https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/lavrov-otsenil-khod-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1038778126.html

Лавров оценил ход российско-украинских переговоров

Лавров оценил ход российско-украинских переговоров

Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По его итогам Москва... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T17:45+0300

2022-04-22T17:45+0300

2022-04-22T17:45+0300

сергей лавров

мид рф

украина

россия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ход переговоров между делегациями России и Украины "медленным продвижением", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции по итогам переговоров с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.Министр пояснил, что переговоры застопорились, потому что украинские переговорщики не отреагировали на отправленное им пять дней назад очередное предложение, сформулированное с учетом их комментариев.Также Лавров выразил мнение о том, что заявления представителей украинской власти, в том числе и президента, наводят на мысль о том, что переговоры им не нужны.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч - несколько раундов прошли в Белоруссии, один в Стамбуле, - а также в режиме видеоконференции.Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче.Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/putin-obsudil-s-predsedatelem-evrosoveta-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038776458.html

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сергей лавров, мид рф, украина, россия