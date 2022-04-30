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Пятьсот вагонов с газом могут взорваться в Польше из-за санкций
Пятьсот вагонов с газом могут взорваться в Польше из-за санкций
Польша ввела собственные санкции в отношении российских физических лиц и компаний. В их число вошли "Газпром", "Акрон" и "Новатэк". 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T12:50+0300
2022-04-30T12:50+0300
2022-04-30T12:56+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Из-за санкций, введенных против дочерней компании "Новатэк" Novatek Green Energy польским правительством, около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва на территории Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Санкции привели к тому, что компания Novatek Green Energy, обеспечивавшая газом несколько десятков районов страны, потеряла контроль над транспортировкой и разгрузкой пятисот железнодорожных вагонов, которые легально въехали на территорию Польши.В компании пояснили, что 40 миллионов литров газа, накопленного в железнодорожных цистернах, нужно немедленно и безопасно направить в перегрузочные терминалы. При этом сама Novatek Green Energy предпринять никаких действий не может.Ранее "Газпром" заявил о приостановке газовых поставок в Польшу и Болгарию. Причиной стало недополучение компанией прибыли в рублях со стороны болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. После этого Варшава обязала компанию Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру под управление польских компаний на основании закона о кризисном управлении.В соответствии с указом президента России, с 1 апреля недружественные страны должны были перейти на рубли в расчетах за поставки российского газа, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях Россия рассматривает как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/peskov-rasskazal-ob-ubytkakh-iz-za-otkaza-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1038844463.html
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польша, газ, россия, санкции
Пятьсот вагонов с газом могут взорваться в Польше из-за санкций
12:50 30.04.2022 (обновлено: 12:56 30.04.2022)
Польша ввела собственные санкции в отношении российских физических лиц и компаний. В их число вошли "Газпром", "Акрон" и "Новатэк".
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Из-за санкций, введенных против дочерней компании "Новатэк" Novatek Green Energy польским правительством, около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва на территории Польши, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление компании.
Санкции привели к тому, что компания Novatek Green Energy, обеспечивавшая газом несколько десятков районов страны, потеряла контроль над транспортировкой и разгрузкой пятисот железнодорожных вагонов, которые легально въехали на территорию Польши.
"Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом рост давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию, что приведет к мощному и сложному для тушения пожару", - говорится в сообщении компании.
В компании пояснили, что 40 миллионов литров газа, накопленного в железнодорожных цистернах, нужно немедленно и безопасно направить в перегрузочные терминалы. При этом сама Novatek Green Energy предпринять никаких действий не может.
Ранее "Газпром" заявил о приостановке газовых поставок
в Польшу и Болгарию. Причиной стало недополучение компанией прибыли в рублях со стороны болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG
.
После этого Варшава обязала компанию Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру под управление польских компаний на основании закона о кризисном управлении.
В соответствии с указом президента России, с 1 апреля недружественные страны должны были перейти на рубли в расчетах за поставки российского газа, чтобы избежать использования долларов и евро. Отказ оплачивать газ в рублях Россия рассматривает как отказ от исполнения обязательств по газовым контрактам.