https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/mid-rossii-nazval-vorovstvom-zamorozku-rossiyskikh-valyutnykh-rezervov-1038286285.html
МИД России назвал воровством заморозку российских валютных резервов
МИД России назвал воровством заморозку российских валютных резервов
В рамках антироссийских санкций страны Запада приняли решение заморозить активы российского Центробанка, чтобы помешать ему использовать золотовалютные резервы... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T18:59+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Россия считает воровством меры, принятые США и их европейскими союзниками в рамках санкционной политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Захаровой.Введенные ограничения - в том числе прекращение экспорта и импорта, включение российских граждан и компаний в санкционные списки и попытки транспортной блокады Захарова назвала "объявленным отказом от режима нормальных торговых отношений".По словам представителя МИД, нежелание США обслуживать свои обязательства, означает дефолт государства, и американские граждане должны четко это осознавать. Также она заметила, что объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить российско-американские отношения.По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы Центрального России составляли рекордные $643,2 млрд, что делало Россию мировым лидером по данному показателю, она уступала лишь Китаю, Японии и Швейцарии. Российские резервы размещены в разных странах и разных валютах, а также в золоте. О "заморозке" российских резервов заявило шесть стран - США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что действия США нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, а также по доверию к доллару как основной резервной валюте. В рамках ответных санкций глава государства принял решение об отказе использования "скомпрометировавших себя" валют при продаже нефти и газа в недружественные страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/gazovyy-ultimatum-putina-u-evropy-net-variantov-1038273734.html
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мид рф, мария захарова, новости, россия, сша
МИД России назвал воровством заморозку российских валютных резервов
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В рамках антироссийских санкций страны Запада приняли решение заморозить активы российского Центробанка, чтобы помешать ему использовать золотовалютные резервы для поддержки рубля.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Россия считает воровством меры, принятые США и их европейскими союзниками в рамках санкционной политики, сообщает РИА Новости
со ссылкой на брифинг Захаровой.
Введенные ограничения - в том числе прекращение экспорта и импорта, включение российских граждан и компаний в санкционные списки и попытки транспортной блокады Захарова назвала "объявленным отказом от режима нормальных торговых отношений".
"Это все означает лишь одно - прежние глобальные правила международного бизнеса отправлены Соединенными Штатами Америки в мусорную корзину", - сказала Мария Захарова и подчеркнула, что наиболее враждебным шагом Москва считает "фактическое воровство валютных резервов".
По словам представителя МИД, нежелание США обслуживать свои обязательства, означает дефолт государства, и американские граждане должны четко это осознавать.
Также она заметила, что объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить российско-американские отношения.
По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы Центрального России составляли рекордные $643,2 млрд, что делало Россию мировым лидером по данному показателю, она уступала лишь Китаю, Японии и Швейцарии. Российские резервы размещены в разных странах и разных валютах, а также в золоте.
О "заморозке" российских резервов заявило шесть стран - США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.
Президент России Владимир Путин ранее заявил
, что действия США нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, а также по доверию к доллару как основной резервной валюте. В рамках ответных санкций глава государства принял решение об отказе использования "скомпрометировавших себя" валют при продаже нефти и газа в недружественные страны.