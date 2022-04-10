https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/turtsiya-ne-dopustit-vvoda-voennykh-korabley-v-chernoe-more-1038578860.html

Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Черное море является внутренним морем, попасть в его акваторию можно через проливы Босфор и Дарданеллы, которые находятся под контролем Турции. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T13:22+0300

2022-04-10T13:22+0300

2022-04-10T13:22+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Турция заявила о том, что не допустит ввода иностранных военных кораблей в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара.Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что страна выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтре.Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, торговые суда могут свободно проходить через Черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. Что до военных кораблей нечерноморских государств, то документ ограничивает их присутствие в акватории сроком в три недели, а также регулирует их класс и тоннаж. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного и не исключила возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.В начале апреля Министерство обороны Турции заявило, что принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах, и угрозы судоходству в Черном море нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-prinimaet-vse-mery-protiv-minnoy-ugrozy-1038462801.html

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