https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/bzhaniya-i-kozak-obsudili-voprosy-energetiki-i-realizatsii-investprogrammy-1038309084.html

Бжания и Козак обсудили вопросы энергетики и инвестполитики

Бжания и Козак обсудили вопросы энергетики и инвестполитики

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком состоялась в Москве 25 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:55+0300

2022-03-25T17:55+0300

2022-03-25T18:43+0300

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

аслан бжания

дмитрий козак

россия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

в абхазии

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Аслан Бжания и Дмитрий Козак в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства, сообщает пресс-служба главы государства. В пятницу 25 марта в Москве также состоялась встреча Аслана Бжания с вице-премьером правительства России Александром Новаком. Они обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты.Позже глава государства встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/bzhaniya-i-novak-obsudili-voprosy-optimizatsii-energoobespecheniya-i-gazifikatsii-abkhazii-1038291939.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аслан бжания, дмитрий козак, россия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия