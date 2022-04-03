https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/nalichka-perevody-i-mirnye-rekomendatsii-chto-izmenilos-v-bankovskoy-sfere-abkhazii-1038469124.html

Наличка, переводы и МИРные рекомендации: что изменилось в банковской сфере Абхазии

Наличка, переводы и МИРные рекомендации: что изменилось в банковской сфере Абхазии

В условиях беспрецедентных санкции против России, работа российской банковской сферы изменилась, в частности Центробанком были введены ограничения на... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T19:40+0300

2022-04-03T19:40+0300

2022-04-03T19:40+0300

в абхазии

экономика

национальный банк абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327f9d9b0729b4111d6b097bf0cb30a9.jpg

О том, как геополитическая ситуация отразилась на работе Нацбанка, какие ограничения и рекомендации ввели в этой сфере, читайте в материале Sputnik.SputnikПосле начала спецоперации на Украине и объявления беспрецедентных санкций против России люди в Абхазии начали массово снимать наличку. Чуть позже ситуация стабилизировалась. Сейчас, как отмечает начальник управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири, идет обратный процесс - люди снова открывают вклады, ситуаций, когда не хватало бы налички, не наблюдается. “Такие панические настроения стали сходить на нет. В самом начале были сложности, но мы каждодневно мониторили ситуацию по снятию наличных, в принципе удалось пройти этот промежуток без каких-либо ограничительных мер. Это ситуация, которая разрешилась сама собой. Если бы мы наблюдали какую-то отрицательную динамику, то, наверное, пришлось вводить какие-то ограничения”, - отмечает он.SWIFT не имеет силыВ начале марта Евросоюз отключил ряд российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Однако, как отмечает начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии, это никак не отразилось на банковской сфере Абхазии. Республика в основном проводит денежные операции с Российской Федерацией, а для этого SWIFT попросту не нужен.А вот держателям карт Visa и Mastercard сотрудник Нацбанка советует переходить на МИР. Актуально это не только для жителей республики, но и для гостей. Особенно в преддверии курортного сезона. По словам Квеквескири, карты МИР будут обслуживаться без каких-либо ограничений на территории Абхазии."Многие сейчас решат, что Visa и Mastercard необходимы. Но в данном случае их функционал такой же, как и у МИР. Выпущенные в России карты международных платежных систем не могут использоваться в странах Запада. А та же карта МИР может использоваться в Турции. На нее не вводили ограничения. Поэтому естественно нужно стараться переходить на МИР. Естественно эти суммы (денежные средства, хранящиеся на картах Visa и Mastercard - прим.) не сгорят. Они будут доступны на счете, в приложении. Но для того, чтобы полноценно функционировать, полноценно расплачиваться, нужно переходить на МИР. Процесс уже идет во всю мощь в банках России, там во всех банках выдают карты МИР. Они понимают, что никакие санкции не смогут коснуться этих карт”, - подчеркнул он.Безграничные переводыБанк России ввел ограничения по суммам переводов в зарубежные страны. В Абхазии же, по словам Квеквескири, таких мер не предпринимали. Могут не переживать по этому поводу и выходцы из Средней Азии. Денежные переводы в эти страны осуществляются в штатном режиме, учитывая то, что они проводили операции посредством российских платежных систем CONTACT, Золотая корона.В банках республики нет запретов и по обмену валют. Однако здесь, в спешке покупать доллары и евро Квеквескири не рекомендует. Сейчас, по его словам, даже эксперты разнятся в оценках, насколько нынешний курс репрезентативный. Еще месяц назад наблюдался резкий рост доллара и евро по отношению к рублю. Затем эти валюты стали падать в цене. Сыграло на понижение и заявление президента России о том, что недружественные страны должны расплачиваться за газ в рублях. Но пока, по мнению начальника управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии, преждевременно говорить о том, каким будет курс доллара и евро.При этом, как отмечает Квеквескири, беспроигрышным будет вклад в серебряные или золотые монеты, выпускаемые Банком Абхазии.Курс на развитиеНесмотря на сложную геополитическую ситуацию, Банк Абхазии продолжает развиваться. Работа по расширению терминальной сети продолжится, будут новые банкоматы и POS-терминалы.В 2022 году продолжится и работа по интеграции карт АПРА в международную платежную систему, а именно по открытию возможности переводить деньги с АПРА на российские карты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/takie-obstoyatelstva-kvekveskiri-o-rabote-bankovskikh-kart--denezhnykh-perevodakh-i-valyute-1038436452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/natsbank-abkhazii-porekomendoval-ispolzovat-karty-mir-na-territorii-respubliki-1038366569.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/bank-abkhazii-vvel-vremennyy-poryadok--operatsiy-s-nalichnoy-inostrannoy-valyutoy-1038168871.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, национальный банк абхазии, абхазия