https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/zakharova-antirossiyskie-ogranicheniya-vygodny-tolko-ssha-1038367780.html

Захарова: антироссийские ограничения выгодны только США

Захарова: антироссийские ограничения выгодны только США

Ранее глава Евросовета сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T19:00+0300

2022-03-28T19:00+0300

2022-03-28T19:00+0300

мария захарова

мид рф

новости

санкции

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что готовность европейских стран ввести новые антироссийские ограничения выгодна только Соединенным Штатам Америки, сообщается на официальном сайте ведомства. Также Захарова добавила, что вводя санкции против России, Европейский союз подрывает экономику европейских государств и обрекает их граждан на финансовые трудности, связанные с запредельными ценами на топливо и электричество. По сообщениям многих иностранных СМИ, граждане государств, наложивших ограничения, в том числе и США, уже ощутили на себе их последствия, выразившиеся в резком подорожании бензина и продуктов питания.Ранее страны "Большой семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, внесенные Россией в список недружественных государств, отказались от перевода платежей за российский газ в рубли, посчитав это нарушением действующих контрактов.По заявлению члена Совета Федерации Ивана Абрамова, отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно привет к прекращению его поставок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/u-rossii-ogromnoe-kolichestvo-partnerov-v-mire-zayavil-lavrov-1038357753.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html

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мария захарова, мид рф, новости, санкции