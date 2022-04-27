https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/starost-nikogda-ne-nastupit-pochemu-v-abkhazii-nizkie-pensii-1038851871.html

"Старость никогда не наступит": почему в Абхазии низкие пенсии

"Старость никогда не наступит": почему в Абхазии низкие пенсии

В интервью радио Sputnik Абхазия председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария рассказал о том, как формируется абхазская пенсия. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T19:30+0300

2022-04-27T19:30+0300

2022-04-27T19:42+0300

в абхазии

абхазия

пенсии

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В беседе Гулария объяснил, из чего "построена" абхазская пенсия, эффективна ли абхазская пенсионная система и от чего зависят размеры выплат.SputnikКак формируется абхазская пенсияКак объяснил Денис Гулария, все пенсионные поступления формируются из отчислений заработной платы бюджетных организаций (11%) , хозрасчетных и коммерческих организаций (14,5%), плательщиков спецналога (12%), индивидуальных предпринимателей (5%).Гулария добавил, что база, из которой формируются отчисления в фонд, относительно невелика по сравнению с другими государствами - потому не велики и выплаты.Абхазская пенсия для тех, кто не получает российских выплат, в 2022 году составляет 3000 рублей. По закону, для получения пенсии стаж работы гражданина должен равняться минимум пяти годам. Женщины в Абхазии выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60.По данным Государственного комитета по статистике за 2020 год, население населения Абхазии составляет 244 926 человек. 145 070 человек из них трудоспособны. Среднегодовая численность работающих граждан - 41 224 человек, средняя заработная плата - 11 586 рублей."Остальные 100 000 человек, они, конечно, работают, они самозанятые. Мы не видим, что они участвуют в формировании пенсионных отчислений", - сказал Гулария.Переход к новой системеПо словам Дениса Гулария перейти к новой пенсионной системе, к примеру, к накопительной, когда часть пенсии формируется на специальном лицевом счете гражданина из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств, пока что невозможно.По мнению председателя Пенсионного фонда, необходимо переходить на персонифицированную систему, чтобы видеть, сколько работодатель выплачивает за каждого работника."Но эта система имеет и большой минус – многие люди, чья заработная плата на хорошем уровне, будут отчислять в пенсионный фонд больше. В наших реалиях персонифицированная система учета будет выгодна лишь для небольшого процента. Те, кто получал хорошую заработную плату, будет получать хорошую пенсию и будет высокий дисбаланс", - сказал Гулария.К тому же Гулария считает, что многие люди ввиду отсутствия финансовой грамотности не будут выплачивать страховые взносы ради высокой пенсии, так как думают, что "старость никогда не наступит"."Я считаю, людей нужно заинтересовывать, вести персональный учет. Считаю, нужно увеличивать стаж работы. Если у нас будут больше людей вовлечены в формирование доходной части бюджета пенсионного фонда, у нас будет потенциал", - сказал он.Черная бухгалтерияРаботающие люди ведут свою деятельность недостаточно ответственно и прозрачно, считает Денис Гулария."У государства должны быть рычаги для тех, кто скрывает и ведет двойную бухгалтерию, выплачивает зарплату в конвертах, минуя налоговые начисления. Таких немало", - добавил он.Гулария подчеркнул, что Пенсионный фонд не занимается назначением пенсий, его задача - аккумулировать и выплачивать средства.По словам председателя фонда, последние три-четыре года большая часть выплат идет на граждан, которые по тем или иным причинам не получают российскую пенсию."Количество таких получателей увеличивается, но и доходная часть увеличивается. На сегодня есть небольшое отставание, но буквально в начале мая мы полностью профинансируем выплаты за апрель. Мы получаем дотации из республиканского бюджета - в этом году заложено 140 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в закон о бюджете пенсионного фонда 2022 года будут внесены изменения, и при необходимости нам будут увеличены дотации. Хотелось бы, конечно, справиться с ситуацией самим", - сказал он.Мертвые душиДенис Гулария отметил, что ситуация с выплатами пенсий "мертвым душам" в Абхазии стабилизировалась и такие случаи не имеют массового характера.Люди получают пенсии лично или по доверенности. Кроме того, в каждом районе есть службы, которые следят за порядком в этой сфере и выявляют нарушения. Им помогают главы сел и районов и ЗАГСы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/posrednik-gulariya-rasskazal-pochemu-abkhazskaya-pensiya-ostaetsya-sravnitelno-nizkoy-1038845159.html

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