https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/postavki-nastupatelnogo-antikvariata-kievu-voyna-vse-spishet-1038744876.html

Поставки "наступательного" антиквариата Киеву: война все спишет

Поставки "наступательного" антиквариата Киеву: война все спишет

Западные страны делают ставку на эскалацию и продление конфликта на Украине, продолжая оказывать военную помощь киевскому режиму, но зачастую поставляют... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T20:45+0300

2022-04-20T20:45+0300

2022-04-20T20:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

аналитика

вооружения

армия

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Массовый "сброс" устаревших вооружений по завышенным ценам киевскому режиму позволит европейским странам НАТО быстрее модернизировать свои армии, военно-промышленный комплекс США получит большую прибыль от новых заказов. Украине придется десятилетиями расплачиваться за этот "праздник жизни" коллективного Запада, ведь ленд-лиз – не подарок, а кредит. Очень опасный бизнес.Соединенные Штаты и НАТО делают ставку на эскалацию и продление конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют планы Вашингтона предоставить киевскому режиму новый пакет военной помощи на 800 млн долларов (как и неделей ранее), заявление Пентагона о передаче ВСУ истребителей союзниками , призыв канцлера Германии не допустить победы России на Украине.Украинское командование спешно опровергло информацию о поставке боеготовых истребителей,якобы это запчасти или "конструктор". Однако слово официального представителя Пентагона Джона Кирби – не воробей, вылетело – не поймаешь. По данным западного рейтинга военной мощи Global Firepower, до начала российской спецоперации украинские ВВС располагали ударными самолетами в количестве 98 единиц и 32 военно-транспортными бортами.Российские средства ПВО до 20 апреля уничтожили 140 самолетов киевского режима. Появление в украинском небе десяти сверхнормативных истребителей и штурмовиков ВСУ можно объяснить только поставками из стран Восточной Европы. Возможно, аэродромы и летчики тоже не украинские.Между тем, Румыния согласилась продать Украине 10 – 12 антикварных истребителей МиГ-21Lancer, которые эксплуатируются уже более 30 лет. Ранее Болгария, Польша и Словакия намеревались выгодно продатьВСУ 70 истребителей Миг-29 и штурмовиков Су-25советского производства. За это американцы обещали поставить союзникам более современные самолеты F-16, списанные из ВВС США.Поставляя оружие киевскому режиму, отдельные страны НАТО становятся фактически стороной вооруженного конфликта с Россией, и очень рискуют.Прощай, оружиеПоток вооружений на Украину демонстрирует явное превосходство количества над качеством и могуществом. "Партнеры" поставляют оружие и боеприпасы на пределе сроков хранения или эксплуатации. Технологический уровень оставляет желать лучшего.Агентство Bloomberg разъяснило принцип поставок на примере Германии, которая передаст относительно современные танки странам Восточной Европы, а последние отправят киевскому режиму бронетехнику времен СССР. Кроме того, Чехия согласилась ремонтировать поврежденную бронетехнику ВСУ на предприятии Czechoslovak Group. Разумеется, по схеме: товар – деньги.Длительная агония киевского режима позволит европейским странам НАТО быстрее избавиться от антикварного оружия, Пентагон сэкономит на утилизации списанной боевой техники, военно-промышленный комплекс США получит значительную прибыль от новых заказов. Киев будет десятилетиями расплачиваться за "помощь" НАТО и ленд-лиз США (если Украина сохранит государственность).Пентагон 19 апреля признал отправку на Украину ударных самолетов и запасных частей. Передачу Украине 11 истребителей МиГ-29АС обсудили вправительстве Словакии, невзирая на неудовлетворительное техническое состояние этих машин. Румыния готова продать Украине "вечные" истребители МиГ-21Lancer. Украинская ПВО в начале марта по ошибке сбила один такой самолет, иSputnikподробно разбирался в обстоятельствах инцидента.Заметим, специалисты ВСУ оценили боевой потенциал румынских МиГ-21 как нулевой, однако денежными и антикварными (оружейными) потоками управляют другие люди. Технологический уровень бронетехники времен Варшавского договора мы оценивали ранее.Киевский режим получает и западные образцы вооружения, которые стоит рассмотреть поближе.К примеру, британцы намерены укрепить украинское ПВО зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Starstreak (Stormer Air Defence), созданным в конце 1980-х на базе гусеничного бронетранспортера FV4333 Stormer.Рекламная дальность поражения воздушных целей (боевой частью в виде трех вольфрамовых стержней)– от 300 до 6000 м на высотах до 5000 м – в боевых условиях не проверена. Якобы РЛС ESD RA-20S позволяет Stormer Air Defence брать на сопровождение истребитель противника на дистанции 7000 м (наведение с помощью электронно-оптической системы).