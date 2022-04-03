https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/torgovlya-v-blokade-kak-povezut-zarubezhnye-tovary-v-rossiyu-1038456870.html

Торговля в блокаде: как повезут зарубежные товары в Россию

Торговля в блокаде: как повезут зарубежные товары в Россию

Крупнейшие европейские транспортные компании отказываются отправлять машины в Россию. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Товары перегружают на поезда, но пропускная способность железной дороги невелика. А самолеты не возьмут ничего крупногабаритного. Для налаживания новой логистики требуются месяцы. Останутся ли потребители без импорта — разбиралось РИА Новости.Европейская очередьСтоимость транспортировки грузов по морю, суше и воздуху растет с каждым днем. Из-за конфликта на Украине котировки нефти поднимались до 130 долларов за баррель, что повлияло на тарифы всех видов перевозки, кроме железнодорожной.Но главная сложность не в этом. В доках ЕС скапливаются контейнеры, предназначенные для России. В порту Роттердама, крупнейшем в Европе, их как минимум сотни, сообщают отгрузчики. Товары проходят длительную таможенную проверку: в них не должно быть "санкционки" — например, полупроводников или запчастей для самолетов.В Черном море порядка ста судов застряли в украинских портах. Судовладельцам приходится платить страховщикам дополнительную премию — до пяти процентов от стоимости корабля. В зоне повышенного риска — прибрежные воды Румынии и Грузии. При этом порт Новороссийск, попавший под санкции ЕС, заявляет, что выполняет все обязательства. Однако там в основном экспорт зерна, контейнеров мало.Автокомплектующие, продукция пищевой и химической промышленности, бытовая техника, корм для животных, спортивные товары попадают в Россию именно в контейнерах. Ретейлеры и общепит отмечают перебои в поставках и рост закупочных цен.На товарах массового потребления кризис морских перевозок скажется меньше — их транспортируют преимущественно по земле и воздуху. До санкций быстро росла онлайн-торговля. Каждая пятая покупка — на зарубежных маркетплейсах. Теперь крупные площадки вроде Amazon для России закрыты. Но есть и другие интернет-магазины.Так, в 2021-м оборот совместного с китайцами предприятия "Aliexpress Россия" увеличился на 46 процентов и достиг 306 миллиардов рублей. Причем не все поставки — из КНР: доля местных производителей повысилась до трети. И по-прежнему онлайн-заказы AliExpress можно оплачивать картами Visa и Mastercard.Владивосток-2022Между тем не все азиатские транспортные компании готовы работать с Россией в условиях санкций. Отгрузки прекратили сингапурская ONE, тайваньская Yang Ming. Индийский порт Ченнай больше не принимает товары для отправки во Владивосток. Приходится пользоваться коридором "Север — Юг" через Иран и Каспий, частично проходящий по морю, частично — по суше. Однако инфраструктуры там недостаточно.По оценке экспертов отрасли, объем контейнерных перевозок из Западной Европы и стран Атлантики в порт Санкт-Петербурга снизился на 70 процентов. "Это огромное падение. Порт Владивостока сможет взять на себя от силы одну пятую сократившегося грузопотока. Поэтому большинство логистических операторов переориентируются на железную дорогу", — сообщил РИА Новости гендиректор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло.Тем не менее с портом Владивостока начали сотрудничать несколько небольших китайских компаний. Специалисты надеются, что перевозчики из Китая или Южной Кореи станут принимать грузы для России и в европейских портах."Там действительно скапливаются даже не сотни, а десятки тысяч контейнеров. Но если в первой половине марта мы слышали безальтернативную риторику, то сейчас она смягчилась, — указывает Властопуло. — Товары, не попавший в санкционный перечень, понемногу отправляют, в Питер заходят фидерные суда (небольшие контейнеровозы. — Прим. ред.). И это понятно: иначе Европе грозит транспортный коллапс".