https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/bzhaniya-i-kozak-obsudili-voprosy-energetiki-i-realizatsii-investprogrammy-1038309084.html
Бжания и Козак обсудили вопросы энергетики и инвестполитики
Бжания и Козак обсудили вопросы энергетики и инвестполитики
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком состоялась в Москве 25 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T17:55+0300
2022-03-25T17:55+0300
2022-03-25T18:43+0300
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
аслан бжания
дмитрий козак
россия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038298279_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6681599068680e3597b9f43f7b3c41aa.jpg
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Аслан Бжания и Дмитрий Козак в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства, сообщает пресс-служба главы государства. В пятницу 25 марта в Москве также состоялась встреча Аслана Бжания с вице-премьером правительства России Александром Новаком. Они обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты.Позже глава государства встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/bzhaniya-i-novak-obsudili-voprosy-optimizatsii-energoobespecheniya-i-gazifikatsii-abkhazii-1038291939.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038298279_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac74148adfbf2f92829c565713919e96.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аслан бжания, дмитрий козак, россия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Бжания и Козак обсудили вопросы энергетики и инвестполитики
17:55 25.03.2022 (обновлено: 18:43 25.03.2022) Подписаться на
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком состоялась в Москве 25 марта.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Аслан Бжания и Дмитрий Козак в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства, сообщает пресс-служба главы государства.
В пятницу 25 марта в Москве также состоялась встреча Аслана Бжания с вице-премьером правительства России Александром Новаком. Они обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты.
Позже глава государства встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась
осенью прошлого года.