что к 10:00 проголосовало 88 человек из 2022 избирателей. На месте находятся наблюдатели от обоих кандидатов, в холле дежурят сотрудники милиции.Избиратель из Гудауты Нурби Хашиг питает большие надежды в связи с предстоящими выборами. В первую очередь его беспокоит состояние дорог в черте города, а именно в районе центрального рынка. Он надеется, что избранные депутаты смогут повлиять на решение этой проблемы. Лично для себя пенсионер ничего не просит.Геннадию Сичинава в этом году исполнится 70 лет. Его беспокоит вопрос приостановки выдачи российского гражданства жителям Абхазии.Председатель второй участковой комиссии 19 округа Роланд Гарцкия наблюдает активное проявление гражданской позиции в день голосования. По его словам, к 10:00 свою волю изъявили около 80 человек из чуть более полутора тысяч избирателей, зарегистрированных на участке.Он добавил, что большая часть избирателей живет в городе – они понимают, что впереди еще весь день, и никуда не спешат.Он добавил, что на участке соблюдаются антиковидные меры. Центризбирком обеспечил членов комиссии медицинскими масками, антисептиками и защитными костюмами, которые будут использоваться при выездном голосовании. Всего в этом округе поступило 29 заявок по голосованию на дому.Явка и сложности, с которыми столкнулись избирательные комиссииЯвка избирателей на 18 участке округа №19 в Гудауте к 11:00 составила более 170 человек из 2126 зарегистрированных, рассказал председатель Аида Лакоба.Лакоба отметила, что в выборных процедурах она принимает участие уже не первый раз и, по ее наблюдениям, избиратели этого округа начинают активизироваться ближе к обеду.При этом избиратели не забывают позаботиться о работниках комиссии, со многими из которых они давно знакомы. Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как одна из голосующих принесла на участок горячий лаваш в качестве благодарности за их труд.Лакоба также выразила надежду на то, что до окончания подсчета голосов подача электроэнергии не будет приостановлена, но и к такому развитию событий они готовы. Члены избирательной комиссии заручились поддержкой наблюдателей от кандидатов, которые пообещали обеспечить их осветительными приборами.Избиратель Ахра Трапш не скрывает, что не испытывает оптимизма от выборов в целом. По его мнению, эти частые внутриполитические процессы существенно на жизнь простых людей не влияют.Супруги Антон и Жанна Кабаковы главными задачами назвали обеспечение мира, спокойствия в стране, и от депутатов они ждут, в том числе, и этого. Также они надеются, что народным избранникам удастся решить вопросы с водоснабжением и электроэнергией.Избирательной комиссии и наблюдателям на седьмом участке округа №20 в селе Тасракуа пришлось готовиться к началу голосования без света. Как рассказала наблюдатель от одного из кандидатов в депутаты Изольда Цвейба, электричество отключили в 7:00 и подали час спустя, за это время члены комиссии успели сильно замерзнуть.Также Цвейба добавила, что от нового созыва парламентариев она ждет в первую очередь шагов по улучшению сферы здравоохранения.Председатель участка №7 округа 20 Милана Тванба сообщила, что к 11:00 проголосовало 69 человек из 257 зарегистрированных. Явку она оценила как среднюю.Она также уточнила, что избирательный участок хорошо обеспечен защитными масками, антисептиками и специальными халатами для выездного голосования.Замглавы администрации села Куланырхуа Айвар Гумба поделился, что подготовка к выборам на избирательном участке в селе Тасракуа, более известного с советских времен как Дружба, началась за несколько месяцев до дня голосования.Он отметил, что жители села провели субботник на территории администрации села, расчистив ее от кустарников, привели в порядок пальмы, положили тротуарную плитку, местами залили бетон.Он выразил надежду на то, что к следующим выборам любого уровня жителям Тасракуа не придется испытывать неудобства из-за подобных проблем.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glava-mvd-abkhazii-narusheniy-poryadka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-ne-zafiksirovano-1038074360.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-samaya-vysokaya-yavka-izbirateley-zafiksirovana-v-galskom-rayone-1038072236.html
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Парламенские выборы в Гудауте
Парламенские выборы в Гудауте
2022-03-12T14:38+0300
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выборы в парламент абхазии, новости
Снежные гонки: как в Гудауте проходят парламентские выборы
14:38 12.03.2022 (обновлено: 15:32 12.03.2022) Подписаться на
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Выборы депутатов Народного Собрания – Парламента Абхазии пройдут на всей территории республики в субботу, 12 марта. Следующий созыв станет седьмым по счету.
О том, как проходят выборы депутатов Парламента в Гудаутском районе, повлияла ли снежная погода на активность населения, чего ждут избиратели от новых народных избранников и почему на одном из участков наблюдателям и членам комиссии пришлось померзнуть, читайте в материале Sputnik.
В ожидании изменений
В день выборов в Парламент Абхазии погода решила устроить сюрприз. Дождь плавно превратился в мокрый снег, ненадолго покрывший землю и дороги тонким слоем. Но избирателей это не остановило – многие пришли голосовать в первые часы открытия участков.
Председатель первой участковой комиссии округа №19 рассказала, что к 10:00 проголосовало 88 человек из 2022 избирателей. На месте находятся наблюдатели от обоих кандидатов, в холле дежурят сотрудники милиции.
"Мы пришли на избирательный участок в 7:00, открыли его в 8:00. Обстановка спокойная. С учетом непогоды считаю, что такое количество проголосовавших за два часа – это нормальный показатель", – отметила она.
