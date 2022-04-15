https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/gintsburg-nazval-sroki-nachala-tretey-fazy-issledovaniy-nazalnoy-vaktsiny-1038664371.html

Гинцбург назвал сроки начала третьей фазы исследований назальной вакцины

Гинцбург назвал сроки начала третьей фазы исследований назальной вакцины

Назальная вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится специальным... 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T08:45+0300

2022-04-15T08:45+0300

2022-04-15T10:11+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Через несколько недель начнется третья фаза исследований назальной вакцины от COVID-19, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.Вирусолог подчеркнул, что результаты третьей фазы исследований могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.По словам Гинцбурга, тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует.Первая в мире назальная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Абхазия заинтересована в приобретении препарата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gintsburg-rasskazal-o-planiruemykh-issledovaniyakh-nazalnoy-vaktsiny-1038576181.html

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вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19, коронавирусы, прививки, новости, исследования