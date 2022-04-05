https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/partnery-rossii-kak-vuchich-i-orban-pobedili-vopreki-zhelaniyu-zapada-1038488108.html

Партнеры России: как Вучич и Орбан победили вопреки желанию Запада

Партнеры России: как Вучич и Орбан победили вопреки желанию Запада

В Сербии и Венгрии состоялись парламентские и президентские выборы. Победили действующие власти: сербы избрали Александра Вучича, а венгры — Виктора Орбана. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T09:15+0300

2022-04-05T09:15+0300

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Оба они отстаивают национальные интересы и не хотят конфликтовать с Москвой из-за Украины. Белград продолжит политику нейтралитета, а Будапешт обещает "не ввязываться в войну".Подробнее – в материале Михаила Каткова и Алены Казаковой для РИА Новости.Рекордсмен и традиционалистАлександр Вучич установил исторический рекорд, переизбравшись главой государства Сербии — до сих пор ни у одного местного политика это не получалось. Но Вучичу повезло. Во-первых, в его правление экономика укрепилась и республика справилась с пандемией лучше большинства европейских государств. Во-вторых, президент не поддержал антироссийские санкции, по сути, выразив мнение большинства. Вучич не раз подчеркивал, что его страна — мост между Востоком и Западом и этот принципиальный подход он намерен сохранить.Кроме того, президент напоминал, что Москва — последовательный союзник Белграда в вопросе непризнания Косово и надежный партнер в газовой отрасли.Главным конкурентом Вучича был бывший начальник Генштаба Здравко Понош из оппозиционной коалиции "Единство ради победы Сербии" — сторонник сближения с Западом. "НАТО-генерал", как называют его на родине, — за контакты республики с альянсом и вступление в Евросоюз. Что касается Украины, то бывший глава Генштаба поддерживает ее территориальную целостность, однако действия России публично не осуждает.В результате, по предварительным данным, за действующего президента проголосовали 59,8 процента избирателей, а возглавляемая им коалиция "Вместе можем все" заручилась поддержкой 43 процентов. Здравко Понош получил 17,3 процента, "Единство ради победы Сербии" набрало 12,9. Вучич надеется, что его политическая сила займет в парламенте 126 мест из 250.В первую ночь после голосования он заявил, что Белград продолжит укреплять отношения с Москвой. При этом пообещал, что в Сербии никогда не запретят творчество Достоевского и Чайковского. Президент России поздравил сербского коллегу, отметив, что надеется на дальнейшее упрочнение стратегического партнерства двух стран.В Венгрии, по предварительным данным, правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) под руководством премьера Виктора Орбана набирает 67,84 процента голосов. Коалиция может занять 135 мест в парламенте из 199 — на два больше, чем сейчас. Для сторонников Орбана это будет уже третий созыв с конституционным большинством.Главным противником был оппозиционный союз из шести партий: левые социалисты, левые центристы "Демократическая коалиция" и "Диалог для Венгрии", либеральные "Политика может быть другой" и "Моментум", к которым также примкнул ультраправый "Йоббик". Их лидером стал Петер Марки-Заи, мэр городка Ходмезёвашархей. Опозиционеров в итоге поддержали только 28 процентов сограждан, что даст 56 мест в парламенте. Марки-Заи признал поражение до окончания обработки бюллетеней.В предвыборной риторике Орбан делал упор на обосновании особой позиции Венгрии на международной арене, отстаивал построение сильного национального государства, защищал традиционные ценности и выступал против нелегальной миграции. Оппозиция даже считала его последним "другом Путина" в Европе и называла голосование "выбором между президентом России и Западом".После начала российской спецоперации Киев и страны НАТО ждали от Орбана поддержки, но он заявил, что для него важна только Венгрия. Будапешт отказался поставлять вооружение украинским властям и пропускать чужое оружие в соседнюю республику. Позже власти Венгрии даже обвиняли Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы.Поздравляя Орбана с победой, Владимир Путин выразил уверенность в том, что стороны продолжат развитие двусторонних отношений в соответствии с интересами россиян и венгров. Российский лидер надеется, что международная обстановка этому не помешает.