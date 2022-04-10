https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/ssha-nazvali-prioritetom-naraschivanie-postavok-gaza-v-evropu-1038582428.html
США назвали приоритетом наращивание поставок газа в Европу
США назвали приоритетом наращивание поставок газа в Европу
Несмотря на то, что введенные Европейским союзом антироссийские санкции касаются всех государств-членов, не все страны могут позволить себе полностью... 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T17:00+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Соединенные Штаты Америки ведут работу над тем, чтобы "избавить" европейские страны от зависимости от поставок российских энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.По словам Салливана, американский президент обсуждал этот вопрос с лидерами европейских государств.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял о том, что сотрудничества между Россией и странами Европы в газовой сфере будет выгоден Соединенным Штатам, которые улучшат ситуацию на рынке в свою пользу.По словам Грушко, газовое сотрудничество России с европейскими странами складывалось годами, и ранее никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта российского газа. Сейчас же европейцы прибегают к "энергетическому шантажу", и платить за эти решения придется самим гражданам.Потребность в российском газе признают многие европейские государства. Некоторые из них, например, Венгрия, уже рассматривают возможность оплаты российского газа в рублях, следуя двусторонним межгосударственным соглашениям. Другие, в том числе страны "Большой семерки", считают требование России оплачивать газ в рублях нарушением ранее достигнутых договоренностей, хотя уже ощущают на себе скачок цен, вызванных нехваткой топлива на международном рынке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/moskva-stavit-zapadu-gazovyy-ultimatum-chem-rossiya-otvetila-na-sanktsii-1038303596.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/evropeytsy-pozhalovalis-na-rost-tsen-iz-za-nekhvatki-topliva-1038568760.html
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в мире, новости, сша, россия, газ
США назвали приоритетом наращивание поставок газа в Европу
Несмотря на то, что введенные Европейским союзом антироссийские санкции касаются всех государств-членов, не все страны могут позволить себе полностью отказаться от импорта нефти и газа из России
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Соединенные Штаты Америки ведут работу над тем, чтобы "избавить" европейские страны от зависимости от поставок российских энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти", - заявил Салливан в эфире CNN.
По словам Салливана, американский президент обсуждал этот вопрос с лидерами европейских государств.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял
о том, что сотрудничества между Россией и странами Европы в газовой сфере будет выгоден Соединенным Штатам, которые улучшат ситуацию на рынке в свою пользу.
По словам Грушко, газовое сотрудничество России с европейскими странами складывалось годами, и ранее никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта российского газа. Сейчас же европейцы прибегают к "энергетическому шантажу", и платить за эти решения придется самим гражданам.
Потребность в российском газе признают многие европейские государства. Некоторые из них, например, Венгрия
, уже рассматривают возможность оплаты российского газа в рублях, следуя двусторонним межгосударственным соглашениям.
Другие, в том числе страны "Большой семерки", считают требование России оплачивать газ в рублях нарушением ранее достигнутых договоренностей, хотя уже ощущают на себе скачок цен, вызванных нехваткой топлива на международном рынке.