Меньше воздухаАвиатранспорт, как известно, — дорогое удовольствие. То, что морем можно доставить за 195 долларов, по воздуху обойдется в тысячу. К тому же грузоподъемность несравнимая.Самолетами обычно перевозят фармацевтические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, цветы, технику, детали, запчасти, в том числе от самолетов и кораблей, драгоценности, произведения искусства, оружие и просто частные посылки.На "Волгу-Днепр" приходилось 49 процентов грузовых авиаперевозок в России. В распоряжении компании пять Ил-76 и 12 Ан-124 "Руслан". У "Атрана" девять Boeing 737, у AirBridgeCargo — 17 Boeing 747 и один Boeing 777. Один из "Русланов" застрял в Канаде, а большая часть "Боингов" — лизинговые, то есть за границу летать не могут: конфискуют.Грузовыми перевозками занимаются и пассажирские авиакомпании. За прошлый год в багажных отсеках "Аэрофлот" доставил 187 тысяч тонн товаров, "Сибирь" — 77,2.Еще проблема: больше 70 процентов российских грузовых авиаперевозок — это дальнее зарубежье. Внутреннему рынку столько попросту не нужно. И теперь занять самолеты нечем.Маршрут с пересадкамиИностранные компании продолжают летать в Россию. В частности — Turkish Airlines, Emirates и Etihad из ОАЭ. Ничто не мешает им доставлять товары, которые не находятся под санкциями.Что касается "санкционки", ее могут привозить на перекладных, через перевалочные пункты. Например, продукция из США и Великобритании уходит в Москву через Прибалтику и Польшу, из Австралии и Сингапура — через Дубай.Управляющий директор транспортно-экспедиционной компании "Нетвор Логистик" Владислав Бекоев отмечает, что сейчас всего несколько иностранных компаний оказывают России транспортные услуги."Речь о перевозчиках из ОАЭ, Катара, Турции, Китая. Конечно, этого недостаточно. Все пока в ожидании, думают, что продавать и по какому курсу. С другой стороны, китайцы обещают в два раза увеличить поставки автомобилей и запчастей к ним. Скоропортящиеся продукты по-прежнему попадают на Дальний Восток по воздуху", — говорит эксперт.В этой ситуации опять же может заработать КНР. Поскольку многим авиакомпаниям запрещено летать над Россией, европейские перевозчики вынуждены удлинять маршруты в Восточную Азию. Это ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими конкурентами, для которых российское воздушное пространство открыто.Земля вместо водыС сухопутными перевозками тоже сложности. Очередь из полутора тысяч фур на границе Польши с Белоруссией растянулась на 36 километров. Таможенного оформления ждут по три дня. Водители — в подавленном состоянии, у многих закончились запасы воды и еды."Большие проблемы и на границе Белоруссии со странами Балтии. Досмотр грузов, следующих из Европы, усилили. В обратном направлении гораздо проще. Пропускная способность из Литвы — около 57 процентов нормы, Латвии — 58, Польши — 44. Это даже не из-за санкций, такая картина наблюдается давно, и внятного объяснения этому нет", — рассказал РИА Новости эксперт по коммуникациям транспортно-логистической компании TELS Александр Жикин.Пока еще поступают грузы из стран ЕАЭС и в целом СНГ. Но европейские экспедиторы бойкотируют перевозки через Россию и Белоруссию. Это на 40 процентов сократило количество поездов, следующих по железной дороге "Шанхайский экспресс" из Китая в Германию.Санкции ограничили возможность использования российской транспортной инфраструктуры (в частности, РЖД) западным компаниям, производящим в Китае, скажем, комплектующие.А китайские логистические операторы, наоборот, стимулируют перевозки по российским железным дорогам. И даже снижают тарифы. Грузопоток из Шанхая в Россию вырос на 20 процентов.Но пропускная способность железных дорог ограничена. Без серьезной реструктуризации и дополнительного госфинансирования эффекта "бутылочного горла" не избежать.Из крупных транспортных компаний о полном уходе из России пока заявила только Maersk. Остальные лишь приостановили деятельность. Значит, мировой рынок надеется на хоть какую-то нормализацию.

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россия, экономика, санкции, в мире