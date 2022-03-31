https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/trapsh-o-vybore-yuzhnoy-osetii-tekuschiy-krizis-aktualiziroval-davnyuyu-povestku-1038422115.html

Трапш о выборе Южной Осетии: текущий кризис актуализировал давнюю повестку

Трапш о выборе Южной Осетии: текущий кризис актуализировал давнюю повестку

Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения в ближайшее время референдума о вхождении в ее состав. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T18:51+0300

2022-03-31T18:51+0300

2022-03-31T18:51+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik Абхазия оценил намерение Южной Осетии войти в состав Российской Федерации, о котором заявил президент республики Анатолий Бибилов."Мне кажется, что в условиях, когда нарастает и экономический и политический кризис в мировом масштабе, гораздо проще и спокойнее обеспечить себе адекватное существование, не находясь в самостоятельном статусе, а находясь в составе более крупного государства", - подчеркнул он.Россия в нынешней ситуации будет вынуждена сокращать и сворачивать какие-то внешние программы, однако это не распространяется на российские регионы, заметил политолог."Поэтому, в данной ситуации, тренд о вхождении в состав России, сейчас, возможно, самое подходящее время для этого, с точки зрения самосохранения в том числе. Поэтому мне кажется, что текущие кризисные явления актуализировали эту повестку", - сказал Николай Трапш.По его словам, ни власть, ни оппозиция в Южной Осетии не хотят возвращения в состав Грузии, более того, и те, и другие точки зрения повышения собственного влияния периодически выносят на первый план российскую "карту", или же задвигают на задний план.Николай Трапш прокомментировал высказывание депутата Госдумы Леонида Калашникова о том, что Южная Осетия и Абхазия в праве провести референдумы для вхождения в состав Российской Федерации."У меня давно устойчивое мнение о том, что значительная часть российской элиты, даже тем, кому вменено должностными обязанностями, не очень хорошо понимают разницу между Южной Осетией и Абхазией. Они считают, что это абсолютно идентичные субъекты, которых объединяет только желание не быть в составе Грузии и существовать вместе с Россией. Внутренние настроения, особенности развития государств, менталитета и прочего они не очень учитывают, поэтому, в одной связке идет Южная Осетия и Абхазия", - сказал он.Другой элемент заключается в том, что сейчас взят курс на интеграцию всех территорий, которые потенциально могли бы войти в состав России, говорит Николай Трапш."Считается, что на волне того, что признаны ДНР и ЛНР, и неизвестно какие дальше будут в результате военной операции на Украине последствия, возможно появятся и другие субъекты. Есть стремление у российской элиты решить все проблемы разом и все вопросы, которые раньше выдвигались как дискуссионные, сейчас рассматриваются в таком однозначном формате. На мой взгляд это несколько поспешно, и заявления такого рода надо тщательно выверять, если в Южной Осетии практически вышло синхронное заявление, то в Абхазии, естественно, такого заявления нет и, насколько я понимаю, его и быть не может", - подчеркнул Трапш.Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Бибилов считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий в рамках Российской Федерации. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/trapsh-o-stremlenii-yuzhnoy-osetii-voyti-v-sostav-rossii-vremya-samoe-podkhodyaschee-1038415072.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/prezident-abkhazii-poprivetstvoval-stremlenie-yuzhnoy-osetii-obedinitsya-s-rossiey-1038417747.html

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