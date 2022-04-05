https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/a-naposledok-ya-primu-o-chem-sporili-deputaty-parlamenta-na-poslednem-zasedanii-1038500618.html
А напоследок я приму: о чем спорили депутаты Парламента на последнем заседании
А напоследок я приму: о чем спорили депутаты Парламента на последнем заседании
Последнее заседание шестого созыва Парламента Абхазии состоялось 5 апреля. Напоследок депутаты приняли поправки в Трудовой кодекс, изменили регламент работы... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T18:19+0300
2022-04-05T18:19+0300
2022-04-05T18:19+0300
в абхазии
народное собрание абхазии
новости
парламент
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Последнее заседание шестого созыва по накалу "страстей" от предыдущих практически не отличалось. Особую реакцию вызвали изменения, которые затрагивали Закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия".Публичная обязанностьДепутат Алмас Джопуа представил первую поправку в закон. Она предусматривает, что "кандидатам в депутаты бесплатно предоставляется равное эфирное время на государственном телевидении и радио, где зарегистрированный кандидат обязан принять участие". Ранее в законе не предусматривалось, что выступление в государственных СМИ для кандидата должно быть обязательным. Этот пункт и вызвал споры среди парламентариев.С такой формулировкой закона не согласился депутат Батал Табагуа. По его мнению, законодатели не в праве заставлять кандидатов использовать эфирное время.Леонид Чамагуа с мнением коллеги не согласился. Он считает, что народные избранники должны уметь публично излагать и отстаивать свои идеи, хотя об эффективности "щебенки" и "трансформаторов" он спорить не стал."Часто мы не знаем, зачем люди идут в депутаты, что они хотят сделать. Да, страна маленькая, мы все друг друга хорошо знаем, но не настолько, чтобы в округе, где три-пять тысяч избирателей иметь возможность лично общаться с каждым", - отметил он и добавил, что необходимо добавить в поправки обстоятельства, при которых кандидат имеет право не явиться на эфир.Алхас Джинджолия напомнил коллегам, что избиратели зачастую обвиняют депутатов в молчании, не разобравшись во внутренней "кухне", поэтому использовать эфирное время – рационально."Я пять лет здесь прошу, чтобы поставили камеры и был прямой эфир. Что-то изменилось"? – заявил Табагуа.Поправка не набрала нужного количества голосов для принятия."И кухарка может править страной"?Депутат Лаша Ашуба выступил с инициативой добавить в критерии для кандидатов в депутаты наличие высшего образования.Батал Табагуа снова выступил против нововведений. Он напомнил парламентариям, что в Абхазии не Палата лордов, а Народное собрание, в которое выбирают представителей народа. Они могут быть в почете у избирателей, но не иметь высшего образования, а Парламент не имеет права ставить для них "ограничения", считает депутат."Сколько у нас дипломов, которые не соответствуют тем, кто их получил? Из сидящих здесь кто-то спрашивал, у кого есть диплом или нет его? Это представительская власть. Законы пишут специалисты, а депутат выражает свое мнение. Я сомневаюсь, что каждый из вас сядет и напишет закон", - сказал он."Популярным от народа может быть человек неграмотный и не умеющий читать, но тот, кто будет голосовать. Ленинский принцип "и кухарка может править страной" остается у нас сегодня в стране очень действенным", - сказала она.Депутат Дмитрий Гунба отметил, что со стороны Парламента будет неправильным не принять эти поправки, раз уж они обсуждаются."Получается, мы говорим подрастающему поколению, что депутаты считают, что образование не так уж и важно", - сказал он.По словам Лаши Ашуба, поправка вызвана "запросом в обществе", в котором и без того низкое доверие к выборам. Он отметил, что не хочет "губить" законопроект, так как видит, что он не наберет необходимого числа голосов и принял решение снять рассмотрение вопроса с повестки дня. Вместе с ним, с повестки были сняты и предполагаемые изменения в закон о статусе депутатов, где предполагалось внести критерий о высшем образовании и для помощников депутатов."Не может быть, наверное, так, чтобы депутат был без образования, а от помощника требовали диплома", - сказал Ашуба.Все по регламентуПо инициативе Алхаса Джинджолия были приняты поправки, касающиеся регламента работы Парламента.Предполагается, что парламентские комитеты ежеквартально представляют отчеты о выполнении плана законотворческой деятельности, ежегодно представляют отчет об итогах работы, который заслушивается на сессии Парламента.Депутаты Парламента "с целью информирования своих избирателей" о проделанной работе должны предоставлять ежегодный и пятилетний отчет.Кроме того, пресс-служба Парламента ежемесячно должна информировать избирателей о проделанной работе через информационную программу на государственном телевидении и радио.Табагуа не оставил без внимания и эти поправки. Он посчитал, что уходящему созыву неэтично принимать решения о регламенте работы нового созыва."Если бы мы, когда пришли в Парламент, приняли бы это и действовали бы так, это было бы логично и понятно. Пять лет из того, что здесь написано, мы ничего не делали, ни у кого даже мысли не появилось, а сейчас мы говорим, как они должны работать", - объяснил свою позицию он и снова напомнил, что его инициатива о проведении прямых эфиров с заседаний поддержана и воплощена не была.На замечания коллеги Джинджолия отметил, что правила, по которым работали депутаты шестого созыва, тоже были придуманы предшественниками.Поправки были приняты в первом чтении. Новый созыв будет решать, принимать их в окончательном или нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/parlament-abkhazii-rassmotrel-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-narodnogo-sobraniya-1038495871.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/parlament-abkhazii-ne-prinyal-proekt-zakona-o-strategicheskikh-obektakh-respubliki-1038494184.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/deputaty-prinyali-izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-v-okonchatelnom-chtenii-1038494368.html
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народное собрание абхазии, новости, парламент
А напоследок я приму: о чем спорили депутаты Парламента на последнем заседании
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Последнее заседание шестого созыва Парламента Абхазии состоялось 5 апреля. Напоследок депутаты приняли поправки в Трудовой кодекс, изменили регламент работы Народного собрания и попытались внести новшества в порядок избрания депутатов.
