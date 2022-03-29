https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/unichtozhit-li-evropa-svoyu-ekonomiku-1038372545.html

Уничтожит ли Европа свою экономику

Уничтожит ли Европа свою экономику

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T10:15+0300

2022-03-29T10:15+0300

2022-03-29T10:15+0300

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Вместе с тем верная союзническому долгу коллективная Европа прямо сейчас знакомится с осязаемыми последствиями уже введенных ею антироссийских санкций. Например, в Испании проходят массовые забастовки аграриев, которые отказываются начинать посевную, пока Брюссель не снизит отпускные цены на топливо. Ситуация настолько критическая, что 25 марта лидеры стран Европы потребовали от Еврокомиссии и Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов принять любые возможные меры для нормализации цен на электроэнергию, которые и раньше, благодаря пандемии, упорно ползли вверх, а в последний месяц ракетой устремились в небо, устанавливая все новые исторические рекорды, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Забавно наблюдать за метаниями еврочиновников, внезапно открывших для себя, что законы глобализации работают в обе стороны, а Россия вовсе не захудалая окраина, а ключевой поставщик ресурсов, без которых привычный уровень повседневного европейского комфорта становится болезненно дорогим. При этом отдача от антироссийских санкций — это не только стремительно растущие числа в платежках за коммуналку.Благодаря множеству публикаций в сознании массового читателя прочно закрепилось убеждение, что отказ от российского газа, как машина времени, вернет Старый Свет в недавнее прошлое, когда зажженная лампочка была чудом, а про горячие батареи в каждой квартире мечтали разве что писатели-фантасты. Это утверждение верно, но лишь отчасти.Наш сегодняшний разговор, возможно, кому-то покажется скучным и напомнит школьные уроки химии, но, уверяем, к финалу вы будете гораздо яснее понимать анекдотичность текущей ситуации, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен клятвенно обещает не только спасти европейскую промышленность и экономику, но и полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов уже к 2027 году.Начнем с ликбеза.Природный газ по своим свойствам подразделяется на жирный и сухой. Жирным называется метан, в нем присутствуют различные примеси (тяжелые углеводороды), содержание которых делает их извлечение и последующую переработку финансово рентабельной. Сухой газ, как несложно догадаться, это метан, из которого эти самые тяжелые фракции удалены. Именно сухой газ обычно прокачивается по магистральным трубопроводам к покупателям, хотя по соглашению сторон поставляться может и жирный. Обычно так бывает, когда у поставщика нет собственных мощностей по переработке газа. Подобные контракты лишают экспортера львиной доли потенциальной прибыли, потому что он продает низовое сырье, а не вторичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Именно потому промышленно развитые страны так любят заключать соглашения и выкачивать ресурсы из более отсталых и бедных государств, меняя собственные сверхприбыли фактически на бусы.Сразу оговоримся, что в России с газопереработкой все хорошо. А в скором времени будет еще лучше. Возле города Свободного завершается строительство гигантского предприятия, Амурского ГПЗ, в ближайшее время начнется возведение более скромного завода в Усть-Луге. То есть из России пойдет практически чистый метан, а все полезные примеси будут приносить деньги в государственный бюджет. При этом, повторимся еще раз, зарубежным покупателям по взаимному согласованию может поставляться и жирный газ.Максимально кратко перечислим сферы их применения.Этан — промежуточный продукт для получения более знакомого всем этилена. Это самое массовое органическое соединение в мире, получаемое промышленным путем. Ежегодно химкомбинаты производят свыше 100 миллионов тонн этилена, и рынок этот стабильно растет в среднем на пять процентов в год. На его основе изготавливается еще один мировой рекордсмен по тоннажу производства — полиэтилен. Речь тут, конечно, вовсе не о пакетах в супермаркетах. Из полиэтилена производят широчайший спектр пленок (пищевых, упаковочных, сельскохозяйственных, термоусадочных), трубы водопроводные и газовые, химволокно, электроизоляционные материалы, протезы внутренних органов, пластики для автомобильной и электронной промышленности и многое другое.