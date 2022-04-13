https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/privykaem-k-ekonomii-pochemu-v-abkhazii-izmenili-tarify-za-elektroenergiyu-1038642523.html
"Привыкаем к экономии": почему в Абхазии изменили тарифы за электроэнергию
"Привыкаем к экономии": почему в Абхазии изменили тарифы за электроэнергию
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T21:18+0300
2022-04-13T21:18+0300
2022-04-13T21:18+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755798_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_01bb250abda7fc698e620a4076ce9169.jpg
С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.В интервью Sputnik министр экономики Кристина Озган рассказала, зачем нужно было повышать тарифы на электричество, как разрабатывались новые схемы и смогут ли эти меры стать "спасением" для абхазской энергетики.Для чего необходимы новые тарифыПо словам министра экономики, немалое энергохозяйство республики обветшало, оно не соответствует нормам и отрасль необходимо финансировать, а республиканский бюджет с таким "бременем" самостоятельно справиться не может.Озган подчеркнула, что нужно учитывать, что государство принимает меры по изменениям тарифов не единовременно, а поэтапно."Приводить тариф единовременно в состояние обоснованного и нагружать в такое непростое время руководство страны не могло, но определить этапы, в рамках которых мы приведем тариф к тому, чтобы организация, которая занимается эксплуатацией энергохозяйства, могла ее хотя бы содержать, мы обязаны были сделать. Мы просто будем без электроэнергии, если мы ситуацию не изменим в ближайшее время", - объяснила она.Как формировались тарифыКак объяснила Кристина Озган, при формировании тарифов специалисты подошли с точки зрения обоснования расчета, в то время как действующие тарифы в Абхазии не базировались на утвержденном порядке формирования расчета за электроэнергию. По словам министра, формула расчета должна включать в себя содержание организации, заработную плату, налоги, эксплуатационные расходы и расходы на текущий, капитальный ремонт, формирование инвестиционного фонда для проведения реконструкции."Без этого восстановление энергосистемы республики невозможно. Мы должны генерировать средства в систему, чтобы она могла себя содержать. А тем подходом, которым сейчас обладает "Черноморэнерго", мы искусственно загнали в дезорганизованное состояние. Нет средств на оплату труда, нет полноценного коммерческого учета, очень высокий уровень потерь", - объяснила она.Министр отметила, что в постановлении потребителям предоставляет право выбора - категории и формы потребления для физлица."То есть, если у меня нет прибора учета, для меня определен лимит потребления, в рамках которого я плачу по соответствующему тарифу. Но, если у меня есть прибор учета, и я могу потреблять в рамках нормы, то я плачу по более умеренному тарифу", - добавила она.По мнению главы министерства, без контроля учета электроэнергии ситуация с ее дефицитом будет только ухудшаться, так как потребители в Абхазии не привыкли к экономии.Тарифы – не панацеяКристина Озган подчеркнула, что решение по изменению тарифов – это не "хирургическое вмешательство, которое враз решит все проблемы электроэнергетики"."Это целый комплекс вопросов, который нам предстоит решать. Комплекс вопросов, накопившийся за десятилетия. Здесь неправильно искать виноватых, подход к управлению был неправильным изначально", - считает министр.Озган перечислила несколько направлений, по которым нужно работать для улучшения ситуации в энергосистеме Абхазии. Одно из них – установка приборов учета потребления электричества."Мы должны знать кто, где и сколько потребляет электроэнергии. Имея техническую возможность воздействовать дистанционно, с погрешностью в десять процентов мы должны будем получить оплату", - отметила она.По словам министра, были внесены предложения в нормативно-правовые акты в плане регулирования процесса предоставления льгот. По мнению Озган, государство обременяет "Чернмороэнерго" льготами. Предоставляя преференции, государство должно определять источник компенсации расходов компании, считает министр."У нас 23 категории льготников – порядка семи тысяч человек. Когда эти законы применялись, количество людей было в разы меньше. Сегодня их количество начинает непомерно расти, система не может обслуживать такое количество льготников, не получая компенсацию от государства. Ожидаем, что в ближайшее время документы поступят в Администрацию Президента и в Парламенте нас в этом вопросе поддержат", - сказала она.Еще одна проблема – задолженность потребителей, которая составляет уже порядка двух миллиардов рублей."Мы не претендуем на новизну, все эти вопросы поднимались. Есть законопослушные граждане, которые из месяца в месяц, вне зависимости от размера дохода, платят за потребленную электроэнергию. Здесь государству нужно найти объективный подход. В качестве одного из инструментов, это могут быть те же приборы учета, возможно, единовременная оплата части задолженности. Предложения по этому направлению находятся в проработке", - сказала она.Еще одна задача правительства – провести инвентаризацию фактических активов "Черноморэнерго" и упорядочить их."Если мы сможем провести такой большой объем предприятий, добавив к нему модернизацию и реконструкцию, то тогда мы поймем, что у нас есть в энергетике какая-то перспектива. А если мы будем пытаться ждать удобного периода, ждать, когда нас не будут ругать, ситуация в энергетике будет ухудшаться", - сказала министр.Кристина Озган подчеркнула, что правительство пошло на повышение тарифов сознательно и понимает, что берет на себя ответственность, принимая такие решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-utverdil-novye-tarify-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-1038624336.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-semi-tysyach-abonentov-chislyatsya-v-baze-lgotnikov-po-oplate-za-svet-1038418629.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Ozgan-o-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-ne-predusmatrivaet-shokovoy-terapii-1032880564.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755798_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4dab08e8dec4683e39584d97a00af179.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Асмат Цвижба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, тарифы
"Привыкаем к экономии": почему в Абхазии изменили тарифы за электроэнергию
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию.
