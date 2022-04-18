https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/otvlekayuschie-manevry-ssha-i-polshi-bliz-kaliningrada-1038712033.html

Отвлекающие маневры США и Польши близ Калининграда

Отвлекающие маневры США и Польши близ Калининграда

Мышиная возня в Балтийском регионе подразделений Пентагона, войска польского и других сателлитов США имеет целью отвлечь Вооруженные силы России от украинского... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T21:32+0300

2022-04-18T21:32+0300

2022-04-18T21:52+0300

мнение

аналитика

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Однако специальную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима Москва проводит ограниченным войсковым контингентом. Балтийские и другие рубежи России надежно защищены, и западным "партнерам" не по зубам. В подготовке парада Победы в Москве традиционно задействованы 11 тысяч военнослужащих и более 200 единиц боевой техники, этот факт говорит о многом.Ни при каких обстоятельствах Калининграду не угрожает сухопутная или морская блокада.Пентагон не информирует о реальных целях и задачах 5000 переброшенных в Польшу американских военнослужащих и десятков истребителей F-15 и F-16. Белый дом заявил, что американские войска не угрожают России и не будут задействованы в украинском конфликте.Для понимания проблем безопасности, эксперты предлагают рассмотреть аналогичное (гипотетическое) размещение двух российских дивизий ВДВ в канадских Ванкувере и Монреале, а также 1-й танковой армии РФ – в мексиканском Монтеррее. Разумеется, не против США, а для укрепления региональной стабильности.В восточную часть Балтийского моря 15 апреля прибыли корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО (SNMG1) для участия в маневрах у берегов Эстонии и России. Альянс намерен в ближайшие дни "продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря".Группу SNMG1 из шести кораблей возглавляет коммодор Королевского флота Нидерландов Ад ван де Санде. Фрегаты Дании, Голландии, Британии, Канады (соответственно Peter Willemoes, De Zeven Provinciën (флагман), Northumberland, Halifax) оснащены морально устаревшими противокорабельными ракетами "Гарпун" дальностью до 150 км. Германский корвет Erfurt в составе SNMG1 несет на борту ракеты RBS15 Mk3, предназначенные для поражения морских и наземных целей.Корабли НАТО в Балтийском море имеют хорошие технические возможности для ведения разведки и поддержания связи.Балтийский флот ВМФ России "подыгрывает" – разведчики армейского корпуса установили дислокацию командных пунктов и провели захват секретных документов в тылу "неприятеля".Антироссийский марафонРанее в небе над Эстонией союзники и партнеры НАТО из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Испании, Турции, Великобритании, Финляндии и Швеции провели неделю интенсивного боевого взаимодействия в формате учений Ramstein Alloy. Отрабатывали "реальные сценарии".В Латвии 18 апреля – 27 мая проходит весенний этап масштабных военных маневров Namejs 2022 с участием подразделений НАТО. Общая цель – интеграция, отработка взаимодействия национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Участвуют подразделения вооруженных сил США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии."Сдерживанием" России в балтийском регионе Рига не ограничивается. Минобороны Латвии непосредственно "способствует победе Украины" – поставляет ВСУ разведывательные беспилотники и ЗРК "Стингер" на сумму более 200 млн евро, и обучает украинских специалистов управлению ими. Россия учитывает все оружейные поставки нацистскому киевскому режиму, и гарантированно отреагирует на латвийский вклад в европейскую безопасность.Литва форсирует реализацию всех военных проектов. В частности, 14 апреля Сейм республики в срочном порядке утвердил Закон о полигоне Руднинкай, и уже начались проектирование и строительство новой инфраструктуры – в мае там начнутся занятия.Рост британского военного присутствия на Балтике сопровождается призывами к альянсу – войти в прямую конфронтацию с Россией на Украине. Количество сбитых в украинском небе истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 косвенно свидетельствует о том, что Польша уже понесла значительные военные потери. Москва 18 апреля подтвердила, что спецоперация на Украине идет по плану.Военно-морской аналитический центр США (Center for Naval Analyses) еще в прошлом году разработал сценарий "превентивного удара" по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных составляющих обороны – ОТРК "Искандер", ракетных кораблей Балтфлота, зенитных ракетных систем С-400 и армейского корпуса. Разумеется, Россия учитывает эти и другие агрессивные планы "партнеров".Технологический уровень, ударный потенциал и география не позволяют США и НАТО реализовать намерения в отношении РФ. Демонстрации военной силы альянса в Балтийском регионе – многосерийные маневры ВВС и ВМС – элемент военно-политического давления. Не впечатляет по сути, и не создает серьезных угроз России. Иначе маневры (провокации) альянса были бы жестко ограничены в пространстве и времени. Поэтому стремление нейтральной Финляндии войти в НАТО гарантированно негативно отразится на безопасности этой страны.Бессмысленный антироссийский марафон Пентагона и альянса в Балтийском регионе не обещает "партнерам" ни успехов, ни побед – только новые потери и поражения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, аналитика