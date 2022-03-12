https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/grazhdanskiy-dolg-kak-nachalos-golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-abkhazii-1038065256.html
Гражданский долг: как началось голосование на выборах в Парламент Абхазии
Гражданский долг: как началось голосование на выборах в Парламент Абхазии
Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T10:20+0300
2022-03-12T10:20+0300
2022-03-12T10:39+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038062867_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e98282721495036dd936840bb702a215.jpg
Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.SputnikГражданский долгОдин из самых крупных избирательных участков в Сухуме – седьмой, в седьмом округе. В списках зарегистрировано 1807 избирателей.К началу голосования члены окружной комиссии были готовы задолго до открытия участка – все наблюдатели сидели на своих местах, активно шел процесс подписи бюллетеней, были соблюдены все меры самозащиты.До начала голосования оставалась всего минута, но секретарь окружной комиссии настрого запретила проводить съемки и запускать избирателей до 08:00.Несмотря на непогоду и неожиданный мартовский снег желающих сделать выбор в первые минуты голосования было немало. Большинство из них были мужчины, но первой свой голос отдала Тина Кучуберия.Мужчины после сделанного выбора поторопились уйти, от комментариев журналистам отказывались, "дела-дела"."В этот раз баллотируется много женщин, хочется пожелать им удачи, чтобы к ним относились с уважением. Я пришла на выборы с хорошим настроением, надеюсь, об итогах буду узнавать с таким же хорошим", – сказала еще одна избирательница.Выборная процедураВ выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zorin-o-vyborakh-v-abkhazii-oschuschenie-chto-est-zhelanie-chtoby-byl-uchten-kazhdyy-golos--1038065431.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/predsedatel-tsik-abkhazii-zayavil-chto-vse-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-1038063884.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038062867_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5d0c1926a9366bfcefafbae5a4921a0b.jpg
Выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии
2022-03-12T10:20+0300
true
PT1M04S
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика
Гражданский долг: как началось голосование на выборах в Парламент Абхазии
10:20 12.03.2022 (обновлено: 10:39 12.03.2022) Подписаться на
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00.
Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.
Гражданский долг
Один из самых крупных избирательных участков в Сухуме – седьмой, в седьмом округе. В списках зарегистрировано 1807 избирателей.
К началу голосования члены окружной комиссии были готовы задолго до открытия участка – все наблюдатели сидели на своих местах, активно шел процесс подписи бюллетеней, были соблюдены все меры самозащиты.
До начала голосования оставалась всего минута, но секретарь окружной комиссии настрого запретила проводить съемки и запускать избирателей до 08:00.
Несмотря на непогоду и неожиданный мартовский снег желающих сделать выбор в первые минуты голосования было немало. Большинство из них были мужчины, но первой свой голос отдала Тина Кучуберия.
"Отдать свой голос, сделать выбор – прямая обязанность каждого гражданина. Это ведь наша республика, наши депутаты. Думаю, выборы должны состояться. Кто бы ни победил, он наш человек", – сказала она.
Мужчины после сделанного выбора поторопились уйти, от комментариев журналистам отказывались, "дела-дела".
"В этот раз баллотируется много женщин, хочется пожелать им удачи, чтобы к ним относились с уважением. Я пришла на выборы с хорошим настроением, надеюсь, об итогах буду узнавать с таким же хорошим", – сказала еще одна избирательница.
Выборная процедура
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.