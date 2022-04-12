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https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/deputaty-izbrali-vitse-spikerov-parlamenta-abkhazii-1038613920.html
Депутаты избрали вице-спикеров Парламента Абхазии
Депутаты избрали вице-спикеров Парламента Абхазии
Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T15:26+0300
2022-04-12T15:40+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).В список для тайного голосования на должность заместителей спикера Народного Собрания были внесены Галуст Трапизонян, Ашот Миносян, Аршба Астамур, Фазлыбей Авидзба.Спикером Парламента единогласно был избран Лаша Ашуба. На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.Среди избранных депутатов Парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) будут проводиться повторные выборы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/izbran-spiker-parlamenta-abkhazii-sedmogo-sozyva-1038611615.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zatulin-poblagodaril-abkhaziyu-za-podderzhku-rossii-v-trudnuyu-minutu-1038612272.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/bzhaniya-poblagodaril-deputatov-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-za-prodelannuyu-rabotu-1038611203.html
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парламент абхазии, абхазия, политика

Депутаты избрали вице-спикеров Парламента Абхазии

15:26 12.04.2022 (обновлено: 15:40 12.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Спикером Парламента Абхазии на первом заседании сессии нового созыва был избран Лаша Ашуба.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Избраны три вице-спикера Парламента Абхазии, ими стали Ашот Миносян (за – 21 голос), Астамур Аршба (за – 33 голоса), Фазлыбей Авидзба (за – 33 голоса).
В список для тайного голосования на должность заместителей спикера Народного Собрания были внесены Галуст Трапизонян, Ашот Миносян, Аршба Астамур, Фазлыбей Авидзба.
Спикером Парламента единогласно был избран Лаша Ашуба.
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
В Абхазии
Избран спикер Парламента Абхазии седьмого созыва
13:54
На первом заседании сессии 12 апреля присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.
Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.
Константин Затулин - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
В Абхазии
Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту
13:36
Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.
Среди избранных депутатов Парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
В Абхазии
Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу
13:15
На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) будут проводиться повторные выборы.
В Абхазии
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