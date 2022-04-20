https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/sukhum-i-moskva-obsudili-sovmestnye-kulturnye-proekty-1038742435.html

Сухум и Москва обсудили совместные культурные проекты

Сухум и Москва обсудили совместные культурные проекты

Глава Минкультуры Абхазии Даур Кове отбыл с рабочей поездкой в Москву 17 апреля. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T16:45+0300

2022-04-20T16:45+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове в ходе рабочей поездки в Россию провел переговоры с председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым и министром Правительства Москвы, руководителем департамента культуры российской столицы Александром Кибовским. Стороны обсудили совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов обеих стран и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества и развитию двусторонних связей в области культуры и искусства.Ранее в рамках поездки Кове встречался с министром культуры и туризма Московской области Еленой Харламовой и гендиректором Росконцерта Андреем Малышевым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html

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