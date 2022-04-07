https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/edinstvo-i-gosrychagi-kak-borotsya-s-feykami-na-informatsionnom-fronte-1038544528.html

Единство и госрычаги: как бороться с фейками на информационном "фронте"

Единство и госрычаги: как бороться с фейками на информационном "фронте"

Круглый стол на тему "Противостояние фальсификаций истории Великой Отечественной войны и манипуляций в современных медиа", организованный культурным фондом... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T18:57+0300

2022-04-07T18:57+0300

2022-04-07T18:58+0300

в абхазии

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В рамках круглого стола общественные деятели, журналисты, представители государственных ведомств обсудили технологии информационных войн, методы борьбы с фейками и способы недопущения искажения истории.SputnikНе "сдать позиции"Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев отметил, что теме информационной войны нужно уделять внимание. Однако на опровержение фейковых новостей и поиск доказательств уходит много времени.По его мнению, западные страны ведут информационную политику активнее, а Россия немного "сдает позиции", и необходимо направить на это большее количество ресурсов. Масаев подчеркнул, что информационные технологии Запада направлены на ослабление России и ее союзников, в том числе Абхазии.Главный редактор информационного агентства "Аиашара" Низфа Аршба отметила, что существующая повестка в медиа "не просто желание отдельного журналиста, а государственная программа, над которой работают целые институты". "Звездный час" ЗападаРуководитель Центра защиты прав российских граждан в Абхазии Елена Жилинская сказала, что Запад умело использует ситуацию на Украине, чтобы дискредитировать Россию. По ее информации, в 2015 году в Грузии и странах Прибалтики начал работать центр обучения гражданской журналистики. В центре, по ее словам, работают российские эмигранты, хорошо владеющие родным языком и нуждающиеся в работе, а сейчас к сотрудникам центра присоединились и граждане Украины.По мнению общественно-политического деятеля Давида Пилия, Запад ловко использует свободу слова, в особенности против тех, кто думает, что она может использоваться "где и как угодно".Пилия согласился, что работу с гражданами необходимо вести на государственном уровне. В качестве примера он привел политику лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова, который "находится на постоянной связи с бойцами" и населением, посредством использования соцсетей.Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения отметил, что со стороны западных стран "очень грубо и вероломно" проводится информационная атака.Информационная атака – страшная вещь, которая делает человека неуправляемым, считает ученый."Когда показывают один факт в разной интерпретации, как может зритель понять, где истина. Не случайно в последних войнах информационная атака первичный элемент войны, вслед за ней идет боевая техника", - добавил он.Попытка навратьПолитолог Борис Накопия затронул тему искажения исторических фактов, в особенности истории Великой Отечественной войны. По его словам, проблема остра, так как ежегодно количество очевидцев и участников войны становится все меньше. К тому же, предпринимается попытка исказить геополитические контуры и историю войны даже на территориях, входивших в состав СССР, где происходит героизация нацистов.По его мнению, бороться с такой идеологией необходимо начинать еще в школах, увеличивать количество часов истории, советской литературы, показывать детям фильмы, снятые советскими режиссерами-участниками войны.Участники круглого стола, подводя итоги, сошлись во мнении, что для борьбы в информационном поле необходимо применять государственные рычаги и популяризировать историю среди молодого поколения различными средствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-oruzhie-massovogo-porazheniya-est-zhertvy-1038485210.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/feyki-i-informatsionnaya-voyna-intervyu-politologa-leyly-taniya-1038197779.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-ob-informatsionnoy-voyne-vokrug-situatsii-na-ukraine-idet-borba-za-umy-lyudey-1038180317.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201121/Tri-glavnykh-mifa-o-Vtoroy-mirovoy-voyne-1031322959.html

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политика, россия, журналисты, абхазия