https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/sledkom-rossii-dva-vertoleta-vsu-nanesli-shest-udarov-po-domam-v-bryanskoy-oblasti-1038657604.html
Следком России: два вертолета ВСУ нанесли шесть ударов по домам в Брянской области
Следком России: два вертолета ВСУ нанесли шесть ударов по домам в Брянской области
В результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа в Брянской области пострадало семеро местных жителей, в том числе двухлетний ребенок. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T16:26+0300
2022-04-14T16:26+0300
2022-04-14T16:36+0300
новости
россия
украина
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038657836_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_a1f106e80749e13c47cde40860eeaef5.jpg
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Два военных украинских вертолета незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России. По факту обстрела домовладений Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что некоторые военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор и своими действиями хотели оказать воздействие на принятие Россией решения о прекращении проведения спецоперации на территории Украины.В результате прямых попаданий было повреждено не менее шести жилых домов, а семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, двоих из них, чьи ранения оказались особенно серьезны, в данный момент оперируют.Также сообщается, что со стороны Украины было обстреляно село Сподарюшино под Белгородом, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Помимо этого, накануне из минометов был обстрелян пограничный пункт в Брянской области.Ранее Министерство обороны России заявляло об учащении попыток провокаций со стороны ВСУ и предупреждало о том, что в случае продолжения этих попыток, российская армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/mirnye-zhiteli-postradali-posle-obstrela-vsu-poselka-v-bryanskoy-oblasti-1038654623.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038657836_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_fabec774b3db99f858a3e3c210177ee3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, следственный комитет рф
Следком России: два вертолета ВСУ нанесли шесть ударов по домам в Брянской области
16:26 14.04.2022 (обновлено: 16:36 14.04.2022)
В результате обстрела со стороны Украины поселка городского типа в Брянской области пострадало семеро местных жителей, в том числе двухлетний ребенок.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Два военных украинских вертолета незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщает
официальный сайт Следственного комитета России.
"14 апреля 2022 года с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.
По факту обстрела домовладений Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что некоторые военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор и своими действиями хотели оказать воздействие на принятие Россией решения о прекращении проведения спецоперации на территории Украины.
В результате прямых попаданий было повреждено не менее шести жилых домов, а семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, двоих из них, чьи ранения оказались особенно серьезны, в данный момент оперируют.
Также сообщается, что со стороны Украины было обстреляно село Сподарюшино под Белгородом, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Помимо этого, накануне из минометов был обстрелян пограничный пункт
в Брянской области.
Ранее Министерство обороны России заявляло об учащении попыток провокаций со стороны ВСУ и предупреждало
о том, что в случае продолжения этих попыток, российская армия будет вынуждена нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".