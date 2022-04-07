Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"
09:45 07.04.2022 (обновлено: 10:06 07.04.2022)
© Sputnik / Мария ДевахинаМонеты
© Sputnik / Мария Девахина
Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям. Однако российская валюта проигнорировала и это. Чем обусловлено ее укрепление в условиях беспрецедентных ограничений, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Своевременные меры
В начале марта рубль обвалился на 40% — до 139 за доллар. Однако уже к середине месяца начал восстанавливаться, и это несмотря на то, что санкции продолжают действовать. "Во второй половине марта российская валюта продемонстрировала невероятную в текущих условиях устойчивость и сумела почти полностью отыграть недавнее ослабление к доллару США и евро", — констатирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".
Аналитик называет несколько причин такой динамики. Прежде всего — введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12%. Одна только эта мера сделала бессмысленными спекулятивные покупки на средний срок. С валютного рынка в одночасье "изгнали" широкий пласт покупателей-спекулянтов.
Второй ключевой фактор устойчивости — действующий запрет на продажу рублевых активов нерезидентами. Кроме того, покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила приостановили. В таких условиях возобновление действовавшей когда-то нормы о продаже экспортерами 80% валютной выручки на внутреннем рынке серьезно толкает курс доллара вниз.
Обязательная конвертация валютной выручки экспортеров, а также повышенная комиссия за обменные операции для физических лиц будут влиять на рубль и дальше, вплоть до сентября. По оценкам финансового аналитика Артема Звездина, это способно дать российской валюте возможность закрепиться в коридоре 80-75 за доллар.
Санкционная "дыра"
Мощная поддержка рублю в условиях санкционного давления — непрекращающаяся продажа российского газа. А кроме того, решение президента торговать им за рубли с открытием счетов иностранными партнерами из недружественных стран в Газпромбанке, указывает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.
Западным импортерам пошли навстречу и смягчили обновленные условия, однако механизм, введенный с 1 апреля, — это именно продажа газа за рубли. "Газпром" получает российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме. Оплата (выполнение контракта) считается исполненной, когда на счета "Газпрома" поступают рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей.
3 апреля, 10:20
Как отмечают американские СМИ, невозможность отказаться от российских энергоресурсов стала "огромной дырой в санкциях", введенных коалицией союзников США, и существенно укрепила рубль.
"Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что сильно зависимы от него и альтернативных поставщиков недостаточно. Добавьте сюда рост цен на нефть и природный газ, а также устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, — и в итоге мы получим постоянный приток иностранной валюты в Россию. Это и способствовало укреплению рубля", — объясняет слушателям американская радиостанция NPR.
В условиях жесткого энергетического кризиса, разгона инфляции, остановки заводов и сельхозпредприятий абсолютно очевидно, что никакого нефтегазового эмбарго Запад позволить себе не может. Слишком велика зависимость от российских энергоресурсов.
Полностью проигнорировал
Тем временем давление на Россию усиливается. Так, 6 апреля США ввели блокирующие санкции против системно значимых банков — "Сбера" и Альфа-банка.
"Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", — сообщили в "Сбере".
"Что это значит? В общем, ничего, — говорится в заявлении Альфа-банка. — Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас работаем как обычно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях и других валютах, за исключением долларов и евро. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США".
Российская валюта отреагировала на санкции непредсказуемо: продолжила уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже. Впервые с 23 февраля доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87.
Интересно, что точно так же российская валюта проигнорировала и угрозу формального "дефолта". Минфин России ранее объявил о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Ранее Министерство финансов США запретило проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
2 апреля, 13:10
По словам представителя Минфина США, "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом". Однако позиция российского Минфина жесткая: конвертацию в валюту вернут не раньше, чем стране восстановят доступ к замороженным валютным счетам.
Аналитики склоняются к тому, что рынок уже заложил в курс все возможные варианты развития событий: и усиление санкций, и увеличение числа российских банков, отключенных от системы SWIFT, а также отказ держателей российских евробондов получать купонные выплаты в рублях.
Что дальше
Тем не менее среднесрочные прогнозы относительно устойчивости российской валюты очень разные. События развиваются непредсказуемо.
"Отключение от SWIFT все большего количества банков усложняет процесс международных переводов и может привести к сокращению притока иностранных денег в страну, что негативно для рубля. А заморозка части золотовалютных резервов ЦБ ограничивает возможности регулятора поддерживать курс национальной валюты", — отмечает Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".
По оценкам специалистов организации, при сохранении текущей конъюнктуры рынка и возможности нерезидентов выйти из российских активов курс доллара на горизонте трех месяцев составит 105-115 рублей. Если же геополитическое давление ослабеет, а валютную выручку продолжат продавать на рынке сверх необходимого для обеспечения оплаты импорта, возможный диапазон котировок — 80-105 рублей за доллар. Ужесточение санкций все еще способно увести российскую валюту к отметкам 120-150 за доллар, считают в "Ренессанс Кредит".
Как предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, два-три месяца курс будет балансировать в диапазоне 82-85 рублей за доллар и 91-94 за евро. Однако в перспективе снятия запрета на участие в валютных торгах зарубежных игроков может скорректироваться: 85-87 рублей за доллар и 94-96 за евро. А на горизонте полугода — девяти месяцев рубль способен вернуться к отметкам начала 2022-го — 77-79 за доллар и 81-85 за евро.