Газ в обмен на нейтралитетЗа последний месяц в Белграде состоялось несколько массовых акций в поддержку России и Донбасса. Люди несли портреты Путина и российские флаги, некоторые приходили с православными иконами и большими крестами. Семнадцатого марта около десяти машин прокатились по улицам столицы, водители беспрерывно гудели и скандировали: "Да здравствует Россия!"Официально в правительстве не поддержали акции, назвав организаторов "безответственными".Сербов и русских добрые отношения связывают давно. Кроме того, Россия поддерживает Сербию в вопросе независимости Косово, считая признание Приштины нарушением норм международного права и принципов ООН.У двух государств тесное военное и торговое сотрудничество. Например, с 2022-го Белград получает газ по "Турецкому потоку", а углеводородный сектор страны принадлежит российским компаниям: "Лукойлу" и "Газпрому". Кроме того, Сербия покупает газ по специальной сниженной цене — 270 долларов за тысячу кубометров, в то время как его стоимость на бирже 1160. В Россию республика поставляет в основном фрукты, орехи, картон, текстильную продукцию. Впрочем, товарооборот между странами нельзя назвать значительным. В прошлом году доля Сербии в импорте России составила около 0,38 процента, а доля экспорта — 0,25.В свою очередь, Венгрия заключила с "Газпромом" долгосрочные контракты, что позволило закупать газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе. Орбан неоднократно подчеркивал, что не будет пересматривать выгодные условия, потому что это "вопрос функционирования или нефункционирования экономик". Если другие государства могут заменить российский газ на американский СПГ, то у Венгрии без выхода к морю такой возможности нет.Будапешт и Москва сотрудничают в различных сферах, включая космические исследования и биотехнологии. В 2014-м "Росатом" и венгерская MVM подписали контракт на постройку двух энергоблоков АЭС "Пакш", после чего Россия предоставила стране кредит в десять миллиардов евро на их строительство. Сумма очень значительная, учитывая, что "Северный поток — 2" оценивают в 9,5 миллиарда евро.Окно возможностейПобеда Вучича "ожидаема и абсолютно прогнозируема", подчеркивает профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. За последние десять лет правящая Сербская прогрессивная партия сумела заручиться поддержкой большинства избирателей. "Кроме того, надо отдать должное Вучичу: экономическое положение страны, может, и не быстрыми темпами, но улучшается", — говорит эксперт.По ее мнению, сильная сторона сербского президента — умение вести сбалансированную политику между Западом и Востоком. За время правления Вучич ни разу не перешел грань, за которой начинается полемика по поводу национальных интересов страны — вопроса окончательного статуса Косово и Метохии."Примерно то же мы видим и в отношении России, — отмечает Энтина. — Традиционно в сербском обществе преобладают пророссийские настроения, в преддверии выборов их нельзя было игнорировать. Кроме того, экономика страны в значительной степени зависит от развития отношений и энергетического диалога с Москвой. Да, Вучич присоединился к антироссийской резолюции Генассамблеи ООН — но только из-за собственных вопросов, связанных с Косово".Позиции Орбана и Вучича по отстаиванию национальных интересов укрепили их предвыборные рейтинги. Но если вычеркнуть из истории российскую спецоперацию на Украине, то итоги голосования были бы примерно такими же, уверена экономист. Победа Виктора Орбана в Венгрии обусловлена тем, что для него прагматичный подход часто важнее так называемой европейской солидарности, считает руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. При этом эксперт не спешит записывать венгерского лидера в друзья России."Орбан отказался поддерживать экономическую войну, которую ведут с Россией страны НАТО. Но и не выступил против антироссийских санкций. Он просто преследует интересы Венгрии, как США — собственные цели. Другое дело, что сейчас это нетипично для лидеров восточноевропейских государств", — подчеркивает Кузнецов.Вместе с тем политолог убежден, что Орбан — один из немногих европейских политиков, с которыми Москва может установить предсказуемые отношения. С другой стороны, Кузнецов не верит, что Будапешт удастся использовать в качестве мостика для взаимодействия России с лидерами Евросоюза и НАТО. По словам эксперта, договариваться с ними бесполезно. Скорее всего, диалог нужно выстраивать с теми, кто придет на смену.

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