Старт ракет возможен на удалении до 6000 метров от цели,точка встречи – на расстоянии 4000 метров (так низко истребители-бомбардировщики не летают). Фактически Stormer Air Defence – это аналог ПЗРК Stinger на гусеничном ходу. Экипаж не защищен от огня из 30-мм автоматической пушки российской бронетехники, не говоря уже о реактивных (артиллерийских) снарядах.Несколько десятков Stormer Air Defence на украинском ТВД погоды не сделают.Министерство обороны Норвегии "для защиты суверенитета Украины" передалоВСУ около сотниЗРК "Mistral" французского производства. Комплекс предназначен для поражения низколетящих самолетов и вертолетов. В норвежской армии "Мистрали" уже сняты с вооружения.Головка самонаведения ракеты Mistral способна захватывать и сопровождать реактивные самолеты на дальности до 6 км, а вертолеты с устройствами для уменьшения ИК-излучения – на дальности до 4 км. Высота поражения цели – от 5 до 3000 м, то есть мобильному ЗРК далеко до характеристик ПЗРК Stinger, не говоря уже о зенитных комплексах "Бук" или С-300.Правительство Норвегии передало Украине 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты. Технологически устаревшее оружие и технику киевскому режиму поставляют также Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Балтии.На этом фоне особняком держится аналог советской ОТРК "Точка-У" – американский мобильный комплекс M142 HIMARS (HighMobilityArtilleryRocketSystem) дальностью до 300 км. Однакопоставка ракет пока под вопросом. Эта техника сложна в освоении, является приоритетной целью для российских войск на Украине, а гипотетический ударамериканскими ракетами по российской инфраструктуре – повод для Третьей мировой.Разгромная динамика"Партнеров" приводит в отчаяниеметодичное (ежедневное) уничтожение арсеналов на украинской территории. По данным Пентагона, с начала спецоперации ВС России применили по объектам ВСУ около 1700 ракет (более 30 пусков в сутки). Об истощении запасов баллистических и крылатых ракет речи не идет.Утром 18 апреля российский ракетный удар по военным складам во Львове лишил ВСУ огромного запаса (десятков тонн) американских, немецких и английских противотанковых ракет Javelin,PanzerFaust и NLAW. Этого арсенала украинским войскам хватило бы на месяц активных боевых действий.В ночь на 20 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила 73 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, 57 районов скопления живой силы и техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам ВСУ.За 55 суток спецоперации российские войска "демилитаризовали": 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.Утилизация нацистского киевского режима продолжается. Наступление ВС России в Донбассе развивается успешно.С другой стороны, США и НАТО не знают, куда конкретно идет поставленное Украине оружие. На фоне огромных потерь ВСУ почему-то растет оружейный экспорт "излишков" в страны Африки. В украинском законодательстве есть основания для продаж излишков вооружения даже в военное время, и Минобороны подготовило "ассортимент" для реализации на 970 страницах – танки, бронеавтомобили, автоматы, винтовки, гранаты и бронежилеты (которых не хватает на передовой).В целях оптимизации украинский Генштаб потребовал разоружить отряды территориальной обороны Западной Украины – изъять ракетные комплексы Javelin, NLAW, Stinger, которые осели на блокпостах. По данным Генштаба, тероборона располагает до 15% от общего числа поставленных ПТРК Jаvelin, не менее 25% комплексов NLAW и около 10% ПЗРК Stinger.Однако разоружение Галиции не сложилось, руководители западноукраинских "партизан" официально ответили, что такого имущества в наличии нет. Воровство и перепродажа – дело житейское, традиционное для многих регионов Украины. Так, вИвано-Франковской области "предприниматели" наладили схему реализации бронежилетов, касок и прочего военного имущества.На фоне провального "украинского проекта", вчерашний призыв германского канцлера Олафа Шольца не допустить победы российской армии является сотрясением воздуха. Агрессивные геополитические желания США и НАТО явно не совпадают с их возможностями."Партнерам" не удастся адаптировать под свои интересы Россию и многополярный мир. И сегодняшний запуск с космодрома Плесецк новейшей МБР "Сармат" лишний раз напоминаетЗападу о технологическом и оборонном превосходстве России.Ракета "Сармат" – самая мощная в мире,дальностью до 18 тысяч км, способна нести около 10 тонн полезной нагрузки – это 10 боеголовок по 800 килотонн. Российская история учит: ответственность и договороспособность агрессивных соседей по планете начинаются там, где кончается их безнаказанность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, аналитика, вооружения, армия