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Александр Анкваб встретился с погорельцами из Гагры
Александр Анкваб встретился с погорельцами из Гагры
В результате пожара многоквартирный деревянный дом сгорел полностью, а люди, проживавшие в нем, остались без крыши над головой. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T17:04+0300
2022-05-03T17:04+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с жителями аварийного дома, сгоревшего в Гагре неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.Пожар в деревянном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля. Несмотря на то, что дом был признан аварийным несколько лет назад, в нем по-прежнему проживало более 20 человек, в том числе дети и пожилые люди.Во время бедствия никто не пострадал, но оно нанесло сильный ущерб – почти все имущество жильцов дома сгорело, многие из них даже не успели вытащить из квартир документы. За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре, остальные нашли временное жилье самостоятельно – у друзей и родственников. Условиями проживания погорельцы довольны, но неопределенность их очень тревожит.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/vremennoe-pristanische-kak-i-gde-obosnovalis-zhiteli-sgorevshego-doma-v-gagre-1038874753.html
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Александр Анкваб встретился с погорельцами из Гагры
17:04 03.05.2022 (обновлено: 17:16 03.05.2022)
В результате пожара многоквартирный деревянный дом сгорел полностью, а люди, проживавшие в нем, остались без крыши над головой.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с жителями аварийного дома, сгоревшего в Гагре неделю назад. Об этом сообщает
пресс-служба Кабинета министров.
"Было отмечено, что местные власти примут все возможные меры по предоставлению жилья пострадавшим, а комиссия по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров республики в ближайшее время примет соответствующие решения по оказанию материальной помощи гражданам, оставшимся в результате пожара в трудной ситуации", – говорится в сообщении.
Пожар
в деревянном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля. Несмотря на то, что дом был признан аварийным несколько лет назад, в нем по-прежнему проживало более 20 человек, в том числе дети и пожилые люди.
Во время бедствия никто не пострадал, но оно нанесло сильный ущерб
– почти все имущество жильцов дома сгорело, многие из них даже не успели вытащить из квартир документы.
За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре, остальные нашли временное жилье самостоятельно – у друзей и родственников. Условиями проживания погорельцы довольны, но неопределенность их очень тревожит.