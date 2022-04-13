https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/privykaem-k-ekonomii-pochemu-v-abkhazii-izmenili-tarify-za-elektroenergiyu-1038642523.html

"Привыкаем к экономии": почему в Абхазии изменили тарифы за электроэнергию

"Привыкаем к экономии": почему в Абхазии изменили тарифы за электроэнергию

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T21:18+0300

2022-04-13T21:18+0300

2022-04-13T21:18+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

тарифы

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С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.В интервью Sputnik министр экономики Кристина Озган рассказала, зачем нужно было повышать тарифы на электричество, как разрабатывались новые схемы и смогут ли эти меры стать "спасением" для абхазской энергетики.Для чего необходимы новые тарифыПо словам министра экономики, немалое энергохозяйство республики обветшало, оно не соответствует нормам и отрасль необходимо финансировать, а республиканский бюджет с таким "бременем" самостоятельно справиться не может.Озган подчеркнула, что нужно учитывать, что государство принимает меры по изменениям тарифов не единовременно, а поэтапно."Приводить тариф единовременно в состояние обоснованного и нагружать в такое непростое время руководство страны не могло, но определить этапы, в рамках которых мы приведем тариф к тому, чтобы организация, которая занимается эксплуатацией энергохозяйства, могла ее хотя бы содержать, мы обязаны были сделать. Мы просто будем без электроэнергии, если мы ситуацию не изменим в ближайшее время", - объяснила она.Как формировались тарифыКак объяснила Кристина Озган, при формировании тарифов специалисты подошли с точки зрения обоснования расчета, в то время как действующие тарифы в Абхазии не базировались на утвержденном порядке формирования расчета за электроэнергию. По словам министра, формула расчета должна включать в себя содержание организации, заработную плату, налоги, эксплуатационные расходы и расходы на текущий, капитальный ремонт, формирование инвестиционного фонда для проведения реконструкции."Без этого восстановление энергосистемы республики невозможно. Мы должны генерировать средства в систему, чтобы она могла себя содержать. А тем подходом, которым сейчас обладает "Черноморэнерго", мы искусственно загнали в дезорганизованное состояние. Нет средств на оплату труда, нет полноценного коммерческого учета, очень высокий уровень потерь", - объяснила она.Министр отметила, что в постановлении потребителям предоставляет право выбора - категории и формы потребления для физлица."То есть, если у меня нет прибора учета, для меня определен лимит потребления, в рамках которого я плачу по соответствующему тарифу. Но, если у меня есть прибор учета, и я могу потреблять в рамках нормы, то я плачу по более умеренному тарифу", - добавила она.По мнению главы министерства, без контроля учета электроэнергии ситуация с ее дефицитом будет только ухудшаться, так как потребители в Абхазии не привыкли к экономии.Тарифы – не панацеяКристина Озган подчеркнула, что решение по изменению тарифов – это не "хирургическое вмешательство, которое враз решит все проблемы электроэнергетики"."Это целый комплекс вопросов, который нам предстоит решать. Комплекс вопросов, накопившийся за десятилетия. Здесь неправильно искать виноватых, подход к управлению был неправильным изначально", - считает министр.Озган перечислила несколько направлений, по которым нужно работать для улучшения ситуации в энергосистеме Абхазии. Одно из них – установка приборов учета потребления электричества."Мы должны знать кто, где и сколько потребляет электроэнергии. Имея техническую возможность воздействовать дистанционно, с погрешностью в десять процентов мы должны будем получить оплату", - отметила она.По словам министра, были внесены предложения в нормативно-правовые акты в плане регулирования процесса предоставления льгот. По мнению Озган, государство обременяет "Чернмороэнерго" льготами. Предоставляя преференции, государство должно определять источник компенсации расходов компании, считает министр."У нас 23 категории льготников – порядка семи тысяч человек. Когда эти законы применялись, количество людей было в разы меньше. Сегодня их количество начинает непомерно расти, система не может обслуживать такое количество льготников, не получая компенсацию от государства. Ожидаем, что в ближайшее время документы поступят в Администрацию Президента и в Парламенте нас в этом вопросе поддержат", - сказала она.Еще одна проблема – задолженность потребителей, которая составляет уже порядка двух миллиардов рублей."Мы не претендуем на новизну, все эти вопросы поднимались. Есть законопослушные граждане, которые из месяца в месяц, вне зависимости от размера дохода, платят за потребленную электроэнергию. Здесь государству нужно найти объективный подход. В качестве одного из инструментов, это могут быть те же приборы учета, возможно, единовременная оплата части задолженности. Предложения по этому направлению находятся в проработке", - сказала она.Еще одна задача правительства – провести инвентаризацию фактических активов "Черноморэнерго" и упорядочить их."Если мы сможем провести такой большой объем предприятий, добавив к нему модернизацию и реконструкцию, то тогда мы поймем, что у нас есть в энергетике какая-то перспектива. А если мы будем пытаться ждать удобного периода, ждать, когда нас не будут ругать, ситуация в энергетике будет ухудшаться", - сказала министр.Кристина Озган подчеркнула, что правительство пошло на повышение тарифов сознательно и понимает, что берет на себя ответственность, принимая такие решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-utverdil-novye-tarify-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-1038624336.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-semi-tysyach-abonentov-chislyatsya-v-baze-lgotnikov-po-oplate-za-svet-1038418629.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Ozgan-o-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-ne-predusmatrivaet-shokovoy-terapii-1032880564.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, тарифы