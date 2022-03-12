https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/snezhnye-gonki-kak-v-gudaute-prokhodyat-parlamentskie-vybory-1038074822.html

Снежные гонки: как в Гудауте проходят парламентские выборы

Снежные гонки: как в Гудауте проходят парламентские выборы

Выборы депутатов Народного Собрания – Парламента Абхазии пройдут на всей территории республики в субботу, 12 марта. Следующий созыв станет седьмым по счету. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T14:38+0300

2022-03-12T14:38+0300

2022-03-12T15:32+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

выборы в парламент абхазии

новости

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О том, как проходят выборы депутатов Парламента в Гудаутском районе, повлияла ли снежная погода на активность населения, чего ждут избиратели от новых народных избранников и почему на одном из участков наблюдателям и членам комиссии пришлось померзнуть, читайте в материале Sputnik.В ожидании измененийВ день выборов в Парламент Абхазии погода решила устроить сюрприз. Дождь плавно превратился в мокрый снег, ненадолго покрывший землю и дороги тонким слоем. Но избирателей это не остановило – многие пришли голосовать в первые часы открытия участков.Председатель первой участковой комиссии округа №19 рассказала, что к 10:00 проголосовало 88 человек из 2022 избирателей. На месте находятся наблюдатели от обоих кандидатов, в холле дежурят сотрудники милиции.Избиратель из Гудауты Нурби Хашиг питает большие надежды в связи с предстоящими выборами. В первую очередь его беспокоит состояние дорог в черте города, а именно в районе центрального рынка. Он надеется, что избранные депутаты смогут повлиять на решение этой проблемы. Лично для себя пенсионер ничего не просит.Геннадию Сичинава в этом году исполнится 70 лет. Его беспокоит вопрос приостановки выдачи российского гражданства жителям Абхазии.Председатель второй участковой комиссии 19 округа Роланд Гарцкия наблюдает активное проявление гражданской позиции в день голосования. По его словам, к 10:00 свою волю изъявили около 80 человек из чуть более полутора тысяч избирателей, зарегистрированных на участке.Он добавил, что большая часть избирателей живет в городе – они понимают, что впереди еще весь день, и никуда не спешат.Он добавил, что на участке соблюдаются антиковидные меры. Центризбирком обеспечил членов комиссии медицинскими масками, антисептиками и защитными костюмами, которые будут использоваться при выездном голосовании. Всего в этом округе поступило 29 заявок по голосованию на дому.Явка и сложности, с которыми столкнулись избирательные комиссииЯвка избирателей на 18 участке округа №19 в Гудауте к 11:00 составила более 170 человек из 2126 зарегистрированных, рассказал председатель Аида Лакоба.Лакоба отметила, что в выборных процедурах она принимает участие уже не первый раз и, по ее наблюдениям, избиратели этого округа начинают активизироваться ближе к обеду.При этом избиратели не забывают позаботиться о работниках комиссии, со многими из которых они давно знакомы. Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как одна из голосующих принесла на участок горячий лаваш в качестве благодарности за их труд.Лакоба также выразила надежду на то, что до окончания подсчета голосов подача электроэнергии не будет приостановлена, но и к такому развитию событий они готовы. Члены избирательной комиссии заручились поддержкой наблюдателей от кандидатов, которые пообещали обеспечить их осветительными приборами.Избиратель Ахра Трапш не скрывает, что не испытывает оптимизма от выборов в целом. По его мнению, эти частые внутриполитические процессы существенно на жизнь простых людей не влияют.Супруги Антон и Жанна Кабаковы главными задачами назвали обеспечение мира, спокойствия в стране, и от депутатов они ждут, в том числе, и этого. Также они надеются, что народным избранникам удастся решить вопросы с водоснабжением и электроэнергией.Избирательной комиссии и наблюдателям на седьмом участке округа №20 в селе Тасракуа пришлось готовиться к началу голосования без света. Как рассказала наблюдатель от одного из кандидатов в депутаты Изольда Цвейба, электричество отключили в 7:00 и подали час спустя, за это время члены комиссии успели сильно замерзнуть.Также Цвейба добавила, что от нового созыва парламентариев она ждет в первую очередь шагов по улучшению сферы здравоохранения.Председатель участка №7 округа 20 Милана Тванба сообщила, что к 11:00 проголосовало 69 человек из 257 зарегистрированных. Явку она оценила как среднюю.Она также уточнила, что избирательный участок хорошо обеспечен защитными масками, антисептиками и специальными халатами для выездного голосования.Замглавы администрации села Куланырхуа Айвар Гумба поделился, что подготовка к выборам на избирательном участке в селе Тасракуа, более известного с советских времен как Дружба, началась за несколько месяцев до дня голосования.Он отметил, что жители села провели субботник на территории администрации села, расчистив ее от кустарников, привели в порядок пальмы, положили тротуарную плитку, местами залили бетон.Он выразил надежду на то, что к следующим выборам любого уровня жителям Тасракуа не придется испытывать неудобства из-за подобных проблем.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

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