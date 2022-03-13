https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/abkhazskie-chipsy-proizvodstvo-sukhofruktov-v-sele-ldzaa-1038016775.html

Абхазские "чипсы": производство сухофруктов в селе Лдзаа

Абхазские "чипсы": производство сухофруктов в селе Лдзаа

Два года назад жительница села Лдзаа Милана Жиба стала осваивать технологию производства сухофруктов на дому, и за это время ей удалось поставить свой бизнес... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T16:00+0300

2022-03-13T16:00+0300

2022-03-13T17:46+0300

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О том, как у Миланы Жиба родилась идея производить фруктовые "чипсы", с чего она начала и на каком уровне ее бизнес сейчас, какие проблемы сопутствуют этому делу и почему их сложно решить, а также пользуются ли спросом абхазские сухофрукты среди туристов и местных жителей, читайте в материале Sputnik.Пандемия – двигатель бизнесаИдея заняться бизнесом пришла в голову 28-летней жительницы села Лдзаа два года назад, когда в мире бушевала пандемия коронавируса и опасный недуг успел проникнуть в Абхазию. Люди жили в условиях неопределенности и тревоги за будущее. Появилась необходимость поиска дополнительных источников заработка для защиты семейного финансового "тыла".Милана с детства любит сухофрукты, и долго заниматься поиском идеи для бизнес-проекта ей не пришлось. Для начала она приобрела небольшой, напоминающий мультиварку, дегидратор для сушки фруктов и овощей вместимостью шесть килограммов. Из шести килограммов сырья получался всего один килограмм готовой продукции.Жиба завела страничку в социальных сетях и стала принимать заказы. К ее удивлению, спрос, превысил предложение. "Чипсы" из Лдзаа покупали местные магазины и владельцы ларьков в Пицунде, расположенных в популярных туристических местах.Начинающая бизнес-леди целиком и полностью погрузилась в мир фруктовых вкусов и ароматов. Милана зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и назвала свою фирму "Smart Snack Apsny" ("Smart Snack" в переводе с английского означает "Умный перекус", прим.).Постепенно встал вопрос о расширении производства, но денег на новое оборудование у Миланы не было. Приобретение нескольких дегидраторов особо делу не помогло, нужны были промышленные сушилки.В ноябре 2020 года Милана приняла участие в конкурсе Программы развития ООН по поддержанию села и выиграла грант на развитие бизнеса.Объем производимой продукции увеличился в разы. Если раньше с одним дегидратором Милана изготавливала около 15 килограммов сухофруктов в месяц, то с появлением первой сушилки вместимостью 25 килограммов получалось до 70-80 килограммов "чипсов".Спустя год по программе Министерства сельского хозяйства Жиба удалось приобрести еще одну сушильную камеру объемом 50 килограммов. В общей сложности сегодня ее цех может выдавать около 200 килограммов сухофруктов в месяц."Дорасти" до экспортаПостепенно клиенты стали появляться не только в Пицунде, но и в других городах - Гагре, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. Сухофрукты из села Лдзаа по достоинству оценили на сельскохозяйственных ярмарках Абхазии и России. Милана стала задумываться об экспорте своей продукции на российские рынки, но это оказалось гораздо сложнее, чем ей представлялось.Для того чтобы не терять экспортный потенциал, Милана попробовала объединиться с другими абхазскими производителями, занимающимися подобным бизнесом, но сделать этого не удалось. Причиной тому стала разная ценовая политика фирм.Главная проблема стабильного производства, по словам Миланы, заключается в том, что каждый вид фрукта сушится по-разному. Например, если хурме в зависимости от сорта и сезонности при температуре в 45 градусов достаточно 12-16 часов, то для мандаринов, апельсинов и лимонов может понадобиться около суток.Дополнительные проблемы создает энергетический кризис в Абхазии. Как отметила Жиба, из-за веерных отключений процесс сушки затягивается, но проблем с оборудованием пока не возникало.Помимо вышеупомянутых фруктов, в цехе делают "чипсы" из томатов, инжира, дыни, яблок, киви, нектарина. Большую часть сырья закупают у жителей сел Гагрского и Гудаутского районов. Также Милана использует цитрусы из своего сада.Она сожалением добавила, что на ближайшие два месяца производство придется приостановить, так как запас сезонных фруктов заканчивается. Покупка привозных фруктов невыгодна и противоречит принципам бизнеса Миланы, строящегося на местной экологически чистой продукции.По наблюдениям Миланы, больше всего клиентам нравятся "чипсы" из хурмы и инжира. Ей самой раньше нравились сухофрукты из мандарина, но после того, как она попробовала инжир, конкурентов у этого фрукта не осталось.Издержки и планыСо дня запуска цеха Милане помогает ее подруга Амра Абанос, которая призналась, что поначалу боялась слайсера и переживала, что ей не удастся овладеть новыми навыками.Она не скрывает, что во время продолжительной работы на ломтерезке, устают руки и тогда на помощь приходят коллеги и сама Милана. По словам Амры, самая большая сложность заключается в том, что весь рабочий день проходит на ногах.Амра тоже не отказывает себе в удовольствии пробовать сухофрукты собственного производства, но ее предпочтения немного отличаются от приоритетов Миланы.Существенную поддержку в ведении бизнеса Милане оказывает ее дядя Сергей Жиба. Он занимается закупкой сырья, договаривается с клиентами и поставщиками, следит за работой оборудования.По словам Сергея, найти необходимое количество фруктов в сезон не проблема, но сложность заключается в переработке продукции.Сергей вспомнил, что первые "чипсы" в новых сушилках вышли "комом", и объяснил это тем, что их нельзя сушить при температуре выше 45 градусов, иначе они сгорят. Несколько ящиков испорченной продукции все еще лежит на складе. Домашние животные уже воротят нос от этого лакомства.Ускорить процесс производства путем повышения температуры в сушилках, невозможно. Увеличить объемы можно лишь при помощи новых камер. Стоимость каждой из них составляет около полумиллиона рублей.Спрос на абхазские сухофрукты есть и он большой, констатировал Сергей Жиба. Но подписывать соглашения с российскими коммерсантами предприниматели не готовы – опасаются подвести клиентов и не желают платить штрафы за нарушение пунктов договора о бесперебойных поставках.После найма на работу двух сотрудников из числа соседей и родственников, у Миланы появилось больше свободного времени. Сегодня она работает журналистом в "Апсны Медиа" и газете "Независимая Абхазия". Пишет статьи на разные темы, но особый интерес у нее вызывают истории молодых предпринимателей, которые создали собственный бизнес и развивают его.У Миланы две родные сестры – близняшки Марианна и Мариам. Во многом они стали для нее примером для подражания. У Марианны своя пекарня в Сухуме по производству полезного хлеба на закваске, а Мариам по профессии экономист и работает начальником финансового отдела Миграционной службы Абхазии. Ей доверили всю семейную бухгалтерию.По рассказу предпринимательницы, она планирует посадить в своем саду новые деревья хурмы и киви. С наступлением солнечной погоды, эти посадки начнутся на пяти гектарах земли. Это позволит Милане меньше зависеть от поставщиков.Вкладываться в бизнес по изготовлению сухофруктов она не боится. По словам Миланы, это выгодно и резкий скачок курса доллара по отношению к рублю ее не страшит. В этом плане местный бизнес защищен от дополнительных издержек, так как все сырье закупается на территории страны. Более того, в финансовом кризисе за рубежом она видит неплохой шанс для абхазского производителя развить свое дело на внутреннем рынке.

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бизнес, новости, экономика, предпринимательство, лонгриды