https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/alternativa-realnosti-v-tssi-obsudili-energosistemu-abkhazii-1038522866.html

Альтернатива реальности: в ЦСИ обсудили энергосистему Абхазии

Альтернатива реальности: в ЦСИ обсудили энергосистему Абхазии

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии 6 апреля провел круглый стол по теме энергетики. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T19:00+0300

2022-04-06T19:00+0300

2022-04-06T19:09+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Члены ЦСИ и приглашенные эксперты обсуждали энергетические проблемы Абхазии и перспективы развития альтернативной энергетики в республике.Нужна ли альтернатива?Глава Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба отметил, что необходимо снизить зависимость страны от производимого ИнгурГЭС электричества и использовать возможности альтернативных источников – энергии ветра, солнца и малых гидроэлектростанций.Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба подчеркнул, что особенности потребления света в Абхазии очень быстрыми темпами вывели систему энергетики к перегрузам электросетей, сбоям, авариям и необходимости введения веерных отключений света, а также к дефициту мощности, что вынудило государство запросить переток электроэнергии из России.По его словам, солнечная энергия в Абхазии - не окупаемое направление, которое можно использовать лишь в локальных случаях, когда сложно подключиться к центральным сетям. Строительство малых ГЭС, по его мнению, обойдется государству весьма дорого, но позволит повысить качество поставляемого населению электричества.Экс-глава "Черноморэнерго" Аслан Басария считает, что прежде, чем обсуждать возможность использования альтернативных источников, необходимо "подняться на уровень выше".Он объяснил, что для решения проблем необходимо первичное экономическое моделирование, так как вне экономики реализовывать энергетические проекты не представляется возможным - либо за что-то платит государство, либо потребитель."Даже без майнинга наша энергосистема пришла бы к коллапсу, потому что нет экономической системы – тариф не обоснован. Нужно разработать экономически обоснованный тариф – понимать, сколько стоит один киловатт. Понимая, сколько нужно денег, мы сможем понять сколько получим от потребителя и от государства", - сказал он.Кроме того, Басария отметил, что в домах необходимо ставить приборы электроучета, что позволит повысить контроль, бороться с нелегально подключенными объектами и получать дополнительные средства.Заместитель директора СФТИ по научной работе Борис Лазба согласился с тем, что "энергетика не может развиваться, если не может покрыть свои затраты" и что проблемы в этой сфере в Абхазии возникают из-за экономических причин, а не "потому что мы не знаем технического подхода решения проблемы".Он также затронул взаимосвязь энергетики и политики."Наша энергетика завязана на политику. В силу того, что у нас монополизм, этот вопрос сразу выскакивает на политический уровень, становится проблемой торга между политическими силами", - сказал он.Потенциалы и реальностьВице-президент Академии наук Абхазии, профессор физико-математических наук Январби Экба считает, что энергетическую проблему в Абхазии невозможно решить за пару лет, так как "тридцать лет ничего не делали"."Это стратегически опасная ситуация, от которой нужно уйти. Нужно серьезно обсудить наши возможности, чтобы наши руководители ответили, можем ли мы изыскать деньги, для восстановления перепадных. Если мы их восстановим, то сможем решить проблему, а тем, кто занимается майнингом, можем предложить восстановить малые ГЭС", - добавил он и отметил, что ЦСИ должен взять на себя функцию по определению стратегической линии развития энергетики с учетом политических и экономических рисков, определить источники финансирования и исполнителей.Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил, что в ближайшее время альтернативы электроэнергии от ИнгурГЭС в Абхазии не будет. Однако, по его словам, республика обладает колоссальными потенциальными энергоресурсами."Это почти 28 кубических километров ежегодного речного стока, из которых около 13 естественные. Часть ингурской воды, которая поступает из Абхазии – это почти столько же. Но, если вы посмотрите на все наши малые ГЭС, то увидите, что почти все не стоят на реках, они питаются из карстовых источников, потому что из наших рек напрямую практически невозможно взять воду, не построив плотину", - сказал он.Что до солнечной энергии, то Дбар отметил, что это относится к узкой области, а в широком применении станет нерентабельной (как и ветрогенераторы) и сложно утилизируемой.

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электроэнергия, новости