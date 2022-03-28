https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/zakharova-antirossiyskie-ogranicheniya-vygodny-tolko-ssha-1038367780.html
Захарова: антироссийские ограничения выгодны только США
Захарова: антироссийские ограничения выгодны только США
Ранее глава Евросовета сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T19:00+0300
2022-03-28T19:00+0300
2022-03-28T19:00+0300
мария захарова
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санкции
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что готовность европейских стран ввести новые антироссийские ограничения выгодна только Соединенным Штатам Америки, сообщается на официальном сайте ведомства. Также Захарова добавила, что вводя санкции против России, Европейский союз подрывает экономику европейских государств и обрекает их граждан на финансовые трудности, связанные с запредельными ценами на топливо и электричество. По сообщениям многих иностранных СМИ, граждане государств, наложивших ограничения, в том числе и США, уже ощутили на себе их последствия, выразившиеся в резком подорожании бензина и продуктов питания.Ранее страны "Большой семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, внесенные Россией в список недружественных государств, отказались от перевода платежей за российский газ в рубли, посчитав это нарушением действующих контрактов.По заявлению члена Совета Федерации Ивана Абрамова, отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно привет к прекращению его поставок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/u-rossii-ogromnoe-kolichestvo-partnerov-v-mire-zayavil-lavrov-1038357753.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html
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мария захарова, мид рф, новости, санкции
Захарова: антироссийские ограничения выгодны только США
Ранее глава Евросовета сообщил, что лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что готовность европейских стран ввести новые антироссийские ограничения выгодна только Соединенным Штатам Америки, сообщается
на официальном сайте ведомства.
"Декларируя готовность к новым антироссийским ограничениям, в Брюсселе забывают добавить, что их принятие будет выгодно только США, наживающимся на оттоке из ЕС капиталов, увеличении поставок на европейские рынки своих вооружений и сжиженного природного газа по баснословным ценам", - говорится в комментарий Захаровой по итогам заседания Евросовета в Брюсселе 24-25 марта.
Также Захарова добавила, что вводя санкции против России, Европейский союз подрывает экономику европейских государств и обрекает их граждан на финансовые трудности, связанные с запредельными ценами на топливо и электричество.
По сообщениям многих иностранных СМИ, граждане государств, наложивших ограничения, в том числе и США, уже ощутили на себе их последствия
, выразившиеся в резком подорожании бензина и продуктов питания.
Ранее страны "Большой семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, внесенные Россией в список недружественных государств, отказались от перевода платежей за российский газ в рубли, посчитав это нарушением действующих контрактов.
По заявлению члена Совета Федерации Ивана Абрамова, отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно привет к прекращению его поставок.