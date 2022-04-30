https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/germaniya-ne-budet-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038911120.html
Германия не будет платить за российский газ в рублях
Германия не будет платить за российский газ в рублях
Ранее "Газпром" перекрыл поставки в Болгарию и Польшу из-за отказа переходить на рублевые расчеты. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T21:15+0300
2022-04-30T21:15+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Германия не будет переходить на рублевые расчеты при оплате российского газа, пишет агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главу немецкого минфина Кристиана Линднера.Газовые поставки в Польшу и Болгарию уже были прекращены "Газпромом", причиной стало нежелание компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) оплачивать поставки в рублях.Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля недружественные России страны должны будут переходить на рублевый расчет, чтобы избежать использования "скомпрометировавших себя" доллара и евро. Для этого "Газпромбанк" будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Зарубежные компании могут переводить валюту на первый счет - ее банк будет продавать на Мобирже и перечислять рубли на второй счет. И за счет этой рублевой суммы будут осуществляться расчеты. Страны "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – отказались переводить платежи за российский газ в рубли, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей. Российские власти же подчеркивают, что решение было принято из-за внешних обстоятельств и Россия заинтересована в том, чтобы оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Но, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "бесплатного газа не бывает", и западные компании должны принимать в расчет изменившуюся обстановку, возникшую в условиях экономической войны против России
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/pyatsot-vagonov-s-gazom-mogut-vzorvatsya-v-polshe-iz-za-sanktsiy-1038905790.html
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газ, россия, германия, новости
Германия не будет платить за российский газ в рублях
Ранее "Газпром" перекрыл поставки в Болгарию и Польшу из-за отказа переходить на рублевые расчеты.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Германия не будет переходить на рублевые расчеты при оплате российского газа, пишет агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на главу немецкого минфина Кристиана Линднера.
"Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России", — написал министр в соцсети Twitter, отметив, что страна не даст себя шантажировать.
Газовые поставки в Польшу и Болгарию уже были прекращены "Газпромом"
, причиной стало нежелание компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) оплачивать поставки в рублях.
Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля недружественные России страны должны будут переходить на рублевый расчет, чтобы избежать использования "скомпрометировавших себя" доллара и евро.
Для этого "Газпромбанк" будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Зарубежные компании могут переводить валюту на первый счет - ее банк будет продавать на Мобирже и перечислять рубли на второй счет. И за счет этой рублевой суммы будут осуществляться расчеты.
Страны "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – отказались переводить платежи за российский газ в рубли, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей.
Российские власти же подчеркивают, что решение было принято из-за внешних обстоятельств и Россия заинтересована в том, чтобы оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Но, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "бесплатного газа не бывает
", и западные компании должны принимать в расчет изменившуюся обстановку, возникшую в условиях экономической войны против России