https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1038400824.html

Суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 29 марта. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T16:40+0300

2022-03-30T16:40+0300

2022-03-30T16:40+0300

верховный суд абхазии

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikОпасный схронСогласно версии обвинения по делу о тройном убийстве, Дато Ахалая отвечал за обеспечение оружием, боеприпасами и приобретение транспорта для совершения преступления.В конце мая следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника 1-го отдела Государственной службы охраны республики Ахры Джопуа и бывшего сотрудника Государственной службы охраны Дато Ахалая (обвиняемого по делу о тройном убийстве – ред.).Согласно материалам уголовного дела, в конце ноября 2019 года Джопуа по предварительному сговору с Ахалая незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы. Приобретенное оружие и боеприпасы подозреваемые хранили в нежилой квартире на улице Картозия в Сухуме.Он рассказал, что в ноябре начальник ГСО Ахра Джопуа позвонил ему и попросил подержать у себя дома оружие 10-15 дней. По словам Цвижба, Джопуа знал, что в его квартире идет ремонт, а квартира рядом используется как склад для стройматериалов и инструментов.Цвижба рассказал, что приехал во двор, где проживал Джопуа, и там уже стояла машина, загруженная оружием. Оружие Джопуа и Цвижба привезли к месту жительства свидетеля, во второй раз в переносе оружия участвовал и Дато Ахалая.По словам Цвижба, через несколько дней Дато Ахалая попросил его добавить к уже хранящемуся оружию новую "партию" и уверил его, что Джопуа в курсе дела. В данных на предварительном следствии показаниях Цвижба рассказывал, что Ахалая попросил спрятать оружие после того, как его вызвали в прокуратуру, где допрашивали по факту тройного убийства на набережной.По словам Цвижба, он несколько раз просил Джопуа забрать оружие, но он каждый раз оттягивал.Сгоревшая уликаСогласно версии обвинения, в октябре 2019 года Дато и Демур Ахалая по поручению Эрика Чкадуа и Беслана Бганба подъехали на автостоянку в Сухуме, где Демур Ахалая приобрел машину Toyota Mark 2. На этой, заранее затонированной машине, обвиняемые подъехали к месту преступления.По словам сотрудника службы, было установлено, что она была куплена на автостоянке в Сухуме в октябре 2019 года. Сотрудники милиции подготовили портрет покупателя, им оказался бывший сотрудник СГБ Демур Ахалая, который и был задержан в декабре 2019 года.Свидетель отметил, что машина не была поставлена на учет, 19 ноября 2019 года она была затонирована при участии Дато Ахалая, Эрика Чкадуа и Аслана Блабба. После совершения преступления машина была сожжена в районе Депо в Сухуме.Следующее заседание суда состоится во вторник, 5 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1038251991.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200512/Sotrudniki-MVD-i-SGB-Abkhazii-obnaruzhili-skhron-oruzhiya-i-boepripasov-v-Sukhume--1030108536.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/novye-uliki-i-svideteli-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1038134073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/protivorechivye-pokazaniya-sud-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036072553.html

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