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Лавров оценил ход российско-украинских переговоров
Лавров оценил ход российско-украинских переговоров
Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По его итогам Москва... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T17:45+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ход переговоров между делегациями России и Украины "медленным продвижением", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции по итогам переговоров с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.Министр пояснил, что переговоры застопорились, потому что украинские переговорщики не отреагировали на отправленное им пять дней назад очередное предложение, сформулированное с учетом их комментариев.Также Лавров выразил мнение о том, что заявления представителей украинской власти, в том числе и президента, наводят на мысль о том, что переговоры им не нужны.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч - несколько раундов прошли в Белоруссии, один в Стамбуле, - а также в режиме видеоконференции.Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче.Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/putin-obsudil-s-predsedatelem-evrosoveta-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038776458.html
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сергей лавров, мид рф, украина, россия
Лавров оценил ход российско-украинских переговоров
Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По его итогам Москва пошла навстречу Киеву и сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ход переговоров между делегациями России и Украины "медленным продвижением", сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции по итогам переговоров с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
"Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", - сказал Лавров
Министр пояснил, что переговоры застопорились, потому что украинские переговорщики не отреагировали на отправленное им пять дней назад очередное предложение, сформулированное с учетом их комментариев.
Также Лавров выразил мнение о том, что заявления представителей украинской власти, в том числе и президента, наводят на мысль о том, что переговоры им не нужны.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч - несколько раундов прошли в Белоруссии, один в Стамбуле, - а также в режиме видеоконференции.
Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче
.
Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений
, зафиксированных на встрече в Стамбуле.