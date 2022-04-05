https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bibilov-yuzhnoy-osetii-pora-vernutsya-domoy---v-sostav-rossii-1038487720.html

Бибилов: Южной Осетии пора вернуться домой – в состав России

Бибилов: Южной Осетии пора вернуться домой – в состав России

Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения Южной Осетии в состав России. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T08:45+0300

2022-04-05T08:45+0300

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анатолий бибилов

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов сообщал о том, что ведутся консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав, референдум может состояться после 10 апреля.Глава республики напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.По словам Бибилова, в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией."Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", – сказал Бибилов.Президент выразил уверенность в том, что решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии и отметил, что ведущие российские политики уже высказались в поддержку референдума.

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кавказ, южная осетия, новости, анатолий бибилов