Пропан знаком гораздо лучше благодаря его применению в качестве топлива для газовых плит и водонагревательных колонок. Именно он получил распространение в качестве ресурса для обогрева крупных промышленных помещений вроде цехов, ферм или теплиц. Помимо сугубо тепловой генерации, пропан используют для резки и сварки металлов.Бутан также востребован в качестве горючего топлива, хранящегося и перевозимого в баллонах, но есть и своя изюминка. Его применяют как хладагент в морозильных установках, и он все больше вытесняет из этой ниши фреон, который считается токсичным и вредным для окружающей среды и атмосферы.Пентан-гексановая фракция, пожалуй, наименее известный полезный компонент природного газа, однако о нем прекрасно осведомлены профильные специалисты нефтегазовой отрасли. Фракция широко применяется в качестве сырья на нефте- и газохимических предприятиях, без нее невозможны процессы разделения углеводородов. Такое вот безотходное производство, сама фракция вначале выделяется из природного газа, а позднее используется для извлечения других составляющих.Последним из нашего сундука с сокровищами мы достанем гелий.В природе в чистом виде он не встречается, но из-за чрезвычайной востребованности производство солнечного газа постоянно растет. Достаточно сказать, что мировой рынок гелия составляет 160 миллионов кубометров и демонстрирует постоянный рост. Как и его перечисленные выше собратья, благородный газ не так прост и нужен не только для наполнения воздушных шариков. Гелий — это современные светодиодные осветительные приборы, жидкокристаллические экраны и мониторы, магнитно-резонансные томографы, двигатели космических аппаратов и ракет, специальные дыхательные смеси, которые равно нужны водолазам и врачам, без него невозможна современная металлургия и не работает андронный коллайдер.На международном рынке гелия доминируют США, ежегодно выпуская порядка 87 миллионов кубометров, но быстрый рост производства — чтобы удовлетворить потребности, скажем, Европы — пока невозможен. В настоящее время из-за сильнейшего противодействия американских зеленых тормозится строительство и запуск сразу четырнадцати новых линий по производству СПГ. Это означает, что не стоит ожидать и роста добычи исходного природного газа и, следовательно, гелия. В то же самое время, по последним оценкам, в недрах нашей страны ждут своего часа порядка 28 процентов мирового гелия, и после запуска Амурского ГПЗ Россия будет претендовать на треть мировой торговли.Отдельно нужно остановиться на таком компоненте, как аммиак.Бесцветный газ с характерным резким запахом тоже получают из природного газа, обрабатывая его при низких температурах и высоком давлении. Каждый из нас почти гарантированно сталкивался с ним, ведь это обычный нашатырный спирт, но горизонт его применения гораздо шире и важнее. Абсолютное большинство мирового аммиака используется для производства азотных удобрений, нитрата и сульфата аммония, а также карбамида. Из тонны аммиака в среднем получается 800 килограммов удобрений, без которых невозможна ранневесенняя подкормка озимых, овощных и пропашных культур. Если совсем просто: нет аммиака — нет и урожая. Современное сельское хозяйство — это сложный механизм, где почти все возможные риски природного характера устраняются достижениями науки и промышленности.Господин Шольц политик, и ему простительны громкие популистские сентенции. Гораздо интереснее было бы послушать, скажем, генерального директора немецкой корпорации BASF, одной из крупнейших мировых компаний комплексной химии. Годовой оборот BASF составляет 64 миллиарда евро, а в линейке продукции представлен широчайший спектр изделий — от полиуретанов до быстрорастворимых оболочек пилюль. Если учесть, что немецкая промышленность более чем на треть зависима от поставок природного газа, открытым остается вопрос: где возьмут сырье немецкие химики, чем станут удобрять пашню немецкие фермеры и как будут наполнять казну немецкие финансисты?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/krutakov-ostanovka-postavok-rossiyskogo-gaza-zastavit-es-platit-za-nego-v-rublyakh-1038371262.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/putin-nedruzhestvennye-strany-budut-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038266127.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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колумнисты, экономика, мнение, санкции, россия, европа