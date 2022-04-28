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Спикер Парламента пояснил, по какому принципу формировались комитеты
Спикер Парламента пояснил, по какому принципу формировались комитеты
На сессии Парламента, прошедшей накануне, депутаты создали девять комитетов и определили их персональный и численный состав. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T17:52+0300
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СУХУМ, 28 апр- Sputnik. Парламентские комитеты седьмого созыва Народного Собрания приступили к работе 28 апреля, рассказал в интервью радио Sputnik спикер Парламента Лаша Ашуба.По его словам, 28 апреля прошло первое заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. На нем был избран заместитель председателя Резо Зантария - Бадрик Пилия.Как объяснил спикер, консультации по поводу численного и персонального состава комитетов шли на протяжении неделиАшуба подчеркнул, что депутаты, которые не входят в состав комитетов, хоть и не имеют права голосовать, но могут принимать активное участие в их работе."Комитеты начнут знакомиться со всеми законопроектами, которые есть в работе и поступили. По результатам этой работы будет сформирован план законотворческой деятельности и выдвинуты законопроекты, принятие которых не терпит отлагательств", - добавил он.Спикер напомнил, что шестой созыв парламента принял поправки, при которых депутаты обязаны отчитываться о своей деятельности перед Парламентом и перед избирателями. По мнению Ашуба, это накладывает на парламентариев дополнительную ответственность и будет мотивировать на более эффективную работу.Сплав молодости и опыта послужит хорошую службу Парламенту Абхазии и государству в целом, считает Ашуба. Он напомнил, что главная задача Парламента - сохранение стабильности государства и принятие качественных законов, которые принесут пользу каждому гражданину Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/parlament-abkhazii-izbral-predsedateley-devyati-komitetov-1038843552.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html
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Спикер Парламента пояснил, по какому принципу формировались комитеты
17:52 28.04.2022 (обновлено: 19:23 28.04.2022)
На сессии Парламента, прошедшей накануне, депутаты создали девять комитетов и определили их персональный и численный состав.
СУХУМ, 28 апр- Sputnik. Парламентские комитеты седьмого созыва Народного Собрания приступили к работе 28 апреля, рассказал в интервью радио Sputnik спикер Парламента Лаша Ашуба.
По его словам, 28 апреля прошло первое заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. На нем был избран заместитель председателя Резо Зантария - Бадрик Пилия.
Как объяснил спикер, консультации по поводу численного и персонального состава комитетов шли на протяжении недели
"При формировании персонального состава есть у нас свои желания, и мы уговариваем депутатов быть членами тех или иных комитетов. Но, в соответствии с регламентом, формирование персонального состава происходит по желанию депутатов. Конечно, как правило, это происходит с учетом профессиональных навыков", - объяснил он.
Ашуба подчеркнул, что депутаты, которые не входят в состав комитетов, хоть и не имеют права голосовать, но могут принимать активное участие в их работе.
"Комитеты начнут знакомиться со всеми законопроектами, которые есть в работе и поступили. По результатам этой работы будет сформирован план законотворческой деятельности и выдвинуты законопроекты, принятие которых не терпит отлагательств", - добавил он.
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Спикер напомнил, что шестой созыв парламента принял поправки, при которых депутаты обязаны отчитываться о своей деятельности перед Парламентом и перед избирателями. По мнению Ашуба, это накладывает на парламентариев дополнительную ответственность и будет мотивировать на более эффективную работу.
"Парламент должен быть готов к любым вызовам и к интенсивной работе, законотворческой деятельности. Я оцениваю высоко потенциал этого созыва, так как в нем собрались молодые профессиональные люди и опытные", - сказал он.
Сплав молодости и опыта послужит хорошую службу Парламенту Абхазии и государству в целом, считает Ашуба. Он напомнил, что главная задача Парламента - сохранение стабильности государства и принятие качественных законов, которые принесут пользу каждому гражданину Абхазии.