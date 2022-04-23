https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/sotrudniki-mvd-zaderzhali-pyaterykh-zhiteley-abkhazii-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-1038782790.html

Сотрудники МВД задержали пятерых жителей Абхазии за незаконное хранение оружия

Сотрудники МВД задержали пятерых жителей Абхазии за незаконное хранение оружия

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T11:52+0300

2022-04-23T11:52+0300

2022-04-23T11:52+0300

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СУХУМ, 23 апр - Spuntik. С начала месяца сотрудники МВД Абхазии задержали пятерых жителей республики за незаконное хранение оружия, и еще четверых - за незаконное хранение наркотиков. Об этом в оперативной сводке сообщает отдел информации и общественных связей ведомства.Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что пистолет является переделанным из охолощенного в боевой и пригоден для производства выстрелов. В отношении Рамина Горзолия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В автомобиле, за рулем которого сидел Вели-оглы Фарид Рауфович, сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Гудаутского РОВД обнаружили, снаряженный 8 патронами и пригодный для стрельбы.Оружие было изъято, специалисты определили, что пистолет был переделан из охолощенного в боевой кустарным способом. Против Фарида Вели-оглы возбуждено уголовное дело, мерой пресечения стала подписка о невыезде.В ходе обследования места жительства Аслана Кацуба сотрудники милиции обнаружили и изъяли два автомата Калашникова калибра 7,62 мм, самозарядный карабин Симонова того же калибра, а также 393 патрона.Согласно заключению криминалистов, оружие исправно и пригодно к выстрелам. Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Кацуба, расследование по по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов продолжается. Сам Аслан Кацуба отпущен под подписку о невыезде.Самодельный револьвер с 7 боевыми патронами был изъят у жителя города Гудауты Раджаба Ажиба, против которого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК Абхазии. Мерой пресечения для гражданина Ажиба был избран домашний арест.Также уголовно дело было возбуждено в отношении жителя Сухума Игоря Чаговца. Автомат Калашникова калибра 5,45 мм с 89 патронами к нему, принадлежащий сухумчанину, был найден под металлическим контейнером на улице Сухумское шоссе. Ранее Игорь Чаговец не подчинился сотрудникам МВД и не остановил автомобиль по их законному требованию. Машина проследовала в сторону села Эшера, где гражданин и был обнаружен. Расследование проводится следственным подразделением сухумского РОВД, Чаговец отпущен под подписку о невыезде.В ходе личного досмотра у жителя города Сухум Эрика Багателия сотрудниками УКОН МВД обнаружен и изъят заизолированный сверток с порошкообразным веществом, как выяснилось позже, с наркотическим веществом "метадон". Против Багателия возбуждено уголовное дело по чю 1 ст. 223 УК Абхазии, мера процессуального принуждения - обязательство о явке.Сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району на посту ГАИ "Бамбора" остановили автомобиль Toyota Noah, за рулем которого сидел житель Сухума Хвича Марохия. Под пассажирским сиденьем обнаружили медицинский шприц с наркотическим веществом "метадон". Расследование ведется в рамках уголовного дела по ч.1 ст.223 УК Абхазии, Хвича Марохия отпущен под подписку о невыезде.Аналогичные преступления вменяются сухумчанину Роману Джугелия, у которого в ходе личного досмотра сотрудники первого отдела милиции УВД по Сухуму обнаружили и изъяли медицинский шприц с метадоном. Расследование ведется отделом дознания УВД по городу Сухуму, Джугелия отпущен под подписку о невыезде. Также в ходе реализации оперативной информации сотрудники МВД остановили машину марки Toyota под управлением Руслана Агрба. В салоне был обнаружен бумажный сверток с кристаллообразным веществом белого цвета - метадоном. Против гражданина Агрба возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта. Агрба отпущен под подписку о невыезде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mvd-abkhazii-ustanovilo-lichnost-muzhchiny-yakoby-pytavshegosya-uvesti-shkolnikov-v-bzybi-1038765721.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/anonimnoe-soobschenie-postupilo-o-minirovanii-zdaniya-nalogovoy-sluzhby-gudautskogo-rayona-1038723887.html

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