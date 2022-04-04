https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/ssha-brosayut-evropu-pod-tank-1038484651.html

США бросают Европу под танк

США бросают Европу под танк

Вашингтон давно использует Украину для достижения своих целей как расходный материал, однако и европейские союзники ценятся ненамного дороже. Американцы... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T19:20+0300

2022-04-04T19:20+0300

2022-04-04T19:21+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

мнение

россия

украина

сша

нато

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103049/99/1030499964_0:158:2982:1835_1920x0_80_0_0_dd2b590b2ed31521391361d1d9505cf2.jpg

Вашингтон давно использует Украину для достижения своих целей как расходный материал, однако и европейские союзники ценятся ненамного дороже. Американцы последовательно втягивают Европу в вооруженный конфликт с Россией методом принуждения к поставкам тяжелой боевой техники и специалистов для ВСУ. При этом США цинично "заряжают" киевский режим на долгую и кровопролитную войну.Глава аппарата Белого дома Рон Клейн 3 апреля заявил, что США видят конфликт на Украине далеким от завершения. Клейн подтвердил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь (поставлять оружие или оплачивать поставки стран НАТО). О возможности мирного соглашения – ни слова.Госсекретарь США Энтони Блинкен практически одновременно пообещал, что на каждый российский танк ВСУ получат "более десяти противотанковых систем" натовских стандартов. Таким образом Вашингтон задает ближайшим союзникам по НАТО и украинским партнерам очевидный ориентир на борьбу с Россией до последнего танка или европейца – на десятилетия (вспоминаем Афганистан).По данным рейтинга мировой военной мощи Global Firepower, Россия имеет на вооружении более 12 тысяч танков. Военно-промышленному комплексу коллективного Запада придется много лет "ковать" ПТРК для достижения на Украине "пропорции Блинкена". США решили выделить Украине более 13 млрд долларов военной помощи, и только в марте киевский режим получил более 10% этой суммы (1,6 млрд долларов). Украинцы будут расплачиваться по оружейным кредитам американцев до XXII века (если Украина сохранит государственность).Соединенные Штаты столь же настойчиво продвигают проект передачи ВСУ нескольких сотен танков Т-72 и прочей бронетехники из стран Восточной Европы. К примеру, Польша со времен Варшавского договора сохранила около 500 танков Т-72 разных модификаций и более 1000 единиц БМП-1 (боевые машины пехоты производились по лицензии с польским названием BWP-1).Варшава заказала новые американские танки "Абрамс", и склонна продать старую бронетехнику – для дальнейшего уничтожения военнослужащих соседней страны. Все же военные потенциалы Украины и России несопоставимы, поражение киевского режима неизбежно, а новые поставки оружия на Украину лишь приумножат жертвы в рядах ВСУ.Утилизация старья и "гладиаторов"В списке "заказов" украинского президента Владимира Зеленского американскому коллеге Джозефу Байдену – тяжелая бронетехника, дальнобойная артиллерия, системы ПВО типа С-300, ударные самолеты – даже натовские (якобы иностранные "добровольцы" способны управлять этой техникой). Белый дом очень старается, однако американская пресса справедливо замечает, что символическая отправка на Украину старых танков и БМП не приумножит боевую мощь ВСУ (к тому же дизтопливо становится дефицитным после ракетных ударов ВС России по украинским НПЗ и нефтебазам).Технологически устаревшие вооружения позволяют лишь продлить существование киевского режима. А поставки на Украину более современных систем вооружений и командировки натовских "добровольцев" (специалистов-инструкторов) чреваты высокоточными ракетными ударами России (защиту от которых не гарантирует ни один военный союз). Создается впечатление, что европейские союзники США – вопреки воле Вашингтона – не желают слишком сильно рисковать в прокси-войне с Россией.Германия поставила Украине 2650 реактивных противотанковых гранатометов "Матадор", и планирует до июня (?! – А.Х.) передать ВСУ еще 2450 гранатометов. При этом Германия отказывается передать сотню старых БМП Marder, а сегодня стало известно: из обещанных Киеву 2700 единиц ПЗРК "Стрела-2" (наследие ГДР) исправны только 500.Британия пока лишь декларирует намерения о поставках Украине "более смертоносного" вооружения, включая самоходные гаубицы AS-90. Британский министр обороны Бен Уоллес обещал дополнительную партию ПЗРК Starstreak, которые не отличаются высокими боевыми характеристиками. Лондон, вроде бы, отправляет в Одессу противокорабельные ракеты Harpoon, но без кораблей. Заметим, береговых "Гарпунов" не существует, надводные изжили себя в ВМС НАТО в начале 2000-х, а подводные – в 1997 году.В западных поставках заметно преобладают переносные противотанковые гранатометы и зенитные ракетные комплексы ограниченной дальности. В марте ВСУ получили 3800 единиц ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "Панцерфауст", "М-72", а также 897 ПЗРК "Стингер", "Игла", и 109 артиллерийских орудий. Заметим, многое из этого списка необходимо утилизировать по срокам хранения или ввиду технологической отсталости. Современным украинским гладиаторам не поставляют разве что античные трезубцы с сетями для ловли российских танков.При этом безответственные американские "партнеры" угрожают России "карой небесной" за гипотетическое применение на Украине химического оружия (которого в войсках РФ нет). Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблюм в начале апреля заявила: "Российский президент Владимир Путин может применить химическое, биологическое или даже ядерное оружие".Разумеется, в случае провокации по отработанным в Ираке и Сирии сценариям "белых касок" весь коллективный Запад может пострадать по-настоящему – гиперзвуковое возмездие неотразимо. При этом даже не потребуется задействовать самый большой в мире ядерный потенциал РФ, о котором так беспокоится Розенблюм.Между тем, российские войска методично перемалывают объекты ВСУ и оружейные поставки "партнеров". В ходе специальной военной операции с 24 февраля уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.Список остается открытым, операция демилитаризации и денацификации продолжается – с высоким технологическим превосходством.Мобилизация новых "гладиаторов" с "дротиками" бессмысленна и бесчеловечна. Украинские "инсценировки" в стиле югославской Сребреницы сурово наказуемы, без срока давности.Вашингтон продолжает использовать украинский кризис в своекорыстных целях – для ослабления России и устранения европейской конкуренции в целом. И все же, большинство стран мира не поддерживают киевский режим и антироссийские санкции США. Американское издание Foreign Policy отмечает: "Многие затаили глубокую обиду на США, чьи военные вмешательства от Афганистана до Ирака и Ливии оставили после себя смерть и разруху… Ни одна африканская страна не поддержала санкций против России".Полагаю, Украина со временем вернется в нормальное мировое сообщество, тем более что гарантировать безопасность украинскому народу способна только Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/unichtozhit-li-evropa-svoyu-ekonomiku-1038372545.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/ukrainskoy-gosudarstvennosti-bolee-vsego-ugrozhaet-vtoroy-front-polshi-1038252526.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/postavki-oruzhiya-na-ukrainu-redkiy-bayraktar-doletit-do-serediny-dnepra-1038171903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/spiker-gosdumy-prizval-zapad-postavlyat-ukraine-gumpomosch-vmesto-oruzhiya-1038199840.html

россия

украина

сша

киев

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, мнение, россия, украина, сша, нато, киев