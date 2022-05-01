https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/volodin-predlozhil-otvet-na-konfiskatsiyu-rossiyskikh-aktivov-v-ssha-1038913146.html

Володин предложил ответ на конфискацию российских активов в США

Володин предложил ответ на конфискацию российских активов в США

В рамках антироссийских санкций на счетах зарубежных банков заморожено около 300 миллиардов долларов из резервов Банка России. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T10:01+0300

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россия

вячеслав володин

новости

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил "зеркальный ответ" на принятый в США закон о передаче Украине замороженных активов российских физических и юридических лиц. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале. В то же время в ряде недружественных стран правительства "просто занимаются воровством" имущества россиян."В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - написал Вячеслав Володин.Спикер добавил, что вырученные от конфискации средства можно будет направить на благо российской экономики. В то время как, по его словам, действия недружественных стран никак не влияют на Россию - так как яхты, виллы и другая собственность россиян, находящаяся за рубежом, и так не работала на развитие страны.После начала военной спецоперации на Украине о "заморозке" российских резервов заявило шесть стран - США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. В ответ Центробанк принял ответные меры. В частности, иностранным инвесторам было запрещено выводить деньги из российской финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о 500 миллиардах долларов.Кроме того, по отношению к странам, входящим в список недружественных, Россия ввела определенные ограничения - они касаются экспорта энергоносителей и продовольствия, что уже сказалось на росте цен по всему миру.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/protiv-zapada-u-rossii-est-oruzhie-namnogo-strashnee-raket-1038775276.html

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россия, вячеслав володин, новости