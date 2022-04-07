https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/obratnyy-effekt-rubl-rezko-rastet-vopreki-sanktsiyam-i-ugroze-defolta-1038527743.html

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"

Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T09:45+0300

2022-04-07T09:45+0300

2022-04-07T10:06+0300

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россия

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям. Однако российская валюта проигнорировала и это. Чем обусловлено ее укрепление в условиях беспрецедентных ограничений, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Своевременные мерыВ начале марта рубль обвалился на 40% — до 139 за доллар. Однако уже к середине месяца начал восстанавливаться, и это несмотря на то, что санкции продолжают действовать. "Во второй половине марта российская валюта продемонстрировала невероятную в текущих условиях устойчивость и сумела почти полностью отыграть недавнее ослабление к доллару США и евро", — констатирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".Второй ключевой фактор устойчивости — действующий запрет на продажу рублевых активов нерезидентами. Кроме того, покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила приостановили. В таких условиях возобновление действовавшей когда-то нормы о продаже экспортерами 80% валютной выручки на внутреннем рынке серьезно толкает курс доллара вниз.Обязательная конвертация валютной выручки экспортеров, а также повышенная комиссия за обменные операции для физических лиц будут влиять на рубль и дальше, вплоть до сентября. По оценкам финансового аналитика Артема Звездина, это способно дать российской валюте возможность закрепиться в коридоре 80-75 за доллар.Санкционная "дыра"Мощная поддержка рублю в условиях санкционного давления — непрекращающаяся продажа российского газа. А кроме того, решение президента торговать им за рубли с открытием счетов иностранными партнерами из недружественных стран в Газпромбанке, указывает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.Западным импортерам пошли навстречу и смягчили обновленные условия, однако механизм, введенный с 1 апреля, — это именно продажа газа за рубли. "Газпром" получает российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме. Оплата (выполнение контракта) считается исполненной, когда на счета "Газпрома" поступают рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей.Как отмечают американские СМИ, невозможность отказаться от российских энергоресурсов стала "огромной дырой в санкциях", введенных коалицией союзников США, и существенно укрепила рубль.В условиях жесткого энергетического кризиса, разгона инфляции, остановки заводов и сельхозпредприятий абсолютно очевидно, что никакого нефтегазового эмбарго Запад позволить себе не может. Слишком велика зависимость от российских энергоресурсов.Полностью проигнорировалТем временем давление на Россию усиливается. Так, 6 апреля США ввели блокирующие санкции против системно значимых банков — "Сбера" и Альфа-банка."Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", — сообщили в "Сбере".Российская валюта отреагировала на санкции непредсказуемо: продолжила уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже. Впервые с 23 февраля доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87.Интересно, что точно так же российская валюта проигнорировала и угрозу формального "дефолта". Минфин России ранее объявил о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Ранее Министерство финансов США запретило проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.По словам представителя Минфина США, "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом". Однако позиция российского Минфина жесткая: конвертацию в валюту вернут не раньше, чем стране восстановят доступ к замороженным валютным счетам.Аналитики склоняются к тому, что рынок уже заложил в курс все возможные варианты развития событий: и усиление санкций, и увеличение числа российских банков, отключенных от системы SWIFT, а также отказ держателей российских евробондов получать купонные выплаты в рублях.Что дальшеТем не менее среднесрочные прогнозы относительно устойчивости российской валюты очень разные. События развиваются непредсказуемо.По оценкам специалистов организации, при сохранении текущей конъюнктуры рынка и возможности нерезидентов выйти из российских активов курс доллара на горизонте трех месяцев составит 105-115 рублей. Если же геополитическое давление ослабеет, а валютную выручку продолжат продавать на рынке сверх необходимого для обеспечения оплаты импорта, возможный диапазон котировок — 80-105 рублей за доллар. Ужесточение санкций все еще способно увести российскую валюту к отметкам 120-150 за доллар, считают в "Ренессанс Кредит".Как предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, два-три месяца курс будет балансировать в диапазоне 82-85 рублей за доллар и 91-94 за евро. Однако в перспективе снятия запрета на участие в валютных торгах зарубежных игроков может скорректироваться: 85-87 рублей за доллар и 94-96 за евро. А на горизонте полугода — девяти месяцев рубль способен вернуться к отметкам начала 2022-го — 77-79 за доллар и 81-85 за евро.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/peskov-zayavil-ob-otsutstvii-v-rossii-osnovaniy-dlya-defolta-1038514749.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/dollar--chernaya-dyra-stanet-li-yuan-glavnoy-mirovoy-valyutoy-1038476184.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/torgovlya-v-blokade-kak-povezut-zarubezhnye-tovary-v-rossiyu-1038456870.html

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рубль, экономика, санкции, россия