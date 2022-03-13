https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/ne-stoit-rvat-na-sebe-volosy-venediktova-otsenila-itogi-vyborov-v-parlament-1038102056.html

"Не стоит рвать на себе волосы": Венедиктова оценила итоги выборов в Парламент

"Не стоит рвать на себе волосы": Венедиктова оценила итоги выборов в Парламент

Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент, согласно которым выбрано 17 депутатов, еще по 17 округам пройдет... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T18:10+0300

2022-03-13T18:10+0300

2022-03-13T18:10+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Член Общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова в интервью радио Sputnik оценила итоги голосования по выборам депутатов Народного Собрания и назвала две главные проблемы выборного законодательства Абхазии."Первая – выборная система, когда все голосуют только по своему округу, это не приносит результатов, необходимых стране, ибо позволяет не самому добросовестному кандидату использовать финансовый ресурс и так далее. И вообще это ограничивает права жителей других регионов, голосовать за кандидата, который на их взгляд был бы наиболее полезен в Парламенте. Эту систему надо менять", - сказала она.Вторая проблема заключается в том, что, как и раньше, избиратели в своих районах голосуют за тех кандидатов, которые помогают им выживать, считает член Общественной палаты.По ее словам, наличие большого количества вторых туров говорит о высокой конкурентной борьбе."Я бы сказала, что это обнадеживает. Это означает, что административный ресурс не задействован в полной мере, так чтобы были однозначные результаты. Насколько я в курсе, и на этот раз многие образованные избиратели все равно голосовали по принципу – это мой родственник, я ему обязан, поэтому не надо все валить на простых избирателей, что они такие плохие, выбирают меркантильный интерес. Мы не выдерживаем тот принцип, что голосовать нужно за того, за кого я считаю нужным по высоким принципиальным мотивам", - сказала она.При этом Венедиктова не считает, что нужно "рвать на себе волосы", обозревая список людей, которые уже попали в Парламент.Выборы показали, что происходит смена поколений, так как в них приняло участие много молодых кандидатов, заметила Венедиктова. "Много молодых пытались баллотироваться, не все достойные кандидаты прошли, но из тех, кто прошел, есть люди, которые, как мне кажется, будут приносить реальную пользу в Парламенте. Я бы отметила среди них Инара Садзба, который заменил Саида Харазия в Парламенте. Человеку около 30 лет, он очень энергичный и он собирается лоббировать в Парламенте принятие закона по введению системы электронного учета. У нас до сих пор во-многих инстанциях очень архаичная система, давно пора переводить это на электронную основу", - сказала она.Венедиктова напутствовала будущих претендентов в депутаты Парламента заранее готовиться к публичности, активно доносить свои идеи и мысли хотя бы за полтора года до предвыборной кампании, чтобы избиратели услышали важные вещи и успели сделать выводы.Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент с учетом протоколов окружных избирательных комиссий. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. Явка по Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybor-sdelan-kak-proshlo-golosovanie-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1038089665.html

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абхазия, цик абхазии, новости, выборы, народное собрание абхазии