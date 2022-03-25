https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/operatsiya-na-ukraine-i-vyzovy-dlya-abkhazii-v-sukhume-proveli-kruglyy-stol-1038306745.html

Операция на Украине и вызовы для Абхазии: в Сухуме провели круглый стол

Операция на Украине и вызовы для Абхазии: в Сухуме провели круглый стол

Круглый стол "Абхазия и Россия: проблемы безопасности", организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и Центром... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T18:18+0300

2022-03-25T18:18+0300

2022-03-25T18:18+0300

политика

россия

украина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038301627_0:118:1227:808_1920x0_80_0_0_1466986ac13acf2c84f259d542de74ac.jpg

SputnikСудьба мироустройстваОткрывая круглый стол "Абхазия и Россия: проблемы безопасности", научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава подчеркнула, что на фоне проведения специальной военной операции Россией на Украине, решается не только судьба отдельных стран, но и всего мира.Директор ЦСЭИ, кандидат философских наук Олег Дамениа сказал, что человечество, как и во времена карибского кризиса, находится на пороге планетарной катастрофы."Нельзя не вспомнить, что сразу после окончания Второй мировой войны, Соединенные Штаты Америки приступили к подготовке третьей мировой войны с целью установления своей гегемонии в мире. Чтобы достичь этой цели, в первую очередь нужно было нейтрализовать Советский Союз. Готовясь к новой войне, они первыми произвели испытания атомной бомбы в 1945 году, создали военный блок западных стран НАТО и стали разрабатывать проект будущего мироустройства", – заметил директор ЦСЭИ.По его словам, при реализации этого проекта был разрушен Советский Союз и пересмотрен Варшавский договор. После чего США приступили к формированию нового мирового порядка – однополярного мира. Проект предусматривает движение НАТО на восток с целью овладения ресурсами, однако на этом пути серьезным препятствием стала Россия, которая вновь стала возрождаться.Решение о проведении специальной военной операции на Украине не имело альтернативы, оно было принято только тогда, когда был исчерпан дипломатический ресурс. Промедление могло иметь еще более тяжелые последствия – остановить надвигающуюся силу можно было только силой, уверен руководитель ЦСЭИ.Говоря о событиях на Украине, Олег Дамениа отметил, что они не могут не отражаться на других государствах, в том числе и на Абхазии. После свое мнение высказал доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН, кандидат философских наук Беслан Камкия. Он сказал, что нацистская идеология – в высшей степени эгоистическое мировоззрение."Этот эгоизм, конечно, накапливался и на уровне государства, в международных отношениях, и не случайно был тезис, выдвинутый Россией еще в 1997 году, – принцип неделимости и безопасности международных отношений в противовес балансу сил. Баланс сил, как нам казалось, содержит сдерживающий потенциал, на самом деле, мы убедились, что он не приводит к миру, баланс сил рассчитан на то, что кто-то проиграет", – сказал Камкия.В продолжении круглого стола выступил заместитель министра обороны Абхазии Илья Гамисония, оценивая ситуацию в регионе на фоне событий на Украине, он сказал, что по тем данным, которыми располагает ведомство, грузинские вооруженные силы не проводят никаких специальных мероприятий вдоль границы Абхазии."Мало того, они демонстрируют свое нежелание наращивать военную составляющую на границе с нами. Но это вовсе не означает, что мы можем почивать на лаврах и не принимать никаких мер. Наш естественный щит – это договор с Российской Федерацией об объединенной военной группировке, который работает. В рамках этой военной группировки мы имеем определенные обязательства, такие же обязательства имеет и Российская Федерация", – подчеркнул он.Имеющаяся информация говорит о том, что на сегодняшний день военной угрозы со стороны Грузии нет. Но при этом Абхазия проводит необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить обороноспособность страны.Что касается военной операции России на Украине, он подчеркнул, что она проходит по заранее намеченному плану. Линия соприкосновения замыкается, когда будет окончательно замкнут "котел", основные силы украинских вооруженных сил будут блокированы, сказал заместитель министра обороны Абхазии.Причины кризисаГоворя о событиях на Украине, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что проблемы назревали на протяжении многого времени. Первая из причин – политика сдерживания в отношение России, которая усилилась после Второй мировой войны."Второй фактор, конечно, цивилизационный. В Европе три основные этнические группы – англосаксы, германцы и славяне. Англосаксы, как мы видим, до сегодняшнего дня все за одно, это видно, как они голосуют в ООН, по их союзам, а славян все время пытались раздробить, и это им вполне удалось. Начали уже отрывать от России Украину, Белоруссию, это был такой предел, который невозможно было терпеть", – сказал он.Третий фактор – "Ловушка Фукидида", когда мощная сила в мире начинает терять свои позиции, при этом к ней подступает другая сила, которая угрожает ее доминированию, что приводит к конфликту, отметил Шамба."Здесь Китай наступает на пятки великой державе. После крушения Советского Союза, на западе была эйфория, что Америка стала единственной сверхдержавой и хозяином земного шара. Тут вдруг появляется Китай, и Россия опять встала на ноги", – отметил Сергей Шамба. Все три фактора слились воедино, что и привело к обострению ситуации, заметил секретарь Совета безопасности Абхазии.Руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская в свою очередь отметила, что во многих странах мира действует русофобская политика, и русскоязычное население подвергается дискриминации, что не может не вызывать обеспокоенность.Особую тревогу в этом плане вызывает нарушение прав в отношении российских детей. В западных школах уже зафиксировано несколько случаев избиения детей. Такая травля людей пересекается с тем, что происходило во время Второй мировой войны, отметила Жилинская.Участники круглого стола "Абхазия и Россия: проблемы безопасности" сошлись во мнении, что специальная военная операция России на Украине стала необходимым шагом для обеспечения собственной безопасности, и выразили надежду на то, что в скором времени стороны смогут найти компромиссное решение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ssha-i-nato-obeschayut-novyy-mirovoy-poryadok-1038287135.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tarasov-gruziya-ponyala-chto-v-zakavkaze-dlya-zapada-nachnetsya-operatsiya-izgnanie-dyavola-1038259122.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/kamkiya-rossiya-ostanovila-nato-na-vostoke-i-otbila-zhelanie-u-gruzii-realizovat-svoi-plany-1037777913.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-gruziya-ne-provodit-nikakikh-spetsoperatsiy-vdol-granitsy-s-abkhaziey-1038302072.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-rossii-zadachi-spetsoperatsii--na-ukraine-budut-vypolneny-do-kontsa-1038308689.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/feyki-i-informatsionnaya-voyna-intervyu-politologa-leyly-taniya-1038197779.html

россия

украина

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

политика, россия, украина, абхазия