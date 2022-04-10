https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/turtsiya-ne-dopustit-vvoda-voennykh-korabley-v-chernoe-more-1038578860.html
Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море
Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море
Черное море является внутренним морем, попасть в его акваторию можно через проливы Босфор и Дарданеллы, которые находятся под контролем Турции. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T13:22+0300
2022-04-10T13:22+0300
2022-04-10T13:22+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Турция заявила о том, что не допустит ввода иностранных военных кораблей в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара.Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что страна выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтре.Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, торговые суда могут свободно проходить через Черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. Что до военных кораблей нечерноморских государств, то документ ограничивает их присутствие в акватории сроком в три недели, а также регулирует их класс и тоннаж. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного и не исключила возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.В начале апреля Министерство обороны Турции заявило, что принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах, и угрозы судоходству в Черном море нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-prinimaet-vse-mery-protiv-minnoy-ugrozy-1038462801.html
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турция, в мире, новости
Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море
Черное море является внутренним морем, попасть в его акваторию можно через проливы Босфор и Дарданеллы, которые находятся под контролем Турции.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Турция заявила о том, что не допустит ввода иностранных военных кораблей в Черное море, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара.
"Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", - заявил Акар в эфире турецкого телеканала A Haber.
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что страна выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтре.
Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, торговые суда могут свободно проходить через Черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. Что до военных кораблей нечерноморских государств, то документ ограничивает их присутствие в акватории сроком в три недели, а также регулирует их класс и тоннаж.
Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного и не исключила возможности
дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
В начале апреля Министерство обороны Турции заявило
, что принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах, и угрозы судоходству в Черном море нет.