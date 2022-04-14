https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/sledkom-rossii-dva-vertoleta-vsu-nanesli-shest-udarov-po-domam-v-bryanskoy-oblasti-1038657604.html

Следком России: два вертолета ВСУ нанесли шесть ударов по домам в Брянской области

Следком России: два вертолета ВСУ нанесли шесть ударов по домам в Брянской области

В результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа в Брянской области пострадало семеро местных жителей, в том числе двухлетний ребенок. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T16:26+0300

2022-04-14T16:26+0300

2022-04-14T16:36+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Два военных украинских вертолета незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России. По факту обстрела домовладений Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что некоторые военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор и своими действиями хотели оказать воздействие на принятие Россией решения о прекращении проведения спецоперации на территории Украины.В результате прямых попаданий было повреждено не менее шести жилых домов, а семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, двоих из них, чьи ранения оказались особенно серьезны, в данный момент оперируют.Также сообщается, что со стороны Украины было обстреляно село Сподарюшино под Белгородом, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Помимо этого, накануне из минометов был обстрелян пограничный пункт в Брянской области.Ранее Министерство обороны России заявляло об учащении попыток провокаций со стороны ВСУ и предупреждало о том, что в случае продолжения этих попыток, российская армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mirnye-zhiteli-postradali-posle-obstrela-vsu-poselka-v-bryanskoy-oblasti-1038654623.html

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