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https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/utopayuschaya-v-zeleni-minkult-pristupil-k-raschistke-zdaniya-kartinnoy-galerei-1038908395.html
Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи
Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи
В субботнике на территории картинной галереи принимал участие новый руководитель Министерства культуры Абхазии Даур Кове. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T15:20+0300
2022-04-30T15:32+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии в субботу 30 апреля приступило к расчистке от деревьев и зарослей территории, относящейся к зданию картинной галерее.Подобные мероприятия проводились и ранее силами Союза художников и картинной галереи, однако в последние годы субботников здесь не было, рассказал Сакания."Мы тоже не молодеем, среди нас есть инвалиды, но тем не менее наши сотрудники пришли и участвуют в расчистке. Наш молодой министр взялся за работу очень энергично, что сильно импонирует. Он - бывший министр иностранных дел, который сумел поездить по миру, увидеть не только политиков, но и много городов и, я надеюсь, много картинных галерей и музеев. В этом плане, я думаю, мы получили человека, который нас понимает", - заметил руководитель галереи.По словам директора, здание картиной галереи не функционирует и государственный бюджет не осиливает его восстановление."Внимание картинной галерее не уделялось с 2004 года. В том году была выделена некая сумма, ее освоили, после этого ни один рубль не был потрачен. Но, как вы помните, в прошлом году с помощью любителей искусства, мы сумели организовать однодневную выставку. Акция оказалась очень удачной, мы закрылись в восемь часов вечера, а люди с детьми продолжали приходить. В здании нет окон и дверей, горела только пара лампочек, и при таком свете людям было интересно увидеть, как устроена выставка", - сказал он.Сурам Сакания отметил, что за один день расчистить территорию картинной галереи не удастся, поэтому через какое-то время субботники продолжатся.20 августа 1963 года Совет Министров Абхазской АССР вынес решение о создании в Сухуме Картинной галереи на правах филиала Абхазского государственного музея. Это решение было продиктовано настоятельной потребностью в хранении, систематизации и популяризации абхазского изобразительного искусства.Экспозиция Картинной галереи Абхазского государственного музея была перенесена в помещение Союза художников Абхазии по улице Лакоба 31 и открыта 17 мая 1985 года - в день перезахоронения выдающегося абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе.В 1994 году Национальная картинна галерея стала самостоятельным государственным учреждением, а в 1999 году по решению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба для нее было выделено здание по улица Пушкина, 8, в котором до революции располагалась Женская гимназия. Здание должно было стать "домом" для абхазских художников, но послевоенный бюджет не смог осилить работы по приведению его в порядок. Сейчас в фонде галереи хранится множество картин абхазских художников - более трех тысяч работ ждут своего часа, чтобы явить себя зрителю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/zabroshennoe-iskusstvo-natsionalnaya-kartinnaya-galereya-abkhazii--1035916548.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/sirota-na-ulitse-pushkina-kak-abkhazskie-khudozhniki-napomnili-o-sebe--1035917966.html
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абхазия, культура, новости

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

15:20 30.04.2022 (обновлено: 15:32 30.04.2022)
© SputnikМинкульт проведет субботник в здании заброшенной картинной галереи в Сухуме
Минкульт проведет субботник в здании заброшенной картинной галереи в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2022
© Sputnik
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В субботнике на территории картинной галереи принимал участие новый руководитель Министерства культуры Абхазии Даур Кове.
СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство культуры Абхазии в субботу 30 апреля приступило к расчистке от деревьев и зарослей территории, относящейся к зданию картинной галерее.

"Когда министр сообщил о том, что есть мысль организовать субботник, я сказал, что мы поддержим идею и привлечем студентов. Когда рано утром я пришел сюда, здесь уже работали директор национальной библиотеки, его заместитель и сотрудники. Было объявлено в университете, чтобы отделение искусства приняло участие, и на самом деле пришли ребята и девочки. И как вы видите за полдня достаточно много сделано", - сказал директор картинной галереи Сурам Сакания.

Подобные мероприятия проводились и ранее силами Союза художников и картинной галереи, однако в последние годы субботников здесь не было, рассказал Сакания.
"Мы тоже не молодеем, среди нас есть инвалиды, но тем не менее наши сотрудники пришли и участвуют в расчистке. Наш молодой министр взялся за работу очень энергично, что сильно импонирует. Он - бывший министр иностранных дел, который сумел поездить по миру, увидеть не только политиков, но и много городов и, я надеюсь, много картинных галерей и музеев. В этом плане, я думаю, мы получили человека, который нас понимает", - заметил руководитель галереи.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
В Абхазии
"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии
16 октября 2021, 11:47
По словам директора, здание картиной галереи не функционирует и государственный бюджет не осиливает его восстановление.
"Внимание картинной галерее не уделялось с 2004 года. В том году была выделена некая сумма, ее освоили, после этого ни один рубль не был потрачен. Но, как вы помните, в прошлом году с помощью любителей искусства, мы сумели организовать однодневную выставку. Акция оказалась очень удачной, мы закрылись в восемь часов вечера, а люди с детьми продолжали приходить. В здании нет окон и дверей, горела только пара лампочек, и при таком свете людям было интересно увидеть, как устроена выставка", - сказал он.
© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи - Sputnik Абхазия
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© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

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© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

2/3
© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

3/3
© Sputnik

Утопающая в зелени: Минкульт приступил к расчистке здания картинной галереи

Сурам Сакания отметил, что за один день расчистить территорию картинной галереи не удастся, поэтому через какое-то время субботники продолжатся.
20 августа 1963 года Совет Министров Абхазской АССР вынес решение о создании в Сухуме Картинной галереи на правах филиала Абхазского государственного музея. Это решение было продиктовано настоятельной потребностью в хранении, систематизации и популяризации абхазского изобразительного искусства.
Экспозиция Картинной галереи Абхазского государственного музея была перенесена в помещение Союза художников Абхазии по улице Лакоба 31 и открыта 17 мая 1985 года - в день перезахоронения выдающегося абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
В Абхазии
"Сирота" на улице Пушкина: как абхазские художники напомнили о себе
15 октября 2021, 19:42
В 1994 году Национальная картинна галерея стала самостоятельным государственным учреждением, а в 1999 году по решению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба для нее было выделено здание по улица Пушкина, 8, в котором до революции располагалась Женская гимназия.
Здание должно было стать "домом" для абхазских художников, но послевоенный бюджет не смог осилить работы по приведению его в порядок. Сейчас в фонде галереи хранится множество картин абхазских художников - более трех тысяч работ ждут своего часа, чтобы явить себя зрителю.
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