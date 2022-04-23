https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/minoborony-rossii-ssha-i-nato-gotovyat-provokatsii-na-ukraine-1038783674.html

Минобороны России: США и НАТО готовят провокации на Украине

Минобороны России: США и НАТО готовят провокации на Украине

План по обвинению России в применении массового оружия уже разработан и является реакцией на успехи российской армии в проведении специальной военной операции. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T12:25+0300

2022-04-23T12:25+0300

2022-04-23T12:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке США и НАТО провокаций в целях обвинения России в применении ядерного, химического или биологического оружия, об этом говорится в сообщении ведомства.По данным Минобороны, США планируют три варианта сценариев.Первый - постановочный инцидент с чужим флагом, его ведомство считает наиболее вероятным. На химических и биологических объектах Харькова и Киева может быть реально применено химическое и биологическое оружие с жертвами среди населения. Либо возможна инсценировка "диверсий" России на украинских объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения.Минобороны не исключило провокаций на объектах ядерной энергетики, находящихся под контролем России, в первую очередь, Запорожской АЭС. Кроме того, возможно нанесение удара по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднепровский химический завод" в Днепропетровской области.Второй вариант - "Максимально скрытное применение оружия массового поражения (ОМУ) в малых объемах" для подавления воли и способности к сопротивлению. Его планировалось реализовать на "Азовстали", но план Пентагона провалился после того, как Владимир Путин отменил штурм завода.Третий, наименее вероятный сценарий - "Открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха с помощью обычных вооружений. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенных в города-крепости.Министерство обороны России обращает внимание на то, что подобные сценарии были не раз реализованы США для достижения политических целей. Самый яркий пример - демонстрация госсекретарем Колином Пауэллом пробирки с "оружием массового поражения" на заседании Совбеза ООН, которое стало оправданием для американского вторжения в Ирак. Инсценировки применения ОМП нужны реализации так называемого "сирийского сценария", при котором обвиненное государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключается из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН.Кроме того, возможным вариантом эффекта является давление на Индию и Китай, принуждение к введению антироссийских санкций. Минобороны России напомнило, что США являются единственным государством мира, применившим все три вида оружия массового поражения, и осталось безнаказанным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-nazvalo-zayavlenie-gosdepa-ssha-o-kontrole-neonatsistami-mariupolya-feykom-1038780619.html

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