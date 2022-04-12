https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/o-spetsoperatsii-tekhnologiyakh-i-ekonomiki-peregovory-putina-i-lukashenko-1038621736.html

О спецоперации, технологиях и экономике: переговоры Путина и Лукашенко

О спецоперации, технологиях и экономике: переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на космодроме Восточный длились почти три часа. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T19:34+0300

2022-04-12T19:34+0300

2022-04-12T20:39+0300

владимир путин

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. По итогам переговоров лидеров России и Белоруссии на космодроме Восточный Владимир Путин и Александр Лукашенко дали пресс-конференцию. О чем говорили президенты двух стран читайте в материале РИА Новости. Сотрудничество в космосеВладимир Путин отметил, что Россия сохраняет лидерство в космической сфере.Проведение переговоров с белорусским коллегой именно в День космонавтики президент России назвал символичным."Народы наших стран гордятся тем, что совершенный Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эру — эру освоения космического пространства", — добавил Путин.Он также отметил, что России и Белоруссии удалось сохранить и приумножить сотрудничество в области космических исследований, реализовать совместные программы. Взаимодействие в этой сфере планируется укреплять и дальше. Так, например, предполагается активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли.Кроме того, белорусских специалистов будут привлекать к строительству космической инфраструктуры в России, в том числе на Восточном. А в следующем году может состояться полет белорусского космонавта, добавил Путин, отметив, что уже поручил "Роскосмосу" начать подготовительную работу.Ситуация на УкраинеПутин рассказал также, что подробно проинформировал белорусского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине, о ситуации в Донбассе и переговорах с Киевом. Лукашенко, со своей стороны, отметил, что если бы Россия запоздала со спецоперацией, то по ее территории пришелся бы сокрушительный удар.Он подчеркнул, что спецоперация идет по плану."Прежде всего хотел бы выразить благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм и мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные и опасные задачи на Донбассе, в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию", — сказал президент.Столкновение с крайними националистами и неонацистами, которые пестовались Западом на Украине, было неизбежным, считает Путин."Это только вопрос времени, они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий", — пояснил глава государства.Он напомнил о польских и еврейских погромах на Украине во время Второй мировой войны."Исполнителями этих погромов были не сами немцы, а бандеровцы, вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население: и русских вырезали, и евреев, и поляков. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их было бы там еще больше", — сказал Путин.По словам президента, Россия могла бы действовать на Украине быстрее, но это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям."Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом", — заявил он.Российский лидер подчеркнул, что начать прямой диалог с Киевом стало возможно во многом благодаря личным усилиям Лукашенко."Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", — добавил Путин.Москва и Минск против санкцийРоссии и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного государства в условиях санкционной войны, подчеркнул Путин."Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики", — сказал он.Президент отметил, что попытки изолировать Москву и Минск абсолютно бесполезны."Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдет", — подчеркнул Путин.Он добавил, что Москва сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, а расчеты за них переведены в российские рубли.Глава государства подчеркнул, что российская экономика работает стабильно и эффективно."Курс доллара вернулся к параметрам до начала операции, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать. Во всяком случае, противники России собираются и дальше усугублять свою деятельность, но, с другой стороны, здравый смысл тоже должен расставлять акценты", — заключил он.Но если этого не случится, то, по словам Путина, убытки будут нести именно те, кто вводит санкции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-spetsoperatsiya-na-ukraine---pravilnyy-shag--1038610443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-o-sanktsiyakh-esli-partnery-budut-usugublyat-situatsiyu-ona-ukhudshitsya-i-dlya-nikh-1038617225.html

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, экономика, космос