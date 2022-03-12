https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/grazhdanskiy-dolg-kak-nachalos-golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065256.html

Гражданский долг: как началось голосование на выборах в Парламент Абхазии

Гражданский долг: как началось голосование на выборах в Парламент Абхазии

Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

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Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.SputnikГражданский долгОдин из самых крупных избирательных участков в Сухуме – седьмой, в седьмом округе. В списках зарегистрировано 1807 избирателей.К началу голосования члены окружной комиссии были готовы задолго до открытия участка – все наблюдатели сидели на своих местах, активно шел процесс подписи бюллетеней, были соблюдены все меры самозащиты.До начала голосования оставалась всего минута, но секретарь окружной комиссии настрого запретила проводить съемки и запускать избирателей до 08:00.Несмотря на непогоду и неожиданный мартовский снег желающих сделать выбор в первые минуты голосования было немало. Большинство из них были мужчины, но первой свой голос отдала Тина Кучуберия.Мужчины после сделанного выбора поторопились уйти, от комментариев журналистам отказывались, "дела-дела"."В этот раз баллотируется много женщин, хочется пожелать им удачи, чтобы к ним относились с уважением. Я пришла на выборы с хорошим настроением, надеюсь, об итогах буду узнавать с таким же хорошим", – сказала еще одна избирательница.Выборная процедураВ выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zorin-o-vyborakh-v-abkhazii-oschuschenie-chto-est-zhelanie-chtoby-byl-uchten-kazhdyy-golos--1038065431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/predsedatel-tsik-abkhazii-zayavil-chto-vse-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-1038063884.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html

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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика