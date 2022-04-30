https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/pyatsot-vagonov-s-gazom-mogut-vzorvatsya-v-polshe-iz-za-sanktsiy-1038905790.html

Пятьсот вагонов с газом могут взорваться в Польше из-за санкций

Пятьсот вагонов с газом могут взорваться в Польше из-за санкций

Польша ввела собственные санкции в отношении российских физических лиц и компаний. В их число вошли "Газпром", "Акрон" и "Новатэк". 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T12:50+0300

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польша

газ

россия

санкции

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Из-за санкций, введенных против дочерней компании "Новатэк" Novatek Green Energy польским правительством, около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва на территории Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Санкции привели к тому, что компания Novatek Green Energy, обеспечивавшая газом несколько десятков районов страны, потеряла контроль над транспортировкой и разгрузкой пятисот железнодорожных вагонов, которые легально въехали на территорию Польши.В компании пояснили, что 40 миллионов литров газа, накопленного в железнодорожных цистернах, нужно немедленно и безопасно направить в перегрузочные терминалы. При этом сама Novatek Green Energy предпринять никаких действий не может.Ранее "Газпром" заявил о приостановке газовых поставок в Польшу и Болгарию. Причиной стало недополучение компанией прибыли в рублях со стороны болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. После этого Варшава обязала компанию Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру под управление польских компаний на основании закона о кризисном управлении.В соответствии с указом президента России, с 1 апреля недружественные страны должны были перейти на рубли в расчетах за поставки российского газа, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях Россия рассматривает как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/peskov-rasskazal-ob-ubytkakh-iz-za-otkaza-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1038844463.html

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польша, газ, россия, санкции