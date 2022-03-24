https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/mid-rossii-nazval-vorovstvom-zamorozku-rossiyskikh-valyutnykh-rezervov-1038286285.html

МИД России назвал воровством заморозку российских валютных резервов

МИД России назвал воровством заморозку российских валютных резервов

В рамках антироссийских санкций страны Запада приняли решение заморозить активы российского Центробанка, чтобы помешать ему использовать золотовалютные резервы... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T18:59+0300

2022-03-24T18:59+0300

2022-03-24T18:59+0300

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Россия считает воровством меры, принятые США и их европейскими союзниками в рамках санкционной политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Захаровой.Введенные ограничения - в том числе прекращение экспорта и импорта, включение российских граждан и компаний в санкционные списки и попытки транспортной блокады Захарова назвала "объявленным отказом от режима нормальных торговых отношений".По словам представителя МИД, нежелание США обслуживать свои обязательства, означает дефолт государства, и американские граждане должны четко это осознавать. Также она заметила, что объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить российско-американские отношения.По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы Центрального России составляли рекордные $643,2 млрд, что делало Россию мировым лидером по данному показателю, она уступала лишь Китаю, Японии и Швейцарии. Российские резервы размещены в разных странах и разных валютах, а также в золоте. О "заморозке" российских резервов заявило шесть стран - США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что действия США нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, а также по доверию к доллару как основной резервной валюте. В рамках ответных санкций глава государства принял решение об отказе использования "скомпрометировавших себя" валют при продаже нефти и газа в недружественные страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/gazovyy-ultimatum-putina-u-evropy-net-variantov-1038273734.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/glazev-dollar-i-evro-prevratilis-v-musornuyu-valyutu-1038262285.html

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мид рф, мария захарова, новости, россия, сша