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Бибилов: Южной Осетии пора вернуться домой – в состав России
Бибилов: Южной Осетии пора вернуться домой – в состав России
Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения Южной Осетии в состав России. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T08:45+0300
2022-04-05T08:45+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент республики Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов сообщал о том, что ведутся консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав, референдум может состояться после 10 апреля.Глава республики напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.По словам Бибилова, в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией."Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", – сказал Бибилов.Президент выразил уверенность в том, что решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии и отметил, что ведущие российские политики уже высказались в поддержку референдума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/trapsh-o-vybore-yuzhnoy-osetii-tekuschiy-krizis-aktualiziroval-davnyuyu-povestku-1038422115.html
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кавказ, южная осетия, новости, анатолий бибилов
Бибилов: Южной Осетии пора вернуться домой – в состав России
08:45 05.04.2022 (обновлено: 09:54 05.04.2022)
Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения Южной Осетии в состав России.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости
президент республики Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов сообщал о том, что ведутся консультации
с Россией по вопросу вхождения в ее состав, референдум может состояться после 10 апреля.
Глава республики напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.
"Все это говорит о том, что Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины считают Россию, как и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, считают ее своей исторической родиной. То есть здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой", – отметил президент Южной Осетии.
По словам Бибилова, в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти голосование по вопросу воссоединения с Северной Осетией.
"Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума", – сказал Бибилов.
Президент выразил уверенность в том, что решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии и отметил, что ведущие российские политики уже высказались в поддержку референдума.