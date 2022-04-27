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МИД Абхазии выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
МИД Абхазии выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
В течение нескольких дней на территории Приднестровья произошло несколько взрывов, из-за чего власти республики ввели на ее территории "красный" уровень... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T15:26+0300
2022-04-27T15:26+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии крайне обеспокоено резко обострившейся ситуацией в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.Киев, согласно заявлению, совместно с Кишеневом нацелен на создание дополнительного очага нестабильности и усиления напряженности, который может перерасти в вооруженный конфликт. Также МИД Абхазии напомнил, что ПМР обладает достаточным военным потенциалом для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, на ее территории дислоцируется оперативная группа российских войск, обеспечивающая безопасность республики."В этой связи хотели бы предостеречь "горячие головы" в руководстве Украины и Молдовы от принятия решений, которые могут иметь необратимые последствия для их инициаторов", –говорится в документе.МИД Абхазии выразил полную поддержку руководству и народу Приднестровской Молдавской республики и выразил надежду на сохранение на ее территории мира и стабильности.Ситуация в Приднестровье обострилась после серии взрывов, в результате которых были повреждены две антенны, передававшие российские радиостанции, а также обстрела здания Министерства госбезопасности в столице республики, городе Тирасполе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ukrainskie-drony-byli-zamecheny-v-pridnestrove-1038840906.html
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МИД Абхазии выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье
15:26 27.04.2022 (обновлено: 17:13 27.04.2022)
В течение нескольких дней на территории Приднестровья произошло несколько взрывов, из-за чего власти республики ввели на ее территории "красный" уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии крайне обеспокоено резко обострившейся ситуацией в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом говорится в официальном заявлении
ведомства.
Киев, согласно заявлению, совместно с Кишеневом нацелен на создание дополнительного очага нестабильности и усиления напряженности, который может перерасти в вооруженный конфликт.
"Нынешняя эскалация напряженности происходит на фоне открытых угроз со стороны высокопоставленных украинских чиновников, которые не исключают возможности вторжения в Приднестровье для оказания военной поддержки Молдове в решении конфликта", – говорится в заявлении.
Также МИД Абхазии напомнил, что ПМР обладает достаточным военным потенциалом для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, на ее территории дислоцируется оперативная группа российских войск, обеспечивающая безопасность республики.
"В этой связи хотели бы предостеречь "горячие головы" в руководстве Украины и Молдовы от принятия решений, которые могут иметь необратимые последствия для их инициаторов", –говорится в документе.
МИД Абхазии выразил полную поддержку руководству и народу Приднестровской Молдавской республики и выразил надежду на сохранение на ее территории мира и стабильности.
Ситуация в Приднестровье обострилась после серии взрывов, в результате которых были повреждены две антенны, передававшие российские радиостанции
, а также обстрела здания Министерства госбезопасности
в столице республики, городе Тирасполе.