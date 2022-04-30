https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/utopayuschaya-v-zeleni-minkult-pristupil-k-raschistke-zdaniya-kartinnoy-galerei-1038908395.html

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

В субботнике на территории картинной галереи принимал участие новый руководитель Министерства культуры Абхазии Даур Кове. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T15:20+0300

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии в субботу 30 апреля приступило к расчистке от деревьев и зарослей территории, относящейся к зданию картинной галерее.Подобные мероприятия проводились и ранее силами Союза художников и картинной галереи, однако в последние годы субботников здесь не было, рассказал Сакания."Мы тоже не молодеем, среди нас есть инвалиды, но тем не менее наши сотрудники пришли и участвуют в расчистке. Наш молодой министр взялся за работу очень энергично, что сильно импонирует. Он - бывший министр иностранных дел, который сумел поездить по миру, увидеть не только политиков, но и много городов и, я надеюсь, много картинных галерей и музеев. В этом плане, я думаю, мы получили человека, который нас понимает", - заметил руководитель галереи.По словам директора, здание картиной галереи не функционирует и государственный бюджет не осиливает его восстановление."Внимание картинной галерее не уделялось с 2004 года. В том году была выделена некая сумма, ее освоили, после этого ни один рубль не был потрачен. Но, как вы помните, в прошлом году с помощью любителей искусства, мы сумели организовать однодневную выставку. Акция оказалась очень удачной, мы закрылись в восемь часов вечера, а люди с детьми продолжали приходить. В здании нет окон и дверей, горела только пара лампочек, и при таком свете людям было интересно увидеть, как устроена выставка", - сказал он.Сурам Сакания отметил, что за один день расчистить территорию картинной галереи не удастся, поэтому через какое-то время субботники продолжатся.20 августа 1963 года Совет Министров Абхазской АССР вынес решение о создании в Сухуме Картинной галереи на правах филиала Абхазского государственного музея. Это решение было продиктовано настоятельной потребностью в хранении, систематизации и популяризации абхазского изобразительного искусства.Экспозиция Картинной галереи Абхазского государственного музея была перенесена в помещение Союза художников Абхазии по улице Лакоба 31 и открыта 17 мая 1985 года - в день перезахоронения выдающегося абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе.В 1994 году Национальная картинна галерея стала самостоятельным государственным учреждением, а в 1999 году по решению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба для нее было выделено здание по улица Пушкина, 8, в котором до революции располагалась Женская гимназия. Здание должно было стать "домом" для абхазских художников, но послевоенный бюджет не смог осилить работы по приведению его в порядок. Сейчас в фонде галереи хранится множество картин абхазских художников - более трех тысяч работ ждут своего часа, чтобы явить себя зрителю.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/sirota-na-ulitse-pushkina-kak-abkhazskie-khudozhniki-napomnili-o-sebe--1035917966.html

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