Последнее заседание шестого созыва по накалу "страстей" от предыдущих практически не отличалось. Особую реакцию вызвали изменения, которые затрагивали Закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия".
Публичная обязанность
Депутат Алмас Джопуа представил первую поправку в закон. Она предусматривает, что "кандидатам в депутаты бесплатно предоставляется равное эфирное время на государственном телевидении и радио, где зарегистрированный кандидат обязан принять участие". Ранее в законе не предусматривалось, что выступление в государственных СМИ для кандидата должно быть обязательным. Этот пункт и вызвал споры среди парламентариев.
С такой формулировкой закона не согласился депутат Батал Табагуа. По его мнению, законодатели не в праве заставлять кандидатов использовать эфирное время.
"Мы с вами хотим решить вопросы избирателя. Определенная категория хочет предложить избирателю, что он должен выбрать именно такого. Избиратель сам избирает. На кого-то сильно влияет придешь ты на эфир или нет? Редко влияет. Больше влияет насыпанная щебенка", - сказал он.
Леонид Чамагуа с мнением коллеги не согласился. Он считает, что народные избранники должны уметь публично излагать и отстаивать свои идеи, хотя об эффективности "щебенки" и "трансформаторов" он спорить не стал.
"Часто мы не знаем, зачем люди идут в депутаты, что они хотят сделать. Да, страна маленькая, мы все друг друга хорошо знаем, но не настолько, чтобы в округе, где три-пять тысяч избирателей иметь возможность лично общаться с каждым", - отметил он и добавил, что необходимо добавить в поправки обстоятельства, при которых кандидат имеет право не явиться на эфир.
Алхас Джинджолия напомнил коллегам, что избиратели зачастую обвиняют депутатов в молчании, не разобравшись во внутренней "кухне", поэтому использовать эфирное время – рационально.
"Я пять лет здесь прошу, чтобы поставили камеры и был прямой эфир. Что-то изменилось"? – заявил Табагуа.
Поправка не набрала нужного количества голосов для принятия.
"И кухарка может править страной"?
Депутат Лаша Ашуба выступил с инициативой добавить в критерии для кандидатов в депутаты наличие высшего образования.
Батал Табагуа снова выступил против нововведений. Он напомнил парламентариям, что в Абхазии не Палата лордов, а Народное собрание, в которое выбирают представителей народа. Они могут быть в почете у избирателей, но не иметь высшего образования, а Парламент не имеет права ставить для них "ограничения", считает депутат.
"Сколько у нас дипломов, которые не соответствуют тем, кто их получил? Из сидящих здесь кто-то спрашивал, у кого есть диплом или нет его? Это представительская власть. Законы пишут специалисты, а депутат выражает свое мнение. Я сомневаюсь, что каждый из вас сядет и напишет закон", - сказал он.
Депутат Натали Смыр напомнила Табагуа, что Парламент обладает и законотворческой функцией.
"Популярным от народа может быть человек неграмотный и не умеющий читать, но тот, кто будет голосовать. Ленинский принцип "и кухарка может править страной" остается у нас сегодня в стране очень действенным", - сказала она.
Депутат Дмитрий Гунба отметил, что со стороны Парламента будет неправильным не принять эти поправки, раз уж они обсуждаются.
"Получается, мы говорим подрастающему поколению, что депутаты считают, что образование не так уж и важно", - сказал он.
По словам Лаши Ашуба, поправка вызвана "запросом в обществе", в котором и без того низкое доверие к выборам. Он отметил, что не хочет "губить" законопроект, так как видит, что он не наберет необходимого числа голосов и принял решение снять рассмотрение вопроса с повестки дня. Вместе с ним, с повестки были сняты и предполагаемые изменения в закон о статусе депутатов, где предполагалось внести критерий о высшем образовании и для помощников депутатов.
"Не может быть, наверное, так, чтобы депутат был без образования, а от помощника требовали диплома", - сказал Ашуба.
Все по регламенту
По инициативе Алхаса Джинджолия были приняты поправки, касающиеся регламента работы Парламента.
Предполагается, что парламентские комитеты ежеквартально представляют отчеты о выполнении плана законотворческой деятельности, ежегодно представляют отчет об итогах работы, который заслушивается на сессии Парламента.
Депутаты Парламента "с целью информирования своих избирателей" о проделанной работе должны предоставлять ежегодный и пятилетний отчет.
Кроме того, пресс-служба Парламента ежемесячно должна информировать избирателей о проделанной работе через информационную программу на государственном телевидении и радио.
"Большее освещение нашей работы, возможно, снимет тот негатив, с которым общество порой к нам относится. Часто заслуженно", - сказал Джинджолия.
Табагуа не оставил без внимания и эти поправки. Он посчитал, что уходящему созыву неэтично принимать решения о регламенте работы нового созыва.
"Если бы мы, когда пришли в Парламент, приняли бы это и действовали бы так, это было бы логично и понятно. Пять лет из того, что здесь написано, мы ничего не делали, ни у кого даже мысли не появилось, а сейчас мы говорим, как они должны работать", - объяснил свою позицию он и снова напомнил, что его инициатива о проведении прямых эфиров с заседаний поддержана и воплощена не была.
На замечания коллеги Джинджолия отметил, что правила, по которым работали депутаты шестого созыва, тоже были придуманы предшественниками.
Поправки были приняты в первом чтении. Новый созыв будет решать, принимать их в окончательном или нет.