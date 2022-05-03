https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/aleksandr-ankvab-vstretilsya-s-pogoreltsami-iz-gagry-1038945029.html

Александр Анкваб встретился с погорельцами из Гагры

Александр Анкваб встретился с погорельцами из Гагры

В результате пожара многоквартирный деревянный дом сгорел полностью, а люди, проживавшие в нем, остались без крыши над головой. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T17:04+0300

2022-05-03T17:04+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с жителями аварийного дома, сгоревшего в Гагре неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.Пожар в деревянном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля. Несмотря на то, что дом был признан аварийным несколько лет назад, в нем по-прежнему проживало более 20 человек, в том числе дети и пожилые люди.Во время бедствия никто не пострадал, но оно нанесло сильный ущерб – почти все имущество жильцов дома сгорело, многие из них даже не успели вытащить из квартир документы. За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре, остальные нашли временное жилье самостоятельно – у друзей и родственников. Условиями проживания погорельцы довольны, но неопределенность их очень тревожит.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/vremennoe-pristanische-kak-i-gde-obosnovalis-zhiteli-sgorevshego-doma-v-gagre-1038874753.html

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абхазия, гагра, новости, александр анкваб, кабинет министров абхазии