С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.
В интервью Sputnik министр экономики Кристина Озган рассказала, зачем нужно было повышать тарифы на электричество, как разрабатывались новые схемы и смогут ли эти меры стать "спасением" для абхазской энергетики.
Для чего необходимы новые тарифы
По словам министра экономики, немалое энергохозяйство республики обветшало, оно не соответствует нормам и отрасль необходимо финансировать, а республиканский бюджет с таким "бременем" самостоятельно справиться не может.
Последнее решение о тарифах правительство принимало в 2012 году. За десять лет я не знаю товара и услуги, которые бы соответствовали цене 2012 года. Мы должны продавать электроэнергию по цене 40 копеек, когда ее цена превышает 2 рубля. Я не думаю, что есть законы экономики, по которым в таких условиях организация могла бы существовать. Проблему нужно в любом случае решать, как бы тяжело и больно это не было сейчас.
Кристина Озган
Вице-премьер, министр экономики Абхазии
Озган подчеркнула, что нужно учитывать, что государство принимает меры по изменениям тарифов не единовременно, а поэтапно.
"Приводить тариф единовременно в состояние обоснованного и нагружать в такое непростое время руководство страны не могло, но определить этапы, в рамках которых мы приведем тариф к тому, чтобы организация, которая занимается эксплуатацией энергохозяйства, могла ее хотя бы содержать, мы обязаны были сделать. Мы просто будем без электроэнергии, если мы ситуацию не изменим в ближайшее время", - объяснила она.
Как формировались тарифы
Как объяснила Кристина Озган, при формировании тарифов специалисты подошли с точки зрения обоснования расчета, в то время как действующие тарифы в Абхазии не базировались на утвержденном порядке формирования расчета за электроэнергию. По словам министра, формула расчета должна включать в себя содержание организации, заработную плату, налоги, эксплуатационные расходы и расходы на текущий, капитальный ремонт, формирование инвестиционного фонда для проведения реконструкции.
"Без этого восстановление энергосистемы республики невозможно. Мы должны генерировать средства в систему, чтобы она могла себя содержать. А тем подходом, которым сейчас обладает "Черноморэнерго", мы искусственно загнали в дезорганизованное состояние. Нет средств на оплату труда, нет полноценного коммерческого учета, очень высокий уровень потерь", - объяснила она.
Министр отметила, что в постановлении потребителям предоставляет право выбора - категории и формы потребления для физлица.
"То есть, если у меня нет прибора учета, для меня определен лимит потребления, в рамках которого я плачу по соответствующему тарифу. Но, если у меня есть прибор учета, и я могу потреблять в рамках нормы, то я плачу по более умеренному тарифу", - добавила она.
По мнению главы министерства, без контроля учета электроэнергии ситуация с ее дефицитом будет только ухудшаться, так как потребители в Абхазии не привыкли к экономии.
"Мы не умеем экономить. Если вы знаете, что электроэнергия стоит 40 копеек, и у вас в доме лампочки горят везде, вы не задумываетесь, что это будет стоить определенных денег. В ситуации, когда тариф будет другой, вы, возможно, будете задумываться, что имеет смысл выключить ненужные приборы, чтобы уместиться в социальную норму", - сказала она.
Тарифы – не панацея
Кристина Озган подчеркнула, что решение по изменению тарифов – это не "хирургическое вмешательство, которое враз решит все проблемы электроэнергетики".
"Это целый комплекс вопросов, который нам предстоит решать. Комплекс вопросов, накопившийся за десятилетия. Здесь неправильно искать виноватых, подход к управлению был неправильным изначально", - считает министр.
Озган перечислила несколько направлений, по которым нужно работать для улучшения ситуации в энергосистеме Абхазии. Одно из них – установка приборов учета потребления электричества.
"Мы должны знать кто, где и сколько потребляет электроэнергии. Имея техническую возможность воздействовать дистанционно, с погрешностью в десять процентов мы должны будем получить оплату", - отметила она.
По словам министра, были внесены предложения в нормативно-правовые акты в плане регулирования процесса предоставления льгот. По мнению Озган, государство обременяет "Чернмороэнерго" льготами. Предоставляя преференции, государство должно определять источник компенсации расходов компании, считает министр.
"У нас 23 категории льготников – порядка семи тысяч человек. Когда эти законы применялись, количество людей было в разы меньше. Сегодня их количество начинает непомерно расти, система не может обслуживать такое количество льготников, не получая компенсацию от государства. Ожидаем, что в ближайшее время документы поступят в Администрацию Президента и в Парламенте нас в этом вопросе поддержат", - сказала она.
Еще одна проблема – задолженность потребителей, которая составляет уже порядка двух миллиардов рублей.
"Мы не претендуем на новизну, все эти вопросы поднимались. Есть законопослушные граждане, которые из месяца в месяц, вне зависимости от размера дохода, платят за потребленную электроэнергию. Здесь государству нужно найти объективный подход. В качестве одного из инструментов, это могут быть те же приборы учета, возможно, единовременная оплата части задолженности. Предложения по этому направлению находятся в проработке", - сказала она.
Еще одна задача правительства – провести инвентаризацию фактических активов "Черноморэнерго" и упорядочить их.
"Если мы сможем провести такой большой объем предприятий, добавив к нему модернизацию и реконструкцию, то тогда мы поймем, что у нас есть в энергетике какая-то перспектива. А если мы будем пытаться ждать удобного периода, ждать, когда нас не будут ругать, ситуация в энергетике будет ухудшаться", - сказала министр.
Кристина Озган подчеркнула, что правительство пошло на повышение тарифов сознательно и понимает, что берет на себя ответственность, принимая такие решения.