Избиратель из Гудауты Нурби Хашиг питает большие надежды в связи с предстоящими выборами. В первую очередь его беспокоит состояние дорог в черте города, а именно в районе центрального рынка. Он надеется, что избранные депутаты смогут повлиять на решение этой проблемы. Лично для себя пенсионер ничего не просит.
"Мне от депутатов ничего не нужно. Пусть помогут привести наш город в порядок. Нам нужны активные люди. Понимаю, что это сложно, но это надо делать", – уверен Хашиг.
Геннадию Сичинава в этом году исполнится 70 лет. Его беспокоит вопрос приостановки выдачи российского гражданства жителям Абхазии.
"Двенадцать лет назад временно приостановили выдачу российских паспортов. Одним из пострадавших, тех, кто не успел получить эти документы, оказался я. Я не получаю российскую пенсию", - поделился чаяниями избиратель.
Председатель второй участковой комиссии 19 округа Роланд Гарцкия наблюдает активное проявление гражданской позиции в день голосования. По его словам, к 10:00 свою волю изъявили около 80 человек из чуть более полутора тысяч избирателей, зарегистрированных на участке.
Он добавил, что большая часть избирателей живет в городе – они понимают, что впереди еще весь день, и никуда не спешат.
"Мне кажется, что явка превысит минимальный рубеж в 25%. Проблем на участке нет. Наблюдатели на месте. Обещали приехать международные наблюдатели – из России, ЛНР. Будем ждать", – сказал Гарцкия.
Он добавил, что на участке соблюдаются антиковидные меры. Центризбирком обеспечил членов комиссии медицинскими масками, антисептиками и защитными костюмами, которые будут использоваться при выездном голосовании. Всего в этом округе поступило 29 заявок по голосованию на дому.
Явка и сложности, с которыми столкнулись избирательные комиссии
Явка избирателей на 18 участке округа №19 в Гудауте к 11:00 составила более 170 человек из 2126 зарегистрированных, рассказал председатель Аида Лакоба.
Лакоба отметила, что в выборных процедурах она принимает участие уже не первый раз и, по ее наблюдениям, избиратели этого округа начинают активизироваться ближе к обеду.
"Если моя интуиция меня не подводит, у нас будет необходимая явка. Голосование проходит без нарушений. Стараемся соблюдать меры защиты от COVID-19, но сами избиратели делают это неохотно. Почти все приходят без масок и не берут те, что мы для них подготовили," – сказала Лакоба и предположила, что такая расслабленность связана с тем, что многие уже успели переболеть коронавирусом.
При этом избиратели не забывают позаботиться о работниках комиссии, со многими из которых они давно знакомы. Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как одна из голосующих принесла на участок горячий лаваш в качестве благодарности за их труд.
Лакоба также выразила надежду на то, что до окончания подсчета голосов подача электроэнергии не будет приостановлена, но и к такому развитию событий они готовы. Члены избирательной комиссии заручились поддержкой наблюдателей от кандидатов, которые пообещали обеспечить их осветительными приборами.
Избиратель Ахра Трапш не скрывает, что не испытывает оптимизма от выборов в целом. По его мнению, эти частые внутриполитические процессы существенно на жизнь простых людей не влияют.
"Растет новое поколение, и я хочу, чтобы они застали что-то хорошее. Мне уже ничего не надо. Наши дети должны получить хорошее образование, у них должна быть хорошая работы и перспективы на будущее", – подчеркнул избиратель.
Супруги Антон и Жанна Кабаковы главными задачами назвали обеспечение мира, спокойствия в стране, и от депутатов они ждут, в том числе, и этого. Также они надеются, что народным избранникам удастся решить вопросы с водоснабжением и электроэнергией.
Избирательной комиссии и наблюдателям на седьмом участке округа №20 в селе Тасракуа пришлось готовиться к началу голосования без света. Как рассказала наблюдатель от одного из кандидатов в депутаты Изольда Цвейба, электричество отключили в 7:00 и подали час спустя, за это время члены комиссии успели сильно замерзнуть.
Также Цвейба добавила, что от нового созыва парламентариев она ждет в первую очередь шагов по улучшению сферы здравоохранения.
"Я мать троих детей, и для меня, конечно же, здоровье моих детей – первостепенная забота. Мы видим проблемы нашей медицины, их надо срочно решать", – уверена она.
Председатель участка №7 округа 20 Милана Тванба сообщила, что к 11:00 проголосовало 69 человек из 257 зарегистрированных. Явку она оценила как среднюю.
"Погода немного подвела. Если бы не снег, думаю, что к этому времени пришло бы больше людей. Все-таки снег выпал мокрый и ездить в таких условиях страшно. Возможно, явка будет меньше ожидаемой, но надеюсь на патриотичность и желание граждан проголосовать", – рассказала Тванба.
Она также уточнила, что избирательный участок хорошо обеспечен защитными масками, антисептиками и специальными халатами для выездного голосования.
Замглавы администрации села Куланырхуа Айвар Гумба поделился, что подготовка к выборам на избирательном участке в селе Тасракуа, более известного с советских времен как Дружба, началась за несколько месяцев до дня голосования.
Он отметил, что жители села провели субботник на территории администрации села, расчистив ее от кустарников, привели в порядок пальмы, положили тротуарную плитку, местами залили бетон.
"Общими усилиями мы постарались сделать так, чтобы нашим гостям – избирателям, наблюдателям и членам комиссии было комфортно здесь находиться, насколько это возможно. Но само здание очень старое. Половина кровли пришла в негодность, вода попадает внутрь и от этого сгнили полы, на стенах появились трещины. В некоторых комнатах даже проросли деревья", – объяснил Гумба.
Он выразил надежду на то, что к следующим выборам любого уровня жителям Тасракуа не придется испытывать неудобства из-за подобных проблем.
Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.